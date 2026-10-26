El producto, llamado Features (Características), se encuentra en fase de prueba. Foto: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP
El producto, llamado Features (Características), se encuentra en fase de prueba. Foto: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP
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Redacción Gestión
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Instagram informó que está en periodo de prueba de un formato de visualización de videos horizontales, con el cual busca hacerle competencia a

Este nuevo producto se llama Features (Características, en inglés) y está en prueba entre un selecto grupo de creadores de contenido de Estados Unidos.

Adam Mosseri, director de Instagram, señaló que aún están probando y escuchando “comentarios sobre la marcha”.

“Nos entusiasma brindarles a los creadores más espacio para contar sus historias con las comunidades que ya han creado aquí”, apuntó.

Tessa Lyons, vicepresidente de Producto, aclaró que, pese a las reticencias expresadas anteriormente por implantar este formato, la compañía ha decidido apostar por ofrecer una mayor flexibilidad a la hora de producir y compartir los contenidos multimedia.

“Lo que ahora podrás hacer es que, si ves un fragmento de un pódcast que te encanta, puedes hacer clic y seguir viéndolo o ver el vídeo completo, y podrás sumergirte y verlo entero porque los creadores podrán vincular estos ‘reels’ a su función principal”, subrayó.

De momento, estas funciones estarán disponibles en dispositivos móviles, pero se espera llevar la experiencia de visualización a Instagram para la televisión.

Instagram busca reforzar su competencia con plataformas como YouTube, Spotify o Netflix, que se convirtieron en las más consumidas en contenidos audiovisuales de larga duración.

Con información de EFE.

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