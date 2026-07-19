La espera terminó para millones de aficionados hispanos en Estados Unidos. Este domingo 19 de julio, Argentina y España disputarán la gran final de la Copa Mundial FIFA 2026 en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey, un partido que promete paralizar al país anfitrión y que podrá seguirse completamente en español a través de Telemundo Deportes, la cadena oficial del torneo en Estados Unidos.
La definición reúne a las dos selecciones que mejor rendimiento mostraron durante la fase eliminatoria. Argentina alcanzó el partido decisivo después de superar a Egipto, Suiza e Inglaterra, mientras que España confirmó su candidatura al eliminar consecutivamente a Portugal, Bélgica y Francia. Con Lionel Messi buscando cerrar su trayectoria mundialista con otro título y Lamine Yamal liderando a la nueva generación española, el encuentro concentra algunas de las mayores figuras del fútbol internacional.
Para quienes viven en Estados Unidos, Telemundo Deportes ofrecerá una programación especial desde varias horas antes del inicio, con reportes en vivo desde el MetLife Stadium, entrevistas, análisis tácticos y la narración íntegra de la final. Además de la televisión abierta, el compromiso también podrá verse mediante Peacock, la App Telemundo y otros servicios de streaming compatibles con dispositivos móviles y Smart TV.
¿Dónde ver Telemundo Deportes EN VIVO GRATIS, Argentina vs. España por la final del Mundial 2026?
Telemundo Deportes será la señal oficial en español para seguir la final de la Copa Mundial FIFA 2026 en Estados Unidos. La cobertura incluirá la ceremonia previa, la salida de los equipos al campo, el desarrollo completo del partido y toda la programación posterior con entrevistas y reacciones desde Nueva Jersey.
La señal estará disponible mediante televisión abierta en decenas de mercados estadounidenses, además de operadores de cable, satélite y servicios de televisión por internet.
¿Dónde ver Argentina vs. España EN VIVO por Peacock en Estados Unidos?
Quienes prefieran seguir la final desde internet podrán hacerlo mediante Peacock, la plataforma de streaming de NBCUniversal que forma parte de la cobertura oficial del Mundial 2026 en Estados Unidos.
Además de la transmisión en directo, Peacock ofrece acceso a programas especiales, repeticiones bajo demanda, resúmenes, mejores jugadas y contenido exclusivo relacionado con la Copa Mundial FIFA 2026.
Opciones para ver Argentina vs. España online
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¿En qué dispositivos puedo ver Telemundo Deportes y Peacock?
Los aficionados podrán seguir la final desde prácticamente cualquier dispositivo con conexión a internet. Tanto Peacock como la App Telemundo son compatibles con televisores inteligentes, reproductores multimedia, teléfonos móviles y computadoras.
Dispositivos compatibles
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¿Cómo ver Telemundo Deportes Mundial EN VIVO, Argentina vs. España en Estados Unidos?
Si deseas seguir la final del Mundial 2026 por televisión abierta, cable o satélite, Telemundo cuenta con estaciones afiliadas en las principales ciudades de Estados Unidos. La cadena también está disponible mediante los operadores más importantes del país, por lo que millones de aficionados podrán acceder a la transmisión sin importar el lugar donde se encuentren.
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¿A qué hora juega Argentina vs. España en las principales ciudades de Estados Unidos?
El horario del partido variará según la zona horaria de Estados Unidos. Mientras la Costa Este disfrutará la final a media tarde, en la Costa Oeste el balón comenzará a rodar al mediodía, permitiendo que millones de aficionados sigan el encuentro en un horario ideal durante el fin de semana.
|Nueva York
|Nueva York
|3:00 p.m. ET
|Newark
|Nueva Jersey
|3:00 p.m. ET
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|3:00 p.m. ET
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|3:00 p.m. ET
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|Boston
|Massachusetts
|3:00 p.m. ET
|Miami
|Florida
|3:00 p.m. ET
|Orlando
|Florida
|3:00 p.m. ET
|Tampa
|Florida
|3:00 p.m. ET
|Atlanta
|Georgia
|3:00 p.m. ET
|Charlotte
|Carolina del Norte
|3:00 p.m. ET
|Detroit
|Michigan
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|Cleveland
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|3:00 p.m. ET
|Chicago
|Illinois
|2:00 p.m. CT
|Dallas
|Texas
|2:00 p.m. CT
|Houston
|Texas
|2:00 p.m. CT
|San Antonio
|Texas
|2:00 p.m. CT
|Austin
|Texas
|2:00 p.m. CT
|Minneapolis
|Minnesota
|2:00 p.m. CT
|Kansas City
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|2:00 p.m. CT
|Denver
|Colorado
|1:00 p.m. MT
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|Utah
|1:00 p.m. MT
|Albuquerque
|Nuevo México
|1:00 p.m. MT
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|Nevada
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|California
|12:00 p.m. PT
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|Hawái
|9:00 a.m. HST
Análisis de Noé Yactayo
“Las finales de la Copa del Mundo rara vez responden a la lógica de los favoritos. Son partidos que exigen personalidad para administrar la presión y, sobre todo, capacidad para aprovechar las pocas oportunidades que suelen aparecer durante los 90 minutos. Argentina y España llegan con argumentos suficientes para levantar el trofeo, pero lo hacen desde caminos futbolísticos muy distintos.
La selección de Lionel Scaloni ha construido un equipo competitivo alrededor de la experiencia de Lionel Messi, el equilibrio de Enzo Fernández y Alexis Mac Allister en la mitad de la cancha y la eficacia ofensiva de Julián Álvarez y Lautaro Martínez. A lo largo del torneo volvió a demostrar que sabe adaptarse a diferentes contextos, ya sea dominando la posesión o resistiendo cuando el rival consigue imponer condiciones.
España, en cambio, ha sido probablemente el conjunto con la propuesta más reconocible del Mundial. La presencia de Rodri como eje del mediocampo, el desequilibrio permanente de Lamine Yamal y la capacidad colectiva para controlar el ritmo del juego han convertido al equipo dirigido por Luis de la Fuente en uno de los rivales más difíciles del campeonato. Su recorrido hasta la final, eliminando a Portugal, Bélgica y Francia, confirma el alto nivel mostrado durante toda la competición.
Para la audiencia hispana de Estados Unidos, esta final reúne todos los ingredientes para convertirse en una de las transmisiones deportivas más vistas del año. No solo enfrenta a dos campeones del mundo, sino también a dos generaciones que representan el pasado, el presente y el futuro del fútbol internacional. Si Argentina consigue imponer su experiencia en este tipo de escenarios, tendrá una ligera ventaja. Si España logra instalar el partido en el ritmo que más le conviene, contará con muchas opciones de conquistar su segunda estrella. Todo apunta a una final cerrada, intensa y definida por pequeños detalles, exactamente como suelen escribirse las grandes historias de los Mundiales."