El mito del fútbol portugués Cristiano Ronaldo anunció este jueves su retirada como jugador internacional, después de 23 años de trayectoria con el combinado luso y una polémica reciente con su entrenador Jorge Jesus, que le costó una sanción.

“No fue una decisión fácil”, dijo el astro de 41 años en un mensaje en Instagram dirigido “a los portugueses”, donde anunció que llegó el momento de entregar “para el futuro” la camiseta con la que ganó la Eurocopa de 2016.

Récord de partidos y goles

“Hoy mi viaje con la selección nacional llega a su fin”, añadió en un vídeo Ronaldo, que se retira con cifras récord en fútbol masculino: 234 internacionalidades y 146 goles con la camiseta portuguesa desde 2003.

La Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) expresó su “firme y profunda voluntad de organizar un homenaje a la altura de la inmensa carrera de Cristiano Ronaldo”.

“GRACIAS. Lo que tú has hecho por Portugal resonará por la eternidad”, escribió el primer ministro luso Luis Montenegro.

Su retirada queda empañada por el escándalo con Jorge Jesus el 27 de septiembre en Oslo. El DT lo dejó en el banquillo y sin minutos en el partido de la Nations League contra Noruega, a pesar de haber calentado en banda más de media hora.

Antes del siguiente encuentro ante Dinamarca, informó que Ronaldo no sería titular y el jugador abandonó la concentración.

Tras disculparse días después, CR7 recibió una sanción simbólica de 30 días de suspensión y una multa de 255 euros (US$ 286).

“Debo aceptar su decisión, pero quedará siempre en el corazón de Portugal y de la Seleçao”, señaló este jueves Jorge Jesus.

Alegato contra Jorge Jesus

La FPF había allanado el camino para su regreso al anunciar la semana pasada que figuraba entre la cincuentena de jugadores preconvocados para enfrentarse a Dinamarca el 14 de noviembre en Braga (norte) y luego a Gales, tres días después, en Cardiff.

Aunque Ronaldo lamentó su actitud hacia los aficionados y sus compañeros, arremetió contra el seleccionador Jorge Jesus con un largo alegato en el que lo acusa de haber traicionado su confianza.

Adelantándose 24 horas al anuncio por parte del entrenador de su lista definitiva para los dos próximos partidos de la Liga de las Naciones, el capitán portugués anunció que no volverá.

“Llegó el día de devolver a todos la camiseta nº 7 de nuestra selección. Pongo fin a un camino que empezó en agosto de 2003 y que cambió mi vida para siempre”, declaró.

Contraste con Messi

En su último gran torneo, el Mundial organizado en el verano de 2026 en Norteamérica, el jugador nacido en la isla de Madeira se convirtió en el primero de la historia en marcar en seis Copas del Mundo, pero la competición concluyó con una actuación discreta, con la eliminación de Portugal en octavos ante España (1-0), la futura campeona.

El contraste es llamativo con su eterno rival Lionel Messi, que llegó a la final del último Mundial como héroe de una Argentina construida a su alrededor y siempre dispuesta a seguirlo.

Con sus cinco Balones de Oro y otras tantas Ligas de Campeones, ganadas con el Manchester United y el Real Madrid, Ronaldo sostuvo durante mucho tiempo las ambiciones portuguesas de ganar el Mundial.

Semifinalista en la edición de 2006, tomó el relevo de la generación de Luis Figo e igualó la hazaña de Eusébio, el primero de los tres Balones de Oro portugueses, que había llevado a Portugal hasta semifinales en el Mundial de 1966.

La Eurocopa 2016, “para siempre”

Y, tras otra semifinal en la Eurocopa 2012, su mayor logro fue la victoria en el campeonato continental cuatro años más tarde.

La final contra Francia en París seguirá siendo, no obstante, un momento de contrastes para Cristiano Ronaldo, que se retiró entre lágrimas por lesión tras unos veinte minutos de juego, viendo después cómo Éder asumía el papel de héroe providencial con su gol decisivo en la prórroga (1-0).

“Gané la Eurocopa 2016 y, para mí, es tan importante como el Mundial. Eso quedará para siempre”, recordó al término del último Mundial.

Portugal, que tuvo que esperar a la irrupción de la era Ronaldo para lograr sus primeros títulos a nivel de selección absoluta, conquistó después la Liga de las Naciones en dos ocasiones, en su primera edición en 2019 y de nuevo en 2025.

Cerca de los 42 años que cumplirá en febrero, Ronaldo seguirá en activo, como jugador del Al Nasr, en Arabia Saudita, su club desde 2022.