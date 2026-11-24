Tras el sismo registrado con epicentro en Junín, el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet) alertó sobre la existencia de 374 zonas críticas que presentan riesgo de derrumbes, caída de rocas y deslizamientos. Estos eventos geológicos podrían comprometer la seguridad de la población, así como afectar carreteras e infraestructura.

El ingeniero Julio Lara, vocero del Ingemmet, explicó que una zona crítica es un área en la que se ha identificado al menos un peligro geológico con potencial de generar daños. Estos puntos se encuentran distribuidos en un corredor que abarca desde Lima Metropolitana hasta Cerro de Pasco.

Para establecer las áreas que requieren mayor atención, el Ingemmet realizó un filtro de las 2,186 zonas críticas identificadas a nivel nacional. La selección tomó como referencia las áreas de aceleración máxima determinadas por el Instituto Geofísico del Perú (IGP), según detalló el vocero de la entidad.

Por otro lado, el movimiento sísmico también fue percibido en Lima Metropolitana. Esto se explicó por la profundidad del evento, cuyo epicentro se ubicó a más de 120 kilómetros de profundidad, condición que permitió que las ondas de sacudimiento alcanzaran una mayor extensión.

¿Qué distritos de Lima están expuestos a derrumbes y deslizamientos?

En Lima Metropolitana, Ingemmet identificó como distritos expuestos a San Juan de Lurigancho, Chaclacayo, Cieneguilla y Lurín. En estas jurisdicciones, la presencia de elevaciones y cerros representa un factor de exposición ante posibles movimientos en masa.

Frente a este escenario, la institución recomendó a los ciudadanos reconocer los peligros de su entorno y mantener coordinación con las autoridades locales para organizar eventuales evacuaciones. Asimismo, aconsejó identificar previamente las zonas seguras, preparar mochilas de emergencia y contar con medidas de prevención.

El sismo fue en Ancash. (Foto referencial: Agencia Andina)

El Ingemmet advierte que fenómenos como las lluvias intensas y los sismos pueden actuar como detonantes de derrumbes, deslizamientos y otros movimientos en masa.

Lara recordó que los movimientos sísmicos no pueden predecirse, por lo que no es posible establecer con anticipación cuándo ocurrirán, cuál será su magnitud o profundidad. Sin embargo, remarcó que la población sí puede adoptar medidas preventivas para reducir los riesgos.

Finalmente, el vocero indicó que la información sobre las zonas críticas se encuentra disponible en una plataforma de acceso público. A través de esta herramienta, los ciudadanos pueden consultar su distrito y verificar si se encuentra dentro de alguna de las áreas identificadas por el Ingemmet.