El césped del MetLife Stadium, de Nueva York, será HOY domingo 19 de julio el epicentro del universo futbolístico. En una cita con la historia, Argentina y España se medirán a partir de las 2:00 p.m. (hora de Colombia) en la gran final del Mundial 2026, un encuentro que promete trascender la crónica deportiva para instalarse en el olimpo de las leyendas. La transmisión oficial estará a cargo de Canal RCN.

Para Lionel Messi, el escenario es de una carga emocional imposible de medir. No solo se juega la posibilidad de alzar el bicampeonato mundial, sino que se despide definitivamente de la máxima fiesta del fútbol. El destino, caprichoso y poético, ha querido que el “10” rosarino cierre su ciclo ante el país que lo vio crecer y lo acogió; incluso buscó convencerlo para que juegue en sus filas, pero su amor por Argentina le hizo rechazar la propuesta.

Por su parte, España llega a esta final tras ratificar su gran momento futbolístico. Ante Francia, deslumbró por su intensidad en la marca y precisión en sus pases para resquebrajar la defensa francesa. Lamine Yamal es la máxima figura y tendrá un duelo aparte ante su máximo ídolo: Lionel Messi.

¿Dónde ver Canal RCN EN VIVO el partido España vs. Argentina por TV y Online?

Conoce todos los diales de TV de Canal RCN para la final del Mundial 2026 entre Argentina vs. España EN VIVO EN DIRECTO hoy domingo 19 de julio de 2026.

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Prioriza la TDT (Televisión Digital Terrestre): Si tienes un televisor compatible y una antena, la TDT es la mejor opción. Ofrece la señal de RCN en alta definición (HD) de forma gratuita. RCN y Caracol generalmente se encuentran en el mismo múltiplex de TDT, lo que facilita la sintonización.

Si tienes un televisor compatible y una antena, la TDT es la mejor opción. Ofrece la señal de RCN en de forma gratuita. RCN y Caracol generalmente se encuentran en el mismo de TDT, lo que facilita la sintonización. Canal Oficial de la FIFA: En algunos países, los sorteos deportivos grandes también se transmiten simultáneamente por el canal oficial de la FIFA en YouTube o sus plataformas de streaming (si bien RCN tiene los derechos de TV en Colombia, la FIFA a menudo ofrece una señal internacional).

En algunos países, los sorteos deportivos grandes también se transmiten simultáneamente por el o sus plataformas de (si bien RCN tiene los derechos de TV en Colombia, la FIFA a menudo ofrece una señal internacional). Alternativa de audio: Si estás en movimiento, la radio puede ser una gran alternativa. Aunque el sorteo es un evento visual, las principales cadenas radiales colombianas (como las asociadas a RCN Radio, como Antena 2 o La FM) suelen ofrecer una cobertura en vivo y análisis del evento.

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EAST RUTHERFORD, NUEVA YORK, (ESTADOS UNIDOS), 19/07/2026.- Canal RCN transmitirá EN VIVO la final del Mundial entre España vs. Argentina hoy domingo 19 de julio desde el MetLife Stadium, Nueva York (Nueva Jersey), Estados Unidos. FOTO: Imagen creada por Gemini.

Argentina vs. España EN VIVO por la final del Mundial 2026: horarios, canales de TV y árbitro

Partido: Argentina vs. España | Final del Mundial 2026

Fecha: Domingo 19 de julio del 2026.

Horario: 2:00 p.m. (horario en Colombia)

Canal: Caracol TV, RCN Televisión, Win Sports, DIRECTV Sports, DGO, Deportes RCN En Vivo, Caracol Play, Win Play, Disney+ Premium Sur, Radio Nacional de Colombia y Paramount+.

Estadio: MetLife Stadium

Ciudad: Nueva York

Árbitro: Slavko Vinčić (Eslovenia)