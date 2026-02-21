Florida se prepara para dar la bienvenida el cambio de horario 2026 en plena temporada turística: cuando el reloj marque las 2:00 a. m. del domingo 8 de marzo, ciudades como Miami, Orlando, Tampa y Jacksonville adelantarán una hora sus relojes para aprovechar tardes más largas bajo el sol, un ajuste que se revertirá el 1 de noviembre al atrasar la hora y que, pese al debate sobre hacer permanente el horario de verano, sigue siendo obligatorio según la normativa federal.

¿Cuándo cambia la hora en Florida en 2026?

En Florida, el inicio del horario de verano 2026 está fijado para el domingo 8 de marzo a las 2:00 a. m., momento en el que los relojes se adelantan una hora. El fin del DST llega el domingo 1 de noviembre de 2026, cuando a las 2:00 a. m. el reloj se atrasa para volver a marcar la 1:00 a. m.

Inicio DST Florida: 8 de marzo de 2026, 2:00 → 3:00 a. m. (adelantar 1 hora).

Fin DST Florida: 1 de noviembre de 2026, 2:00 → 1:00 a. m. (atrasar 1 hora).

Huso horario: mayormente Eastern Time (ET) y una pequeña franja en Central Time (CT), ambas con el mismo patrón de cambio.

En la práctica, tanto en Miami como en Orlando o Tampa, la instrucción es la misma: adelantar el reloj una hora en marzo y atrasarlo una hora en noviembre.

¿Cómo se adelanta y se atrasa el reloj en Florida?

Florida aplica el esquema “spring forward, fall back”, por lo que los relojes se adelantan una hora en marzo y se atrasan una hora en noviembre. El ajuste es clave en un estado con fuerte peso del turismo, ya que impacta en parques temáticos, hoteles, restaurantes y aeropuertos.

Pasos para no fallar:

Antes del domingo 8 de marzo de 2026:

Adelantar una hora todos los relojes manuales la noche del sábado.

Dejar el despertador listo con la nueva hora para el domingo.

Antes del domingo 1 de noviembre de 2026:

Atrasar una hora los relojes analógicos y digitales sin conexión.

Verificar los horarios de vuelos, buses o reservas en línea ya adaptados a la nueva hora.

En teléfonos inteligentes, computadoras y smartwatches basta con revisar que la configuración de zona horaria automática esté activa, tanto en Eastern Time como en el pequeño sector de Central Time de Florida.

¿Qué ciudades de Florida ajustan el reloj?

El cambio de hora se aplica en prácticamente todo Florida, con impacto directo en las principales ciudades turísticas y de negocios. La división entre Eastern y Central Time no altera la obligación de adelantar o atrasar el reloj, solo define en qué huso se encuentra cada localidad.

Tabla básica de ciudades:

Ciudad / Región Zona horaria principal ¿Aplica DST 2026? Ajuste marzo Ajuste noviembre Miami Eastern Time (ET) Sí. 2:00 → 3:00 a. m. 2:00 → 1:00 a. m. Orlando (parques) Eastern Time (ET) Sí. Sí, adelanta 1 hora. Sí, atrasa 1 hora. Tampa, St. Petersburg Eastern Time (ET) Sí. Sí. Sí. Jacksonville Eastern Time (ET) Sí. Sí. Sí. Panhandle (NW Florida) Central / Eastern mix Sí, ambas zonas. Adelanta 1 hora. Atrasa 1 hora.

Para quienes viajan entre la zona de Orlando y el noroeste del estado, conviene confirmar siempre la zona horaria exacta que indica el boleto o la reserva.

¿Qué dispositivos deben cambiar de hora en Florida?

Por el gran peso del turismo y la hostelería, Florida concentra una gran cantidad de sistemas que dependen de una hora correcta. Aunque los sistemas modernos se ajustan solos, muchos electrodomésticos aún requieren un cambio manual.

Revisa especialmente:

Relojes de cocina, hornos y microondas.

Relojes de autos y GPS integrados en vehículos.

Relojes de recepción y sistemas de fichaje en hoteles y comercios.

Equipos de climatización con horarios programados en casas y negocios.

Cámaras de seguridad, grabadores de video y sistemas de alarma antiguos.

En parques temáticos y resorts, la mayoría de sistemas ya están automatizados, pero el viajero debe asegurarse de que su propio reloj coincida con el horario oficial para no perder reservas ni accesos.

¿Por qué Florida mantiene el horario de verano y qué dice el gobierno?

Florida sigue el calendario federal de horario de verano, aunque en el estado se han debatido propuestas para mantener un horario de verano permanente. Mientras dichas iniciativas no se conviertan en ley federal, el estado debe adelantar y atrasar el reloj como el resto de la mayoría del país.

Motivos del cambio de hora en Florida:

Aprovechar más luz solar en las tardes, clave para el turismo, playas y parques.

Coordinar horarios de vuelos, cruceros y servicios interestatales con otros estados.

Mantener la sincronización con mercados financieros, cadenas de televisión y plataformas nacionales.

Autoridades y medios locales recomiendan planificar con anticipación, especialmente si trabajas de noche o en sectores como aviación, salud o hostelería, donde un cambio de hora puede alterar turnos y reservas.

FAQ: preguntas frecuentes sobre el cambio de horario en Florida 2026

¿Florida adelanta el reloj en marzo de 2026?

Sí, el domingo 8 de marzo de 2026, a las 2:00 a. m., el reloj pasa a las 3:00 a. m. en todo el estado.

¿Cuándo se atrasa la hora en Florida en 2026?

El domingo 1 de noviembre de 2026, cuando a las 2:00 a. m. el reloj se retrasa a la 1:00 a. m.

¿Todas las ciudades de Florida aplican el DST?

Sí, tanto Miami, Orlando, Tampa y Jacksonville como el Panhandle en Central Time siguen el mismo calendario de cambio de hora.

¿Por qué es importante el cambio de hora para el turismo?

Porque la luz extra en la tarde favorece parques temáticos, playas, restaurantes y comercios que dependen de la afluencia de visitantes.

¿Mis dispositivos cambian solos la hora en Florida?

La mayoría de smartphones y computadoras sí, pero aún debes revisar electrodomésticos, relojes de autos y sistemas de seguridad.