El clásico entre FC Barcelona y Real Madrid por la final de la Supercopa de España 2026 se jugará este domingo 11 de enero en el imponente King Abdullah Sports City de Yeda, un escenario que se ha convertido en nuevo termómetro del fútbol europeo lejos de casa. Bajo las luces de Arabia Saudita, el duelo promete un ambiente eléctrico, con una rivalidad histórica recargada por el presente inmediato de ambos equipos: un Barça que llega en racha y un Madrid obligado a responder a la altura del reto. Cada balón dividido será una batalla por el primer título grande del año, con millones de ojos puestos en lo que ocurra a 6.000 kilómetros de la península ibérica.​

La gran historia del partido gira en torno al regreso de Kylian Mbappé, que dejó atrás el esguince en la rodilla y ha acelerado su puesta a punto para alcanzar la final, después de perderse la semifinal ante el Atlético. Enfrente, la nueva joya blaugrana, Lamine Yamal, se presenta como el estandarte de un Barça vertiginoso, capaz de destrozar al Athletic con un 5-0 que reforzó su confianza de cara al clásico. El duelo generacional entre la estrella consagrada del Real Madrid y el talento adolescente del Barcelona añade una capa de morbo competitivo a un partido ya de por sí cargado de historia, expectativas y tensión.​

Con el Barça defendiendo su condición de campeón de la Supercopa y un Real Madrid que ha encontrado pegada en los momentos clave, la final se perfila como un choque de estilos y personalidades fuertes sobre el césped. La presión por el resultado será máxima, pero también la oportunidad: levantar el trofeo en Yeda significará mandar un mensaje al resto de Europa y reforzar el proyecto deportivo de la temporada. Entre Mbappé buscando demostrar que está de vuelta y Lamine Yamal decidido a terminar de consagrarse en un escenario global, el clásico de Arabia promete ser un espectáculo de alto voltaje futbolístico.​

¿A qué hora juega el FC Barcelona vs. Real Madrid por la final de la Supercopa de España 2026?

El horario base del partido es 20:00 horas de España (21:00 hora local en Yeda, Arabia Saudita). Desde ese dato se derivan los distintos husos horarios para América y Europa.​

España: 20:00​

Estados Unidos: 2 p.m. ET / 1 p.m. CT / 12 p.m. MT / 11 a.m. PT

México: 13:00​

Costa Rica: 13:00​

El Salvador: 13:00 (mismo huso que Centroamérica)​

Nicaragua: 13:00​

Guatemala: 13:00​

Honduras: 13:00​

Perú: 14:00​

Colombia: 14:00​

Ecuador: 14:00​

Panamá: 14:00 (mismo huso que Colombia y Perú)​

Venezuela: 15:00​

Bolivia: 15:00​

República Dominicana: 15:00 (mismo huso que Venezuela para este torneo)​

Puerto Rico: 15:00 (mismo huso que RD)​

Argentina: 16:00​

Chile: 16:00​

Uruguay: 16:00​

Paraguay: 16:00​

Brasil: 16:00 (zona principal de Brasilia, usada en la difusión del partido)​

¿En qué canal transmiten clásico FC Barcelona vs. Real Madrid?

Los derechos de TV se reparten por territorio, combinando señales de TV de pago, TV abierta y plataformas de streaming.​

España: Movistar Plus+, M+ LaLiga, LaLiga TV Bar y Movistar Plus​

Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN App, ESPN 2 y Fubo

México: Sky Sports y SKY Plus

Argentina: Flow Sport

Colombia: Win Sports

Perú: América TV y TV Go

Ecuador: El Canal del Fútbol (ECDF)

Venezuela: Meridiano TV y Venevisión

¿Cuándo y dónde juegan la final de la Supercopa de España 2026?

Alineaciones probables FC Barcelona vs. Real Madrid

Los onces probables se apoyan en lo que los medios han manejado como base de la final de Supercopa en Arabia, con Real Madrid apostando por su tridente de lujo y un Barça continuista tras golear en semifinales.​

Real Madrid (4-3-3):

Courtois

Lucas Vázquez – Rüdiger – Tchouaméni – Mendy

Camavinga – Valverde – Bellingham

Rodrygo – Mbappé – Vinicius​

FC Barcelona (4-3-3):

Szczesny

Koundé – Cubarsí – Íñigo Martínez – Balde

Casadó – Pedri – Gavi

Lamine Yamal – Lewandowski – Raphinha​

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el clásico FC Barcelona vs. Real Madrid por la final de Supercopa de España 2026

1. ¿Qué día se juega la final de la Supercopa de España 2026?

Se juega el domingo 11 de enero de 2026.​

2. ¿Dónde se jugará el FC Barcelona vs. Real Madrid?

En el estadio King Abdullah Sports City, en Yeda, Arabia Saudita.​

3. ¿A qué hora empieza el clásico en Perú, Colombia y Ecuador?

El partido comienza a las 14:00 en Perú, Colombia y Ecuador.​

4. ¿Quién transmite el partido en España?

La final se verá por Movistar Plus+, M+ LaLiga y LaLiga TV Bar.​

5. ¿Mbappé jugará la final de la Supercopa?

Llega a la definición tras superar un esguince de rodilla y el objetivo del Madrid es contar con él para el encuentro por el título.​

6. ¿Qué cadena pasa el clásico en Perú?

América TV tiene confirmada la transmisión del Barcelona vs. Real Madrid para territorio peruano.​

7. ¿Quién llega como campeón defensor de la Supercopa?

El FC Barcelona llega como vigente campeón del torneo.​

8. ¿Cuál es el horario del partido en Estados Unidos (ET)?

El clásico se jugará a las 14:00 (ET) en Estados Unidos.​