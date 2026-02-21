El cambio de horario 2026 en Texas no es un simple trámite: el 8 de marzo, a las 2:00 a. m., tanto la amplia zona Central como el pequeño sector en Mountain Time adelantarán una hora sus relojes para entrar al horario de verano, y el 1 de noviembre los atrasarán una hora para volver al horario estándar, un movimiento que repercute en la logística, la energía, el transporte y los millones de residentes de ciudades clave como Houston, Dallas, San Antonio, Austin y El Paso.

¿Cómo se adelanta y se atrasa el reloj en Texas?

En Texas también rige la regla de “spring forward, fall back”, con un adelanto de una hora en marzo y un atraso de una hora en noviembre. Este cambio repercute en sectores como energía, transporte, agricultura y servicios, que dependen de una correcta sincronización horaria.

Pasos recomendados:

Marzo (inicio horario de verano):

El sábado 7 de marzo de 2026, adelantar todos los relojes manuales una hora.

Tener en cuenta que la madrugada “pierde” una hora entre las 2:00 y las 3:00 a. m.

Noviembre (regreso a horario estándar):

El sábado 31 de octubre, atrasar los relojes una hora antes de dormir.

La franja entre la 1:00 y las 2:00 a. m. se repite, lo que muchos consideran como “ganar” una hora de sueño.

Los relojes conectados a redes móviles o a internet suelen cambiar automáticamente; aun así, se recomienda corroborar la hora el domingo por la mañana.

¿Qué ciudades de Texas ajustan el reloj?

El cambio de horario afecta a la mayoría del estado, incluyendo sus principales centros urbanos y económicos. Al manejar dos zonas horarias, es importante saber si la ciudad se rige por Central o Mountain Time, aunque el patrón de adelantar/atrasar es el mismo.

Tabla guía de ciudades de Texas:

Ciudad / Región Zona horaria principal ¿Aplica DST 2026? Ajuste marzo Ajuste noviembre Houston Central Time (CT) Sí. 2:00 → 3:00 a. m. 2:00 → 1:00 a. m. Dallas–Fort Worth Central Time (CT) Sí. Sí, adelanta 1 hora. Sí, atrasa 1 hora. San Antonio Central Time (CT) Sí. Sí. Sí. Austin Central Time (CT) Sí. Sí. Sí. El Paso, oeste Texas Mountain Time (MT) Sí. 2:00 → 3:00 a. m. hora local. 2:00 → 1:00 a. m. hora local.

Quienes viajan dentro del estado, especialmente entre El Paso y ciudades del centro o este de Texas, deben revisar siempre la zona horaria para evitar confusiones.

¿Qué electrodomésticos se deben ajustar en Texas?

En un estado con alta dependencia de transporte por carretera, energía y actividad industrial, mantener la hora correcta en todos los sistemas resulta clave. Muchos dispositivos siguen requiriendo ajuste manual en cada cambio de horario.

Aparatos a revisar:

Relojes de autos, camiones y sistemas de navegación.

Relojes de cocina y hornos en hogares y restaurantes.

Sistemas de riego, iluminación y climatización programados en ranchos y viviendas.

Relojes de pared en oficinas, escuelas y centros de salud.

Cámaras de vigilancia y grabadores que no se conectan a internet.

Smartphones y computadoras se ajustan solos si están configurados para detectar la zona horaria automáticamente; basta con verificar que indiquen Central o Mountain Time según la ubicación.

¿Por qué Texas aplica el DST y qué postura tiene el gobierno?

Texas sigue el calendario federal del horario de verano, aunque periódicamente surgen debates locales sobre sus ventajas y desventajas. Mientras no cambie la legislación a nivel nacional, el estado debe continuar adelantando y atrasando el reloj en las fechas establecidas.

Motivaciones del DST en Texas:

Aprovechar más luz en la tarde para actividades comerciales, deportivas y recreativas.

Coordinar horarios con otros estados, especialmente en transporte, logística y mercados energéticos.

Mantener un marco horario homogéneo para servicios federales, militares y de comunicación.

Las autoridades suelen recordar a la población la importancia de planificar el descanso, ajustar las rutinas de sueño y revisar sistemas importantes, como semáforos controlados por tiempo, sistemas de riego y equipos industriales programados.

FAQ: preguntas frecuentes sobre el cambio de horario en Texas 2026

¿Texas adelanta el reloj en marzo de 2026?

Sí, el 8 de marzo de 2026, a las 2:00 a. m., los relojes se adelantan a las 3:00 a. m. en las zonas Central y Mountain de Texas.

¿Cuándo se atrasa la hora en Texas en 2026?

El 1 de noviembre de 2026, a las 2:00 a. m., el reloj se retrasa a la 1:00 a. m. hora local en todo el estado.

¿Todas las ciudades de Texas aplican el horario de verano?

Sí, ciudades como Houston, Dallas, San Antonio, Austin y El Paso ajustan sus relojes según el calendario federal.

¿Cómo afecta el cambio de hora a quienes trabajan por turnos?

Los turnos nocturnos pueden ganar o perder una hora, por lo que se recomienda revisar con anticipación los horarios pactados con las empresas.

¿Debo ajustar manualmente mis dispositivos en Texas?

Muchos equipos se actualizan solos, pero relojes de autos, cocina, sistemas de riego y cámaras antiguas requieren un ajuste manual.