El King Abdullah Sports City de Yeda será el epicentro del fútbol mundial este domingo 11 de enero con el esperado Clásico español. FC Barcelona y Real Madrid se enfrentan por el primer trofeo oficial del 2026 en la gran final de la Supercopa de España. Para los fanáticos en Estados Unidos y México, es la oportunidad perfecta de ver a los dos colosos luchar por la gloria. Ya sea que estés en Miami, Los Ángeles o CDMX, la expectativa por esta histórica rivalidad nunca ha sido tan alta. Sigue leyendo para descubrir el horario exacto y las mejores opciones para seguir el partido en vivo y directo hoy.

El Barça llega en un nivel estelar tras su exhibición en semifinales, mientras que el Madrid busca imponer su jerarquía. En USA, la transmisión oficial estará a cargo de ESPN Deportes y ESPN App para toda la comunidad hispana hoy. Por su parte, en México, Sky Sports mantiene la exclusividad de esta final para ofrecer cada minuto en alta definición. Este choque entre el líder y el escolta de LaLiga definirá el pulso deportivo de ambos clubes para el resto del año. No te pierdas esta batalla global que promete goles y emociones intensas desde el pitazo inicial en tierras árabes.

Hora de juego y canales TV del FC Barcelona vs. Real Madrid por Supercopa de España

Repasamos todos los países, los horarios y los canales que televisan en directo y online el partio FC Barcelona vs. Real Madrid por la gran final de la Supercopa de España 2026.

PAÍSHORARIOCANAL TV / STREAMING
Argentina4:00 p.m.Flow Sports
Brasil4:00 p.m.ESPN, Zapping, Claro TV+, Disney+ Premium, Sky+ y Vivo Play
Colombia2:00 p.m.Win+ Fútbol y Win Play
Costa Rica1:00 p.m.Sky Sports Norte
Ecuador2:00 p.m.El Canal del Fútbol
El Salvador1:00 p.m.Sky Sports Norte
España8:00 p.m.Movistar+ y Movistar Liga de Campeones
Estados Unidos2pm ET / 11am PTESPN2, ESPN Deportes, fuboTV y ESPN App
Guatemala1:00 p.m.Sky Sports Norte
Honduras1:00 p.m.Sky Sports Norte
México1:00 p.m.Sky Sports y Sky+
Nicaragua1:00 p.m.Sky Sports Norte
Panamá2:00 p.m.Sky Sports Norte
Paraguay4:00 p.m.Flow Sports
Perú2:00 p.m.América Televisión y América TVGO
Puerto Rico3:00 p.m.ESPN2, ESPN Deportes y NAICOM
Reino Unido7:00 p.m.TNT Sports 1, discovery+ y discovery+ App
República Dominicana4:00 p.m.Sky Sports Norte
Uruguay4:00 p.m.Flow TV
Venezuela3:00 p.m.Meridiano Televisión e inter

En Europa se podrá seguir en directo el partido de la Supercopa de España entre Fútbol Club Barcelona y Real Madrid C.F. a través de DAZN, L’Équipe Live Foot, Ziggo Sport y más canales de televisión.

SOBRE EL AUTOR

Estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad San Martín de Porres y ejerce el periodismo desde hace 10 años en las ediciones web de varios medios nacionales. Actualmente se desempeña como Analista SEO del Núcleo de Audiencias del Grupo El Comercio.

