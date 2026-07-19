De infarto. Argentina y España protagonizarán un emocionante partido este domingo 19 de julio, cuando se enfrenten por la gran final del Mundial 2026. El partido, que se disputará en el Estadio Nueva York Nueva Jersey, arrancará a las 3:00 pm ET, 2:00 pm CT, 1:00 pm MT y 12:00 pm PT. Si te interesa saber qué canales de TV lo transmitirán EN VIVO y EN DIRECTO, llegaste a la nota correcta.
Ambas escuadras dejarán todo en el campo de juego, pues desean la gloria eterna. Recordemos que ‘La Albiceleste’ viene de vencer 2-1 a Inglaterra en semifinales. ‘La Roja’, por otro lado, en esa misma instancia le ganó 2-0 a Francia.
¿Qué canal transmite EN VIVO el Argentina vs. España?
Este domingo 19 de julio se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO el Argentina vs. España por la gran final del Mundial 2026 a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.
- Estados Unidos: FOX Network, FOX One, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, SiriusXM FC, Fútbol de Primera Radio, UNIVERSO, TeleXitos
- México: ViX Mexico, Canal 5 Televisa, TUDN, TUDN En Vivo, Azteca 7, Azteca Deportes En Vivo, Las Estrellas
- España: DAZN Spain, DAZN Mundial, TVE La 1, RTVE Play, Movistar+, fuboTV España, La 2 Cat, TDP, TDP Play
- Alemania: ORF eins, SRF zwei, ZDF, MagentaTV
- Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DGO, Paramount+, Flow Sports, Disney+ Premium Argentina, Televisión Pública, TyC Sports Argentina, TyC Sports Play, Telefe Argentina
- Brasil: SporTV, Globo, Globoplay, SBT, Zapping, N Sports, Claro TV+, Sky+, CazéTV, Vivo Play, Disney+ Premium Brazil
- Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DGO, Disney+ Premium Sur, Radio Nacional de Colombia, Paramount+, Caracol TV, Caracol Play, RCN Televisión, Deportes RCN En Vivo, Win Sports, Win Play
- Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DGO, Disney+ Premium Argentina, Canal 5 Uruguay, Paramount+, AUF TV, Antel TV
- Perú: DIRECTV Sports Perú, DGO, Paramount+, América Televisión, América TVGO, TV 360, Disney+ Premium Chile
- Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DGO, Paramount+, Teleamazonas, Disney+ Premium Sur
- Bolivia: Tigo Sports Bolivia, Entel TV, Red Uno, Unitel
- Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DGO, Televen, Disney+ Premium Sur
- Costa Rica: Teletica Canal 7, Teletica En Vivo, FOX, FOX+
- El Salvador: Canal 4 El Salvador, TCS Go, Tigo Sports El Salvador, FOX El Salvador
- Nicaragua: Canal 10 Nicaragua, Tigo Sports Nicaragua, FOX Nicaragua