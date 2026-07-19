La Copa Mundial de la FIFA 2026 llega a su fin con el último de los 104 partidos y todas las miradas se trasladan ahora a Estados Unidos, donde el MetLife Stadium de Nueva Jersey recibirá al mundo este domingo 19 de julio con un encuentro entre dos de las selecciones más representativas de sus respectivos continentes: España por Europa y Argentina por Sudamérica. A continuación, te mostramos a qué hora empieza el partido España vs. Argentina en vivo por la final del Mundial 2026 en Estados Unidos, Latinoamérica, España y otros países, además de los canales de televisión y plataformas de streaming que lo transmitirán EN VIVO.

Detalle de cadenas de televisión y plataformas de streaming encargadas de transmitir la final del Mundial 2026 entre España y Argentina. Consulte la lista de canales disponibles hoy. | Crédito: @fifaworldcup / Instagram / Composición Depor

TL;DR de la final del Mundial 2026 en Estados Unidos

Fecha : Domingo, 19 de julio de 2026

: Domingo, 19 de julio de 2026 Evento : Final de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026

: Final de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 Estadio : MetLife Stadium

: MetLife Stadium Ciudad : East Rutherford, Nueva Jersey

: East Rutherford, Nueva Jersey Hora local : 3:00 p.m. ET

: 3:00 p.m. ET Hora PT : 12:00 p.m.

: 12:00 p.m. Partido : España vs. Argentina

: España vs. Argentina TV : Telemundo Deportes, FOX Sports, FS1 y Universo

: Telemundo Deportes, FOX Sports, FS1 y Universo Streaming : Peacock TV y fubo TV

: Peacock TV y fubo TV Artistas del show del entretiempo: Shakira, Burna Boy, Madonna, BTS, Justin Bieber, Coldplay y más

¿A qué hora es la final del Mundial 2026 en Estados Unidos? Horario por países

El pitazo inicial del partido entre España y Argentina por la final de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 en Nueva Jersey está programada en los siguientes horarios por países:

País Hora Estados Unidos (ET) 3:00 p.m. Estados Unidos (CT) 2:00 p.m. Estados Unidos (MT) 1:00 p.m. Estados Unidos (PT) 12:00 p.m. México 1:00 p.m. Guatemala 1:00 p.m. El Salvador 1:00 p.m. Honduras 1:00 p.m. Nicaragua 1:00 p.m. Costa Rica 1:00 p.m. Panamá 2:00 p.m. Colombia 2:00 p.m. Ecuador 2:00 p.m. Perú 2:00 p.m. Venezuela 3:00 p.m. Bolivia 3:00 p.m. Chile 3:00 p.m. Rep. Dominicana 3:00 p.m. Puerto Rico 3:00 p.m. Cuba 3:00 p.m. Argentina 4:00 p.m. Uruguay 4:00 p.m. Paraguay 4:00 p.m. Brasil 4:00 p.m. España 9:00 p.m.

Horario de la final del Mundial 2026 en las principales ciudades de Estados Unidos

La final de la Copa del Mundo FIFA 2026 entre España y Argentina se celebrará en Nueva Jersey, pero podrá seguirse simultáneamente en todo el territorio estadounidense.

Ciudad Estado Hora Los Ángeles California 12:00 p.m. PT San Diego California 12:00 p.m. PT San Francisco California 12:00 p.m. PT Sacramento California 12:00 p.m. PT Seattle Washington 12:00 p.m. PT Las Vegas Nevada 12:00 p.m. PT Phoenix Arizona 12:00 p.m. PT Denver Colorado 1:00 p.m. MT Dallas Texas 2:00 p.m. CT Houston Texas 2:00 p.m. CT Austin Texas 2:00 p.m. CT San Antonio Texas 2:00 p.m. CT Chicago Illinois 2:00 p.m. CT Miami Florida 3:00 p.m. ET Orlando Florida 3:00 p.m. ET Tampa Florida 3:00 p.m. ET Atlanta Georgia 3:00 p.m. ET Filadelfia Pensilvania 3:00 p.m. ET Pittsburgh Pensilvania 3:00 p.m. ET Newark Nueva Jersey 3:00 p.m. ET Jersey City Nueva Jersey 3:00 p.m. ET Paterson Nueva Jersey 3:00 p.m. ET Elizabeth Nueva Jersey 3:00 p.m. ET Nueva York Nueva York 3:00 p.m. ET Washington D.C. Distrito de Columbia 3:00 p.m. ET Boston Massachusetts 3:00 p.m. ET

¿Qué canal transmite la final del Mundial 2026 EN VIVO en Estados Unidos?

