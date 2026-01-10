El 2026 todavía da sus primeros pasos, pero ya reserva un capítulo de máxima tensión para el fútbol español. El telón se levanta con el partido que nunca pasa desapercibido: FC Barcelona y Real Madrid se enfrentarán este domingo 11 de enero en la final de la Supercopa de España. No se trata solo de un título en disputa, sino de un Clásico que inaugura el año con rivalidad pura, presión extrema y la necesidad de enviar un mensaje claro desde el arranque de la temporada.
Barcelona llega al partido decisivo con sensaciones inmejorables. En semifinales, los culés desplegaron todo su poderío ofensivo y no dejaron dudas al imponerse por un contundente 5-0 frente al Athletic Club, una victoria que reflejó equilibrio, contundencia y confianza. Con la corona aún reciente y un funcionamiento colectivo que ilusiona, el conjunto blaugrana apunta a confirmar su dominio en una Supercopa que le ha resultado favorable en los últimos tiempos.
Real Madrid, en cambio, construyó su acceso a la final desde la exigencia y el desgaste. El ajustado triunfo 2-1 ante el Atlético de Madrid en el derbi capitalino fue una prueba de carácter que fortaleció al equipo en lo anímico. Los blancos llegan con la ambición intacta y un objetivo claro: capitalizar el esfuerzo, cobrarse revancha ante su histórico rival y arrancar el 2026 levantando un trofeo que puede marcar un antes y un después en el desarrollo de la temporada.
Sigue la transmisión del Clásico Real Madrid vs. Barcelona EN VIVO este 11 de enero
El partido se jugará este domingo 11 de enero (20:00, horario peninsular; 2:00 p. m. ET / 11:00 a. m. PT), por la final de la Supercopa de España 2026. ¿Quieres saber en qué canal ver el duelo? A continuación, te contamos cuáles son las señales oficiales para seguirlo desde tu televisor, teléfono celular, tablet o PC, según el país en el que te encuentres.
En España, el cotejo entre Real Madrid y Barcelona se verá por Movistar LaLiga TV (dial 54 de Movistar / dial 110 de Orange TV), Movistar LaLiga TV UHD (dial 440 de Movistar / dial 111 de Orange TV), Movistar LaLiga TV 2 (dial 57 de Movistar / dial 112 de Orange TV), LaLiga TV Bar (canal 146) y Movistar Plus+.
En Estados Unidos y Puerto Rico, el partido será televisado por ESPN 2, ESPN Deportes, fuboTV y la app de ESPN. En México, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Honduras, Guatemala, Panamá y República Dominicana, la transmisión estará a cargo de SKY Sports y SKY Plus.
En Sudamérica, la señal del Real Madrid vs. Barcelona estará disponible tanto en canales de señal abierta como en cable y plataformas de streaming, según el país. En Perú se verá de forma gratuita a través de América Televisión (canal 4); en Venezuela, por Meridiano TV y Venevisión.
En Colombia, el encuentro irá por Win Sports; en Ecuador, por El Canal del Fútbol (ECDF); y en Uruguay, Paraguay y Argentina, por Flow Sports TV.
Real Madrid vs. Barcelona EN VIVO: hora, TV y dónde ver
- Fecha: domingo 11 de enero de 2026
- Lugar: Estadio King Abdullah Sport City de Yeda
- Horario: 2:00 p.m. Perú y Colombia / 8:00 p.m. España
- Canal TV: Movistar LaLiga TV, Movistar LaLiga TV UHD y Movistar LaLiga TV 2
- Streaming: Movistar Plus