La aerolínea estadounidense United Airlines informó este lunes que solucionó un problema tecnológico que provocó problemas en los vuelos con salidas programadas a nivel nacional en Estados Unidos.

“Hoy temprano experimentamos un problema relacionado con la tecnología que afectó a algunos vuelos con salida. El problema ha sido resuelto”, dijo la aerolínea en su cuenta oficial de X.

Horas antes, United Airlines señaló que lidiaba con una interrupción en todo su sistema, apenas días después de que una falla en la red de la Administración Federal de Aviación provocó una suspensión de vuelos a nivel nacional.

United, con sede en Chicago, informó en un comunicado que el problema tecnológico afectó a los vuelos de salida, pero no tuvo ningún impacto en los vuelos que ya están en el aire ni en los de su red regional, United Express.

United informó que un problema tecnológico afectó a los vuelos de salida, pero no tuvo ningún impacto en los vuelos que ya estaban en el aire. Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP

La aerolínea ofreció disculpas en redes sociales a sus clientes por las molestias ocasionadas.

Además, una grabación publicada en la aplicación ATC mostraba a un piloto de United mientras solicitaba permiso a la torre de control de Houston para permanecer en la puerta de embarque hasta que el sistema volviera a funcionar. La aplicación combina transmisiones de radio de control de tráfico aéreo en vivo con seguimiento visual de aeronaves en tiempo real.

El sitio web de seguimiento de vuelos FlightAware indicó que United tenía 418 vuelos retrasados la tarde del lunes.

El problema informático de United es apenas el más reciente colapso tecnológico de alto perfil en los últimos días.

Horas antes, miles de personas informaron que no podían acceder a sus cuentas en línea en varios de los principales bancos de Estados Unidos, después de que JPMorgan Chase tuvo un problema técnico.

El viernes, la FAA ordenó que todos los vuelos permanecieran en tierra porque un nuevo enrutador falló y saturó el envejecido sistema de control de tráfico aéreo. Además el día anterio, Microsoft experimentó una interrupción importante de su servicio de correo electrónico Outlook. Microsoft dijo el sábado que los servicios se restablecieron por completo.

Elaborado con información de AP y EFE