Los aficionados podrán seguir la final de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 entre España y Argentina a través de televisión y streaming.

Canales de TV

Telemundo Deportes

Deportes FOX Sports

FS1

Universo

Streaming online

Peacock TV

fubo TV

¿Quiénes cantarán en la final del Mundial 2026 de Estados Unidos?

La FIFA apostó por un elenco internacional de primer nivel para encabezar la antesala y el entretiempo de la gran final de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 entre España y Argentina en Nueva Jersey.

Artistas confirmados

Robbie Williams, Laura Pausini y Nicole Scherzinger cantarán Desiré , el himno oficial de la FIFA

, el himno oficial de la FIFA Jennifer Hudson interpretará el himno de Estados Unidos, país anfitrión de la gran final

Shakira y Burna Boy interpretarán Dai Dai, canción oficial de la edición 2026 de la Copa del Mundo, y compartirán escenario con Madonna, BTS y Justin Bieber, así como Gustavo Dadamel, director de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar, y la orquesta infantil PS22 Chorus con la participación de Coldplay.

El MetLife Stadium, escenario de una jornada histórica

Ubicado en East Rutherford, Nueva Jersey, el MetLife Stadium ha sido sede de numerosos eventos deportivos y culturales de alto nivel en Estados Unidos y será el escenario de la gran final del Mundial 2026 entre España y Argentina.

Datos del MetLife Stadium

Ubicación: East Rutherford, California

Inauguración: 2010

Capacidad: 82.500 espectadores

Eventos destacados: Super Bowl XLVIII (2014), Copa de Oro de la Concacaf 2015, Copa América Centenario (2016), International Champions Cup 2016, WrestleMania 35 (2019), Copa América 2024, Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2025, SummerSlam (2025)

Partido: España vs. Argentina

Ubicación del MetLife Stadium

España vs. Argentina: el partido que cerrará el Mundial en territorio estadounidense

La gran final del Mundial 2026 entre España y Argentina se jugará el próximo domingo 19 de julio de 2026 a las 3:00 p.m. ET / 12:00 p.m. PT. Este histórico partido cerrará el torneo en territorio estadounidense tras definirse los semifinalistas: España clasificó a la final tras vencer 2-0 a Francia el pasado 14 de julio, mientras que Argentina consiguió su pase tras derrotar 2-1 a Inglaterra el pasado 15 de julio.

Momentos decisivos del histórico enfrentamiento entre Argentina y España en la final del Mundial 2026. Repase el resumen de las mejores jugadas, el resultado final y la crónica del campeón. | Crédito: @fifaworldcup / Instagram / Composición Depor

FAQ: Preguntas frecuentes sobre la final del Mundial 2026 en Estados Unidos

¿A qué hora empieza la final del Mundial 2026 en Estados Unidos?

A las 3:00 p.m. ET, 2:00 p.m. CT, 1:00 p.m. MT y 12:00 p.m. PT.

¿Dónde se jugará la final del Mundial 2026?

En el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey.

¿Qué canales transmitirán la final entre España y Argentina?

Telemundo Deportes, FOX Sports, FS1 y Universo.

¿Dónde ver la final España vs. Argentina por streaming?

Peacock TV y fubo TV.

¿Quiénes cantarán en el entretiempo de la final del Mundial 2026?

Shakira, Burna Boy, Madonna, BTS, Justin Bieber, Gustavo Dadamel, PS22 Chorus y Coldplay.