El 2026 todavía da sus primeros pasos, pero ya reserva un capítulo de máxima tensión para el fútbol español. El telón se levanta con el partido que nunca pasa desapercibido: FC Barcelona y Real Madrid se enfrentarán este domingo 11 de enero en la final de la Supercopa de España . No se trata solo de un título en disputa, sino de un Clásico que inaugura el año con rivalidad pura, presión extrema y la necesidad de enviar un mensaje claro desde el arranque de la temporada.

Barcelona llega al partido decisivo con sensaciones inmejorables. En semifinales, los culés desplegaron todo su poderío ofensivo y no dejaron dudas al imponerse por un contundente 5-0 frente al Athletic Club, una victoria que reflejó equilibrio, contundencia y confianza. Con la corona aún reciente y un funcionamiento colectivo que ilusiona, el conjunto blaugrana apunta a confirmar su dominio en una Supercopa que le ha resultado favorable en los últimos tiempos.

Real Madrid, en cambio, construyó su acceso a la final desde la exigencia y el desgaste. El ajustado triunfo 2-1 ante el Atlético de Madrid en el derbi capitalino fue una prueba de carácter que fortaleció al equipo en lo anímico. Los blancos llegan con la ambición intacta y un objetivo claro: capitalizar el esfuerzo, cobrarse revancha ante su histórico rival y arrancar el 2026 levantando un trofeo que puede marcar un antes y un después en el desarrollo de la temporada.

El partido se jugará este domingo 11 de enero (20:00, horario peninsular; 2:00 p. m. ET / 11:00 a. m. PT) , por la final de la Supercopa de España 2026. ¿Quieres saber en qué canal ver el duelo? A continuación, te contamos cuáles son las señales oficiales para seguirlo desde tu televisor, teléfono celular, tablet o PC, según el país en el que te encuentres.

En España, el cotejo entre Real Madrid y Barcelona se verá por Movistar LaLiga TV (dial 54 de Movistar / dial 110 de Orange TV), Movistar LaLiga TV UHD (dial 440 de Movistar / dial 111 de Orange TV), Movistar LaLiga TV 2 (dial 57 de Movistar / dial 112 de Orange TV), LaLiga TV Bar (canal 146) y Movistar Plus+.

En Estados Unidos y Puerto Rico, el partido será televisado por ESPN 2, ESPN Deportes, fuboTV y la app de ESPN. En México, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Honduras, Guatemala, Panamá y República Dominicana, la transmisión estará a cargo de SKY Sports y SKY Plus.

En Sudamérica, la señal del Real Madrid vs. Barcelona estará disponible tanto en canales de señal abierta como en cable y plataformas de streaming, según el país. En Perú se verá de forma gratuita a través de América Televisión (canal 4); en Venezuela, por Meridiano TV y Venevisión.

En Colombia, el encuentro irá por Win Sports; en Ecuador, por El Canal del Fútbol (ECDF); y en Uruguay, Paraguay y Argentina, por Flow Sports TV.

Fecha: domingo 11 de enero de 2026

domingo 11 de enero de 2026 Lugar: Estadio King Abdullah Sport City de Yeda

Estadio King Abdullah Sport City de Yeda Horario: 2:00 p.m. Perú y Colombia / 8:00 p.m. España

2:00 p.m. Perú y Colombia / 8:00 p.m. España Canal TV: Movistar LaLiga TV, Movistar LaLiga TV UHD y Movistar LaLiga TV 2

Movistar LaLiga TV, Movistar LaLiga TV UHD y Movistar LaLiga TV 2 Streaming: Movistar Plus