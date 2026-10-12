La presidenta de la república, Keiko Fujimori, junto con el ministro de educación, José Antonio Chang, presentaron este lunes los nuevos lineamientos para la gestión de la disciplina escolar. La mandataria anunció que volverán a aplicarse las expulsiones en el caso de estudiantes que tengan mala conducta.

“Nuevamente vamos a reinstalar las expulsiones, los mas malcriados no van a estar en las aulas”, refirió.

En ese sentido, Fujimori manifestó que “por unos pocos estudiantes malcriados” no se permitirá que se perturbe la tranquilidad de los otros estudiantes.

“No vamos a aceptar el bullying, la violencia, el acoso sexual. El individuo que cometa estos será puesto a disposición del Ministerio Público y de la Policía Nacional. Lo que no puede pasar es que la víctima siga retirándose del colegio y el agresor siga”, destacó.

Bullying el problema con los escolares

Escala de sanciones

El titular del Minedu también indicó que los nuevos lineamientos establecerán una clasificación de las faltas en leves, graves y muy graves, con medidas proporcionales según su gravedad.

Sin embargo, ninguna disposición podrá significar el abandono del alumno. Por ello, el funcionario señaló que habrían alternativas de reingreso y continuidad educativa, que incluyen escuelas de reinserción, aulas híbridas, centros comunitarios y acompañamiento psicológico.

“El día de hoy se está prepublicando esta norma, por lo que la sociedad civil y especialistas tienen la oportunidad de dar sus opiniones para mejorar este documento”, refirió.

LEA TAMBIÉN: Keiko Fujimori pide al Congreso dejar atrás rencillas y otorgar facultades contra la delincuencia

Principio de autoridad del docente

La presidenta Fujimori también dijo que esta iniciativa tiene como objetivo restituir el principio de autoridad docente y fortalecer el respeto mutuo entre los integrantes de la comunidad educativa, mediante disposiciones que respalden a los maestros.

“Con este nuevo reglamento ellos (maestros) podrán nuevamente corregir, guiar y ayudar a los estudiantes y poner una nota de conducta”, mencionó.