En 2026, el cambio de horario vuelve a poner a California bajo la lupa: la madrugada del domingo 8 de marzo, millones de residentes de Los Ángeles, San Francisco, San Diego, Sacramento y el resto del estado deberán adelantar sus relojes una hora para iniciar el horario de verano, mientras que el 1 de noviembre tocará atrasarlos para regresar al horario estándar, siguiendo el esquema federal de “spring forward, fall back” que impacta en vuelos, tráfico, escuelas, negocios y hasta en el uso de la energía.

¿Cuándo cambia la hora en California en 2026?

En California, el horario de verano 2026 comienza el domingo 8 de marzo a las 2:00 a. m., cuando el reloj se adelanta directamente a las 3:00 a. m. en todo el estado, de Pacific Standard Time (PST) a Pacific Daylight Time (PDT). El regreso al horario estándar llega el domingo 1 de noviembre de 2026, cuando a las 2:00 a. m. los relojes se atrasan para volver a marcar la 1:00 a. m.

Inicio DST California 2026: domingo 8 de marzo, 2:00 → 3:00 a. m. (adelantar una hora).

Fin DST: domingo 1 de noviembre, 2:00 → 1:00 a. m. (atrasar una hora).

Zona horaria: de PST a PDT en verano, y regreso a PST en noviembre.

Un truco útil es ajustar los relojes la noche del sábado: antes de dormir, súmalos una hora en marzo y réstales una hora en noviembre para despertar ya con la hora correcta.

¿Cómo se adelanta y se atrasa el reloj en California?

El cambio de hora en California sigue la regla de “spring forward, fall back”: en marzo se adelanta una hora y en noviembre se atrasa una hora. Esto aplica tanto a relojes analógicos como digitales que no se actualizan solos, mientras que los dispositivos conectados a internet suelen ajustarse de forma automática.

Pasos para ajustar bien el reloj:

Marzo (inicio DST):

Dejar listo el cambio el sábado 7 de marzo por la noche.

Pasar de 1:59 a. m. directamente a 3:00 a. m. (adelantar 1 hora).

Noviembre (fin DST):

El sábado 31 de octubre por la noche, restar 1 hora a todos los relojes.

La madrugada del domingo 1 de noviembre, el reloj pasa de 2:00 a. m. a 1:00 a. m.

La recomendación oficial suele ser revisar la hora también en autos, sistemas de seguridad y dispositivos de oficina para evitar confusiones en citas, vuelos o reuniones laborales.

¿Qué ciudades de California deben cambiar la hora?

El horario de verano se aplica en todo California, por lo que el ajuste impacta tanto a las grandes áreas metropolitanas como a ciudades medianas y pequeñas. Esto incluye desde los centros tecnológicos del norte hasta los polos turísticos y fronterizos del sur.

Tabla de referencia de ciudades clave:

Ciudad / Área Zona horaria base ¿Aplica DST 2026? Ajuste marzo (2:00 → 3:00) Ajuste noviembre (2:00 → 1:00) Los Ángeles PST / PDT Sí. Sí, adelanta 1 hora. Sí, atrasa 1 hora. San Francisco Bay Area PST / PDT Sí. Sí. Sí. San Diego PST / PDT Sí. Sí. Sí. Sacramento PST / PDT Sí. Sí. Sí. Fresno, Bakersfield, etc. PST / PDT Sí, todo el estado. Sí. Sí.

El ajuste de la hora influye en el horario de oficinas, escuelas, transporte público, vuelos y programación de espectáculos y eventos deportivos.

¿Qué electrodomésticos y dispositivos debo ajustar en California?

Aunque muchos equipos ya se sincronizan solos, aún hay una lista amplia de aparatos que conviene revisar en cada cambio de hora. Ignorar alguno puede causar retrasos en la rutina diaria o problemas con alarmas y sistemas programados.

Electrodomésticos y dispositivos a revisar:

Relojes de microondas y hornos eléctricos.

Reloj del automóvil y sistema de infoentretenimiento.

Despertadores tradicionales y relojes de pared.

Sistemas de riego programado y termostatos antiguos.

Cámaras de seguridad sin conexión a internet y grabadoras DVR.

En smartphones, laptops y smartwatches, basta con verificar que estén activadas las opciones de “fecha y hora automática” y la zona horaria correcta (Pacific Time).

¿Por qué se cambia la hora en California y qué dice el gobierno?

El cambio de horario en California responde a la normativa federal de Estados Unidos sobre horario de verano, que busca aprovechar mejor la luz solar por la tarde y mantener la coordinación con otros estados. Aunque se han discutido proyectos para hacer permanente el horario de verano, el estado sigue ajustándose al esquema de adelantar en marzo y atrasar en noviembre.

Motivos principales del DST:

Optimizar la luz natural en las tardes, favoreciendo comercio y actividades al aire libre.

Sincronizar horarios de transporte, mercados financieros y servicios con el resto del país.

Mantener un estándar federal, ya que el cambio está regulado a nivel nacional.

Autoridades y portales oficiales recomiendan a la población revisar la hora con anticipación, planificar citas y viajes y aprovechar el cambio para comprobar baterías de detectores de humo y sistemas de seguridad doméstica.

FAQ: preguntas frecuentes sobre el cambio de horario en California 2026

¿California cambia la hora en marzo de 2026?

Sí, el domingo 8 de marzo de 2026, a las 2:00 a. m., los relojes se adelantan a las 3:00 a. m. en todo el estado.

¿Cuándo se atrasa el reloj en California en 2026?

El domingo 1 de noviembre de 2026, cuando a las 2:00 a. m. se regresa a la 1:00 a. m. y se vuelve al horario estándar.

¿Todas las ciudades de California aplican el horario de verano?

Sí, desde Los Ángeles hasta San Francisco, San Diego, Sacramento o Fresno, todo el estado sigue el mismo patrón de adelantar y atrasar la hora.

¿Los celulares cambian solos la hora en California?

En general sí, siempre que mantengas activada la opción de ajuste automático por red o zona horaria Pacific Time.

¿Puedo ignorar el cambio de hora si solo uso el teléfono?

Aunque el móvil se actualice solo, es importante ajustar relojes de cocina, autos, oficinas y dispositivos de seguridad para evitar confusiones.