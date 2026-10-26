Instagram informó que está en periodo de prueba de un formato de visualización de videos horizontales, con el cual busca hacerle competencia a YouTube —plataforma por excelencia para este formato—.

Este nuevo producto se llama Features (Características, en inglés) y está en prueba entre un selecto grupo de creadores de contenido de Estados Unidos. La modalidad permite subir videos horizontales más largos, que duran hasta 90 minutos.

Adam Mosseri, director de Instagram, señaló que aún están probando y escuchando “comentarios sobre la marcha”.

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“Nos entusiasma brindarles a los creadores más espacio para contar sus historias con las comunidades que ya han creado aquí”, apuntó.

Tessa Lyons, vicepresidente de Producto, aclaró que, pese a las reticencias expresadas anteriormente por implantar este formato, la compañía ha decidido apostar por ofrecer una mayor flexibilidad a la hora de producir y compartir los contenidos multimedia.

“Lo que ahora podrás hacer es que, si ves un fragmento de un pódcast que te encanta, puedes hacer clic y seguir viéndolo o ver el vídeo completo, y podrás sumergirte y verlo entero porque los creadores podrán vincular estos ‘reels’ a su función principal”, subrayó.

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De momento, estas funciones estarán disponibles en dispositivos móviles, pero se espera llevar la experiencia de visualización a Instagram para la televisión.

Instagram busca reforzar su competencia con plataformas como YouTube, Spotify o Netflix, que se convirtieron en las más consumidas en contenidos audiovisuales de larga duración.

Con información de EFE.