El King Abdullah Sports City de Yeda será el epicentro del fútbol mundial este domingo 11 de enero con el esperado Clásico español. FC Barcelona y Real Madrid se enfrentan por el primer trofeo oficial del 2026 en la gran final de la Supercopa de España. Para los fanáticos en Estados Unidos y México, es la oportunidad perfecta de ver a los dos colosos luchar por la gloria. Ya sea que estés en Miami, Los Ángeles o CDMX, la expectativa por esta histórica rivalidad nunca ha sido tan alta. Sigue leyendo para descubrir el horario exacto y las mejores opciones para seguir el partido en vivo y directo hoy.
El Barça llega en un nivel estelar tras su exhibición en semifinales, mientras que el Madrid busca imponer su jerarquía. En USA, la transmisión oficial estará a cargo de ESPN Deportes y ESPN App para toda la comunidad hispana hoy. Por su parte, en México, Sky Sports mantiene la exclusividad de esta final para ofrecer cada minuto en alta definición. Este choque entre el líder y el escolta de LaLiga definirá el pulso deportivo de ambos clubes para el resto del año. No te pierdas esta batalla global que promete goles y emociones intensas desde el pitazo inicial en tierras árabes.
Hora de juego y canales TV del FC Barcelona vs. Real Madrid por Supercopa de España
Repasamos todos los países, los horarios y los canales que televisan en directo y online el partio FC Barcelona vs. Real Madrid por la gran final de la Supercopa de España 2026.
|PAÍS
|HORARIO
|CANAL TV / STREAMING
|Argentina
|4:00 p.m.
|Flow Sports
|Brasil
|4:00 p.m.
|ESPN, Zapping, Claro TV+, Disney+ Premium, Sky+ y Vivo Play
|Colombia
|2:00 p.m.
|Win+ Fútbol y Win Play
|Costa Rica
|1:00 p.m.
|Sky Sports Norte
|Ecuador
|2:00 p.m.
|El Canal del Fútbol
|El Salvador
|1:00 p.m.
|Sky Sports Norte
|España
|8:00 p.m.
|Movistar+ y Movistar Liga de Campeones
|Estados Unidos
|2pm ET / 11am PT
|ESPN2, ESPN Deportes, fuboTV y ESPN App
|Guatemala
|1:00 p.m.
|Sky Sports Norte
|Honduras
|1:00 p.m.
|Sky Sports Norte
|México
|1:00 p.m.
|Sky Sports y Sky+
|Nicaragua
|1:00 p.m.
|Sky Sports Norte
|Panamá
|2:00 p.m.
|Sky Sports Norte
|Paraguay
|4:00 p.m.
|Flow Sports
|Perú
|2:00 p.m.
|América Televisión y América TVGO
|Puerto Rico
|3:00 p.m.
|ESPN2, ESPN Deportes y NAICOM
|Reino Unido
|7:00 p.m.
|TNT Sports 1, discovery+ y discovery+ App
|República Dominicana
|4:00 p.m.
|Sky Sports Norte
|Uruguay
|4:00 p.m.
|Flow TV
|Venezuela
|3:00 p.m.
|Meridiano Televisión e inter
En Europa se podrá seguir en directo el partido de la Supercopa de España entre Fútbol Club Barcelona y Real Madrid C.F. a través de DAZN, L’Équipe Live Foot, Ziggo Sport y más canales de televisión.