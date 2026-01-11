En una jornada marcada por la expectativa mundial, el FC Barcelona y el Real Madrid se enfrentan este domingo 11 de enero por la final de la Supercopa de España 2026, en el majestuoso King Abdullah Sports City de Yeda, Arabia Saudita, desde las 14:00 horas de Lima (20:00 en España). ¿Quieres ver el clásico del fútbol español en tu Smart TV, PC, tablet o teléfono móvil desde Perú? La transmisión oficial para el público peruano irá EN VIVO y GRATIS por América Televisión (Canal 4) en señal abierta, además del servicio de streaming América tvGO, que llevará cada jugada del duelo entre azulgranas y merengues a cualquier pantalla conectada.​

Con la vuelta de Kylian Mbappé tras dejar atrás sus problemas en la rodilla y el gran momento de Lamine Yamal como bandera ofensiva del Barcelona, el choque en Arabia se perfila como uno de los clásicos más intensos de los últimos años. El francés quiere brillar en su primera gran final de Supercopa como líder del ataque madridista, mientras el joven talento culé busca consagrarse definitivamente ante su gran rival en un escenario global y en horario estelar para la audiencia peruana. América TV y América tvGO se convierten así en la puerta de entrada para que los hinchas en Perú vivan el duelo Mbappé vs. Lamine Yamal, con imágenes en alta definición y cobertura especial desde Arabia Saudita.​

El clásico, además, representa el primer gran título del año para ambos gigantes de España, lo que añade todavía más tensión al ambiente que se respirará en Yeda. Con el Barcelona defendiendo su corona y el Real Madrid decidido a imponer jerarquía en territorio neutral, cada minuto será clave y cada detalle táctico podrá seguirse en directo por la señal del Canal 4 y por América tvGO, ideal para quienes prefieren ver el partido fuera de casa o desde dispositivos móviles.​

¿Dónde ver FC Barcelona vs. Real Madrid por la final de la Supercopa de España 2026 en Perú?

El clásico por la final de la Supercopa de España 2026 se verá en todo el territorio peruano con cobertura en señal abierta y streaming.​

Canal abierto principal en Perú:

América Televisión (Canal 4): transmisión EN VIVO, GRATIS y en directo del Barcelona vs. Real Madrid.​

Streaming oficial en Perú:

América tvGO: plataforma oficial de América TV para ver el clásico online en Smart TV, PC, tablet o celular, con señal en simultáneo con TV.​

Hora del partido en Perú:

14:00 horas de Lima.​

¿Cómo ver América TV EN VIVO, clásico FC Barcelona vs. Real Madrid por la Supercopa de España 2026?

América Televisión está disponible gratuitamente por señal abierta en buena parte del país y, además, en los principales cableoperadores que operan en Perú. Para el clásico, la recomendación es verificar la numeración del canal en tu servicio de TV antes del inicio del partido.​

Señal abierta América TV en Lima y principales ciudades:

Canal 4 (analógico): señal abierta.

Canal 4.1 (TDT): señal digital terrestre en alta calidad.​

América TV en cableoperadores (referencias habituales en Perú):​

Movistar TV: Canal 4 (SD) y Canal 704 (HD).

Claro TV: Canal 4 (SD).

DirecTV: Canal 194 (SD/HD).

Nota: La numeración puede variar ligeramente según la ciudad o el plan contratado, por lo que se recomienda revisar la guía de canales de tu operador antes del inicio del Barcelona vs. Real Madrid.​

¿Cómo ver América TV EN VIVO, FC Barcelona vs. Real Madrid por streaming desde el extranjero?

Si estás fuera del Perú y quieres seguir la señal de América TV o América tvGO para ver el Barcelona vs. Real Madrid, es posible acceder a la plataforma mediante una VPN legal con servidores en territorio peruano. Esto permite “simular” una conexión desde Perú y así ingresar a la web o app de América tvGO para disfrutar del partido.​

Pasos sugeridos para ver América TV o América tvGO desde el extranjero:

Contrata una VPN confiable que cuente con servidores en Perú (NordVPN, Surfshark, PrivateVPN, entre otras alternativas legales).​

Instala la VPN en tu dispositivo: Smart TV, tablet, PC o teléfono móvil.

Conéctate a un servidor ubicado en Perú.

Una vez conectado, ingresa al sitio oficial o app de América tvGO y selecciona la señal en vivo de América Televisión para ver el FC Barcelona vs. Real Madrid en tu pantalla favorita.​

Horario, TV y dónde ver en vivo FC Barcelona vs. Real Madrid por la Supercopa de España 2026

Fecha: domingo 11 de enero de 2026.​

Hora: 14:00 horas de Lima (20:00 en España).​

TV en Perú: América Televisión (Canal 4) en señal abierta.​

Streaming en Perú: América tvGO (app y web oficial).​

Estadio: King Abdullah Sports City, Yeda, Arabia Saudita.​

Si utilizas cableoperadores como Movistar TV, Claro TV o DirecTV, también podrás acceder a la señal de América TV en sus respectivos diales, con el clásico disponible en simultáneo con la señal abierta.​

FAQ – Preguntas frecuentes sobre el clásico FC Barcelona vs. Real Madrid por la final de la Supercopa de España

1. ¿A qué hora juega el FC Barcelona vs. Real Madrid en Perú?

El partido comienza a las 14:00 horas de Lima, este domingo 11 de enero de 2026.​

2. ¿Por qué canal ver el clásico en Perú?

El duelo se verá EN VIVO y GRATIS por América Televisión (Canal 4) en señal abierta.​

3. ¿Se podrá ver el Barcelona vs. Real Madrid por streaming?

Sí, el partido estará disponible por América tvGO, la plataforma oficial de streaming de América TV.​

4. ¿Qué necesito para ver América TV si estoy fuera del Perú?

Necesitas una VPN legal con servidores en Perú y luego acceder a América tvGO para ver la señal en vivo del Canal 4.​

5. ¿Quién transmite la final en otros países de Sudamérica?

Flow emitirá en Argentina, Paraguay y Uruguay; Win Sports en Colombia y ECDF en Ecuador, mientras que América TV es la señal abierta para Perú.​