México volverá a vivir una final de la Copa Mundial FIFA por televisión abierta. Este domingo 19 de julio, Canal 5 llevará a millones de hogares la definición entre Argentina y España, un duelo que enfrentará a los dos mejores equipos del torneo en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey. La expectativa es enorme entre la afición mexicana, que podrá seguir el encuentro sin costo por la señal de Televisa, mientras que TUDN complementará la cobertura con programación especial, análisis y transmisión para televisión de paga.

Argentina llega a la cita decisiva después de dejar en el camino a Egipto, Suiza e Inglaterra, reafirmando la experiencia de un plantel encabezado por Lionel Messi, Julián Álvarez, Lautaro Martínez y Emiliano Martínez. España, por su parte, consolidó una de las campañas más consistentes del campeonato tras eliminar a Portugal, Bélgica y Francia, con Lamine Yamal, Rodri, Pedri y Nico Williams como protagonistas de una generación que busca devolver a La Roja a lo más alto del fútbol mundial.

Desde varias horas antes del silbatazo inicial, Televisa y TUDN ofrecerán una cobertura especial con enlaces en vivo desde Nueva Jersey, reportes de color, análisis tácticos y toda la información previa a la final. Además de la televisión abierta, los aficionados también podrán seguir el partido mediante ViX y TUDN, plataformas compatibles con teléfonos móviles, computadoras, tablets y Smart TV.

TL;DR del Argentina vs. España por la final del Mundial 2026

📺 Canal 5 EN VIVO GRATIS

📺 TUDN EN VIVO

💻 Streaming: ViX y TUDN

ViX y TUDN 🕐 Hora: 14:00 del Centro de México

14:00 del Centro de México 🏟️ Estadio: MetLife Stadium

MetLife Stadium 🌎 Final de la Copa Mundial FIFA 2026

¿Dónde ver Canal 5 EN VIVO GRATIS, Argentina vs. España por la final del Mundial 2026?

Canal 5 será la principal alternativa para seguir la final del Mundial 2026 en televisión abierta dentro de México. La señal de Televisa transmitirá completamente en vivo el encuentro entre Argentina y España, además de ofrecer una cobertura especial antes y después del partido con el análisis de sus comentaristas y enviados especiales.

Quienes cuenten con televisión de paga también podrán encontrar Canal 5 en los principales operadores del país.

Canales de Canal 5 en México

Canales 105 SD y 605 HD de Dish

Canales 105 SD y 1105 HD de SKY

Canales 205 SD y 1205 HD de Megacable

Canales 105 SD y 805 HD de Izzi

Canales 5 SD y 105 HD de Total Play

¿Cómo puedo ver Canal 5 de Televisa en ViX y TUDN?

Los aficionados que prefieran seguir la final desde internet podrán hacerlo mediante ViX y TUDN, dos plataformas que permitirán acceder a la transmisión desde prácticamente cualquier lugar con conexión estable.

Además del partido en directo, ambos servicios suelen ofrecer programas previos, entrevistas, repeticiones, mejores jugadas y contenido adicional relacionado con la Copa Mundial FIFA 2026.

Dispositivos compatibles

Smart TV Samsung

Smart TV LG

Android TV

Google TV

Apple TV

Roku

Amazon Fire TV Stick

Chromecast

Teléfonos Android

iPhone

iPad

Tablets

Computadoras Windows

Computadoras Mac

¿Dónde ver TUDN EN VIVO, Argentina vs. España por la Copa Mundial FIFA 2026?

TUDN acompañará la gran final con una programación especial que comenzará horas antes del inicio del encuentro. La cadena deportiva ofrecerá análisis, alineaciones confirmadas, reportes desde el MetLife Stadium y la transmisión completa del compromiso para los usuarios de televisión de paga.

Canales de TUDN en México

Canal 503 de Total Play

Canales 547 y 1547 de SKY

Canales 501 y 890 de Izzi

¿Cómo ver TUDN USA EN VIVO, Argentina vs. España en Estados Unidos?

Los aficionados mexicanos que se encuentren en Estados Unidos también podrán seguir la cobertura de TUDN USA, disponible mediante distintos operadores de televisión por suscripción y servicios autorizados en territorio estadounidense.

Canales de TUDN USA

Canal 856 de Dish Latino

Canal 444 de Spectrum

Canal 464 de DIRECTV

Horarios, TV y dónde ver EN VIVO Argentina vs. España por la final del Mundial 2026

Partido Argentina vs. España Competición Copa Mundial FIFA 2026 Instancia Final Fecha Domingo 19 de julio de 2026 Hora (Centro de México) 14:00 horas Hora (Pacífico de México) 13:00 horas TV abierta Canal 5 TV de paga TUDN Streaming ViX y TUDN Estadio MetLife Stadium Ciudad East Rutherford, Nueva Jersey (Estados Unidos)

Análisis de Noé Yactayo

“Las finales de los Mundiales suelen premiar al equipo que mejor interpreta los momentos del partido. Argentina y España llegan a Nueva Jersey después de recorrer caminos diferentes, pero con un denominador común: ambas selecciones han demostrado una enorme capacidad para competir cuando la presión alcanza su punto más alto.

Argentina ha vuelto a encontrar ese equilibrio que caracterizó a la campeona del mundo en Catar 2022. La experiencia de Lionel Messi continúa marcando diferencias, pero el crecimiento de futbolistas como Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Julián Álvarez y Emiliano Martínez explica por qué la Albiceleste ha logrado instalarse nuevamente en la final. Es un equipo que sabe sufrir, administrar ventajas y golpear en los momentos decisivos.

España representa una propuesta distinta. El conjunto de Luis de la Fuente ha sido probablemente el equipo con el funcionamiento colectivo más sólido del torneo. Rodri controla el ritmo desde el mediocampo, mientras que Lamine Yamal, Nico Williams y Pedri aportan desequilibrio constante en ataque. La Roja llega respaldada por una identidad futbolística muy definida y por una campaña en la que eliminó a rivales de enorme jerarquía como Portugal, Bélgica y Francia.

Para los aficionados mexicanos será una oportunidad inmejorable de disfrutar una final entre dos estilos claramente diferenciados. Argentina intentará imponer la experiencia y la contundencia que la caracteriza en instancias definitivas; España buscará controlar la posesión y desgastar al rival mediante la circulación del balón. En un partido de esta magnitud, cualquier detalle puede inclinar la balanza, desde una acción a balón parado hasta una genialidad individual. Precisamente esa incertidumbre convierte a esta final en uno de los encuentros más atractivos de todo el Mundial 2026."