El cambio al horario de verano 2026 en Estados Unidos será el domingo 8 de marzo, cuando los relojes se adelantan una hora, mientras que el regreso al horario estándar será el domingo 1 de noviembre, cuando se atrasan una hora.

¿Cuándo es el cambio al horario de verano 2026 en EE.UU.?

El horario de verano 2026 (Daylight Saving Time, DST) empieza el domingo 8 de marzo de 2026, segundo domingo de marzo según la normativa federal. El ajuste se hace de madrugada, cuando el reloj pasa de las 2:00 a. m. a las 3:00 a. m. hora local en las zonas donde aplica el DST.

Inicio del horario de verano: domingo 8 de marzo de 2026.

Hora del cambio: de las 2:00 a. m. a las 3:00 a. m. (se adelanta una hora).

Regla general: siempre se realiza el segundo domingo de marzo.

Ejemplo práctico: si el domingo te levantas normalmente a las 7:00 a. m., tras el cambio sentirás que tu cuerpo va “una hora detrás”, porque habrás dormido una hora menos.

¿En qué fecha termina el horario de verano y se atrasa el reloj?

El fin del horario de verano 2026 en Estados Unidos será el domingo 1 de noviembre de 2026, cuando se vuelve al horario estándar. En esa transición, los relojes se atrasan una hora, pasando de las 2:00 a. m. a la 1:00 a. m. hora local.

Fin del horario de verano: domingo 1 de noviembre de 2026.

Hora del cambio: de las 2:00 a. m. a la 1:00 a. m. (se atrasa una hora).

Regla general: se realiza el primer domingo de noviembre.

Un ejemplo: esa noche “se repite” la franja entre la 1:00 y las 2:00 a. m., lo que muchos describen como “ganar” una hora de sueño.

¿Se atrasa o se adelanta el reloj en marzo y noviembre?

Para el cambio al horario de verano de marzo 2026, los relojes se adelantan una hora, lo que en inglés se resume con la frase “spring forward”. En noviembre, al regresar al horario estándar, se atrasan una hora, conocido como “fall back”.

Marzo (8 de marzo de 2026): se adelanta el reloj 1 hora, de las 2:00 a. m. a las 3:00 a. m.

Noviembre (1 de noviembre de 2026): se atrasa el reloj 1 hora, de las 2:00 a. m. a la 1:00 a. m.

Efecto práctico: en marzo amanece más tarde pero anochece más tarde; en noviembre amanece más temprano y anochece más temprano.

Como regla mnemotécnica, recuerda: en primavera el reloj “salta hacia adelante” y en otoño “retrocede hacia atrás”.

¿Qué estados de EE.UU. cambian la hora y cuáles no?

La gran mayoría de los estados continentales de Estados Unidos aplica el horario de verano y ajusta sus relojes tanto en marzo como en noviembre. Sin embargo, existen excepciones notorias como Hawái, gran parte de Arizona y algunos territorios que no realizan el cambio.

Tabla general por grupos de estados (visión orientativa):

Zona / Estado ¿Aplica horario de verano 2026? 8 de marzo de 2026 (2:00 a. m.) 1 de noviembre de 2026 (2:00 a. m.) Estados continentales (48) Sí, en la gran mayoría. Adelantar 1 hora → 3:00 a. m. Atrasar 1 hora → 1:00 a. m. Hawái No. No cambia. No cambia. Gran parte de Arizona (excepto Navajo) No en la mayor parte. No cambia. No cambia. Territorios (Puerto Rico, Guam, etc.) No suelen aplicar DST. No cambia. No cambia.

Antes de ajustar manualmente tus relojes, es recomendable confirmar si tu estado aplica el horario de verano, especialmente si vives en zonas como Arizona o Hawái.

¿Cómo saber si debo atrasar o adelantar el reloj según el estado?

Para saber qué hacer con tu reloj, primero identifica si tu estado participa o no en el horario de verano. Si aplica, la regla es sencilla: en marzo adelantas una hora y en noviembre la atrasas.

Pasos rápidos:

Verifica si tu estado está en la lista que aplica horario de verano (casi todos salvo Hawái, gran parte de Arizona y ciertos territorios).

Si aplica, el domingo 8 de marzo de 2026 adelanta tu reloj de las 2:00 a. m. a las 3:00 a. m. en la madrugada.

El domingo 1 de noviembre de 2026 atrasa tu reloj de las 2:00 a. m. a la 1:00 a. m. para volver al horario estándar.

Una recomendación común es hacer el cambio antes de ir a dormir el sábado por la noche, para despertar ya con la hora correcta el domingo.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el cambio de horario de verano en EE.UU. 2026

¿Cuándo empieza el horario de verano 2026 en Estados Unidos?

Empieza el domingo 8 de marzo de 2026, segundo domingo de marzo, a las 2:00 a. m. hora local, cuando los relojes se adelantan a las 3:00 a. m. en los estados que aplican el DST.

¿Cuándo termina el horario de verano 2026 en Estados Unidos?

Termina el domingo 1 de noviembre de 2026, cuando a las 2:00 a. m. los relojes se atrasan a la 1:00 a. m. para volver al horario estándar.

¿Todos los estados de EE.UU. cambian la hora?

No, la mayoría de estados sí lo hace, pero Hawái, gran parte de Arizona y algunos territorios estadounidenses no aplican el horario de verano y mantienen la misma hora todo el año.

¿Por qué se adelanta una hora el reloj en marzo?

Se adelanta para aprovechar mejor la luz solar por la tarde durante la primavera y el verano, lo que implica amaneceres un poco más tardíos y atardeceres más tardíos.

¿Qué pasa con los celulares y relojes inteligentes durante el cambio de hora?

La mayoría de teléfonos, computadoras y relojes inteligentes actualizan la hora de forma automática si tienen activada la opción de ajuste por red o zona horaria, mientras que relojes analógicos y algunos electrodomésticos deben modificarse manualmente.