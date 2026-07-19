España y Argentina se enfrentan hoy domingo 19 de julio por la final del Mundial 2026 en el MetLife Stadium, Nueva York, Estados Unidos, a las 13:00 horas (hora mexicana). La Roja llega a la cita tras dejar en el camino a complicados rivales como Portugal de Cristiano Ronaldo y Francia de Mbappé. Está atravesando un gran momento y sus esperanzas recaen en Lamine Yamal.

Por su parte, la Albiceleste llegó a instancias decisivas gracias al temperamento de sus jugadores y el talento de Lionel Messi, quien disputará su último partido en la Copa del Mundo y quiere irse levantando por segunda vez consecutiva el trofeo.

¿Quieres ver este emocionante compromiso? En México, la transmisión estará a cargo de Azteca Siete (Canal 7), además de los principales sistemas de televisión de paga. También podrás seguir todas las incidencias vía streaming a través del portal web y la aplicación oficial de TV Azteca Deportes.

El partido Argentina vs. España por el Mundial 2026 ha generado mucha expectativa entre los amantes del fútbol. (Foto: Composición Canva - Mag)

¿Dónde ver Azteca 7 EN VIVO GRATIS, España vs. Argentina por el Mundial 2026?

TV Azteca ofrecerá la cobertura oficial del partido entre España contra Argentina por la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Solo debes sintonizar Azteca Siete (Canal 7) en señal abierta o ubicar la transmisión en los canales correspondientes a los principales sistemas de televisión de paga en México.

Canales de Azteca 7 en México

Canales 107 SD y 607 HD de Dish

Canales 107 SD y 1107 HD de SKY

Canales 107 SD y 1207 HD de Megacable

Canales 107 SD y 807 HD de Izzi

¿Cómo ver TV Azteca Deportes EN VIVO, España vs. Argentina por la Copa Mundial 2026?

Para ver el partido entre España vs. Argentina por la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, debes ingresar al sitio web oficial de TV Azteca Deportes. También tienes la opción de seguir la transmisión descargando la aplicación oficial de TV Azteca para dispositivos Android e iPhone.

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Argentina vs. España EN VIVO final del Mundial 2026: canal de TV, hora y dónde juegan

Fecha: Domingo 19 de julio de 2026

Partido: Argentina vs. España

Competición: Copa Mundial de la FIFA 2026 – Final

TV en México: Azteca Siete (Canal 7)

Streaming: TV Azteca Deportes

Horario: 13:00 horas del Centro de México (2:00 p.m. CT / 12:00 p.m. PT)

Estadio: MetLife Stadium

Ciudad: Nueva York, Estados Unidos.