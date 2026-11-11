Las empresas tienen hasta el lunes 16 de noviembre para depositar la CTS del período mayo-octubre, y los trabajadores pueden disponer del 100% de estos fondos hasta el 31 de diciembre de 2026, según la Ley N.° 32322. Pasada esa fecha, el retiro libre total ya no estará disponible. Por eso, antes de decidir qué hacer con ese dinero, conviene evaluar dónde puede rendir más.

Una cuenta CTS, una cuenta de ahorro de alto rendimiento o un depósito a plazo fijo ofrecen un rendimiento conocido, pero acotado: las tasas más altas reportadas por la SBS para CTS rondan el 6.9% anual, y varios bancos pagan bastante menos. Prestamype propone otra opción: invertir en Oportunidades Protegidas de factoring, que ofrecen hasta 10% de rentabilidad anual y garantizan el 100% del capital invertido más la ganancia correspondiente. Conoce cuánto ganarías simulando tu inversión AQUÍ.

¿Cómo funciona la inversión en factoring?

El factoring consiste en el adelanto de facturas por parte de empresas que venden a crédito, con el objetivo de recibir ese dinero al instante y evitar la espera de 30, 60 o 90 días para que sus clientes les paguen. Dicho dinero proviene de inversionistas que adquieren una parte o el total de las facturas a cambio de un retorno.

El cliente de la empresa que solicita el servicio paga la factura, más los intereses respectivos, a los inversionistas. Es decir, si empiezas a invertir recibirás los pagos de medianas y grandes empresas peruanas de sectores como minería, educación, salud, retail, construcción o transporte. Esta inversión cuenta con el respaldo de un título valor registrado en CAVALI.

Beneficios de invertir en Oportunidades Protegidas con Prestamype

Las Oportunidades Protegidas son una modalidad del producto de inversión en factoring de Prestamype, en la que el capital y los intereses generados quedan garantizados al 100% por Factoring Prestamype, aunque la empresa deudora no pague la factura.

Con casi 10 años en el mercado, Prestamype cuenta con más de 17,000 inversionistas activos que han invertido más de S/1,900 millones. Estos son sus principales beneficios:

Poco capital de inversión : Se puede comenzar a invertir con tan solo S/100 o US$25.

: Se puede comenzar a invertir con tan solo S/100 o US$25. Rentabilidad atractiva : las oportunidades protegidas de Prestamype ofrecen hasta 10% de rentabilidad anual, casi el doble de la inflación de octubre.

: las oportunidades protegidas de Prestamype ofrecen hasta 10% de rentabilidad anual, casi el doble de la inflación de octubre. Plazos de pago : Los plazos de pago van desde los 15 hasta los 180 días.

: Los plazos de pago van desde los 15 hasta los 180 días. Diversificación : Puedes rentabilizar tu dinero en facturas de empresas reconocidas del Perú de distintos sectores económicos.

: Puedes rentabilizar tu dinero en facturas de empresas reconocidas del Perú de distintos sectores económicos. Riesgo bajo : Factoring Prestamype garantiza el 100% del capital invertido más la ganancia correspondiente. Estas oportunidades se identifican en la plataforma con el distintivo de escudo verde.

: Factoring Prestamype garantiza el 100% del capital invertido más la ganancia correspondiente. Estas oportunidades se identifican en la plataforma con el distintivo de escudo verde. Experiencia: Prestamype es una empresa participante de Cavali(Registro Central de Valores y Liquidaciones) e inscrita en el “Registro de empresas de factoring no comprendidas en el ámbito de la Ley General” (Oficio SBS N°19585-2020).

Ten en cuenta que no todas las oportunidades de la plataforma cuentan con esta protección: solo las que llevan el escudo verde. Las demás se rigen por las condiciones habituales del factoring. Conoce más AQUÍ.

Empieza a rentabilizar tu CTS hoy

Con la inversión en factoring financias facturas por cobrar y brindas liquidez a las pymes, mientras tu dinero trabaja para generar más. Puedes empezar con tan solo S/100. Como la CTS funciona también como un seguro ante el desempleo, invierte solo el monto que no necesites en el corto plazo.

Regístrate hoy mismo en la web de Prestamype AQUÍ y sube los documentos requeridos para la activación de tu perfil. ¡Es 100% online! Una vez listo podrás revisar en línea las facturas disponibles e invertir en las de tu preferencia.

Tienes hasta el 31 de diciembre para decidir qué hacer con tu CTS. ¿Quieres saber cuánto ganarías? Simula tu inversión en menos de 1 minuto AQUÍ