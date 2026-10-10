El terremoto que sacudió Panamá este viernes dejó al menos 27 personas con lesiones leves, más de 400 edificaciones dañadas y alrededor de 300 evacuados, de acuerdo con el último balance de las autoridades. Hasta el momento, no se han reportado fallecidos ni personas desaparecidas.

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) informó que los daños se extendieron a viviendas, centros educativos, hospitales, iglesias, edificios públicos, puentes y carreteras de distintas provincias. También se reportaron afectaciones en plantas potabilizadoras.

El movimiento telúrico tuvo su epicentro cerca de Tonosí, en el suroeste del país. El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) estimó su magnitud en 7.7, mientras que el Instituto de Geociencias de Panamá la situó en 7.5. Tras el sismo, se registraron más de un centenar de réplicas.

LEA TAMBIÉN: Perú expresa solidaridad con Panamá tras sismo y habilita canales de atención para connacionales

¿Qué daños dejó el sismo en Panamá?

El balance preliminar contabilizó afectaciones en nueve provincias, con 142 viviendas, cuatro edificios residenciales, 188 centros educativos, 20 instalaciones sanitarias, 26 edificios gubernamentales, 13 iglesias, siete hoteles y nueve puentes dañados, además de múltiples tramos de carreteras.

Los Santos, provincia donde se ubica Tonosí, fue una de las zonas afectadas. Allí se reportaron daños parciales en 14 viviendas, cinco hoteles y cuatro hospitales.

Asimismo, 22 centros educativos, dos iglesias y 18 edificios gubernamentales resultaron afectados. Seis personas sufrieron lesiones leves.

En una comunidad costera de esa provincia, cerca de 300 personas fueron evacuadas hacia una zona de mayor altitud ante el incremento del nivel del mar. Además, cinco comunidades quedaron incomunicadas por daños en puentes y carreteras, así como por deslizamientos de tierra.

Colapsa torre de una catedral en Coclé

La provincia de Coclé también registró daños importantes. Según el reporte preliminar, 50 viviendas resultaron afectadas, dos hoteles sufrieron daños de consideración y 17 personas presentaron lesiones leves.

Uno de los incidentes más graves ocurrió en la catedral de San Juan Bautista de Penonomé, donde colapsó una de sus dos torres.

El gobierno de Panamá está adelantando un balance de los daños que han ocurrido a lo largo del país.

El derrumbe se produjo mientras varios sacerdotes y el obispo de la localidad, Edgardo Cedeño, participaban en una reunión, según declaró el prelado a EFE.

En la misma provincia, uno de los costados del edificio de la Gobernación colapsó por completo, dejando expuestas sus oficinas, mientras que el otro lado presentó grietas.

El sismo también se sintió en Ciudad de Panamá

En la capital panameña, el movimiento telúrico se percibió con fuerza. Ante el temor de posibles derrumbes, numerosas personas salieron de los edificios y ocuparon las calles.

La presencia de numerosos rascacielos en la ciudad contribuyó a que las sacudidas se sintieran con intensidad en los edificios altos, lo que llevó a sus ocupantes a evacuar preventivamente.

Las autoridades continúan evaluando los daños ocasionados por el terremoto, mientras persiste la actividad sísmica en el país.

Elaborado con información de EFE.