Todo listo para una nueva definición de la Supercopa de España 2026 entre los dos clubes más poderosos. Este domingo 11 de enero, Real Madrid vs. FC Barcelona EN VIVO chocarán desde el King Abdullah Sports City, donde se definirá al campeón de este certamen. ¿Qué canales de TV transmiten el partido en España, Estados Unidos, México y Sudamérica? Aquí te dejo con todas las opciones en TV y Streaming para seguir este enfrentamiento minuto a minuto.
¿Qué canal televisa Real Madrid vs. FC Barcelona desde España?
La transmisión desde España de Real Madrid vs. FC Barcelona por la final de la Supercopa de España 2026 será a través de Movistar LaLiga TV, Movistar LaLiga TV UHD, Movistar LaLiga TV 2, Movistar LaLiga TV Bar (en zonas específicas) y Movistar Plus+ en streaming online.
¿Qué canal transmite Real Madrid vs. FC Barcelona desde Estados Unidos?
Si vives en Estados Unidos, desde cualquier parte del país podrás ver Real Madrid vs. FC Barcelona a través de las señales de ESPN 2, ESPN Deportes, fuboTV y ESPN+ en aplicativo. Estas son las opciones oficiales para ver la final de Supercopa de España 2026.
¿Qué canal transmite Real Madrid vs. FC Barcelona desde México?
Si te encuentras en México, mira la final de Real Madrid vs. FC Barcelona a través de Sky Sports HD y Sky Plus+ en streaming online, siendo estas las únicas alternativas oficiales para seguir el juego minuto a minuto.
¿Qué canal de TV Abierta transmite la final Real Madrid vs. FC Barcelona?
En España, Estados Unidos o México no estará disponible la final de Real Madrid vs. FC Barcelona. Eso sí, en Sudamérica habrán canales disponibles para seguir este enfrentamiento.
- Dónde ver Real Madrid vs. FC Barcelona en Perú: América TV o América TVGo.
- Dónde ver Real Madrid vs. FC Barcelona en Argentina: Flow Sports TV.
- Dónde ver Real Madrid vs. FC Barcelona en Uruguay: Flow Sports TV.
- Dónde ver Real Madrid vs. FC Barcelona en Paraguay: Flow Sports TV.
- Dónde ver Real Madrid vs. FC Barcelona en Venezuela: Meridiano TV y Venevisión.
- Dónde ver Real Madrid vs. FC Barcelona en Colombia: Win Sports.
- Dónde ver Real Madrid vs. FC Barcelona en Ecuador: El Canal del Fútbol.
Cabe destacar que Chile y Bolivia no cuentan con transmisión oficial para ver el partido de Real Madrid vs. FC Barcelona por la final de la Supercopa de España 2026.