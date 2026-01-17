Este sábado 17 de enero, las selecciones de Canadá y Guatemala se verán las caras en el BMO Stadium de Los Ángeles, Estados Unidos. Ambas escuadras medirán fuerzas por un amistoso internacional previo al Mundial 2026. Todo comenzará a las 10:00 pm ET (Canadá), 9:00 pm CT (Guatemala), 8:00 pm MT y 7:00 pm PT. Por suerte, Tigo Sports transmitirá el duelo EN VIVO y EN DIRECTO. En las siguientes líneas te explicaré cómo seguir el encuentro por dicha señal.

Por si no lo sabías, Canadá afrontará el duelo como parte de un campamento de enero que no se llevaba a cabo con frecuencia en los últimos años. Además, es importante señalar que la escuadra no contará con todas sus figuras europeas, ya que la convocatoria mezcla juventud y experiencia, con nombres como Richie Laryea, Jonathan Osorio y Joel Waterman.

El partido Canadá vs. Guatemala promete ser muy intenso de principio a fin. (Foto: Composición Gestión Mix)

Guatemala, por otro lado, llega al compromiso tras haber regresado al trabajo desde el lunes en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento (CAR), con la esperanza de empezar con el pie derecho una etapa que apunta a la reconstrucción, pues no pudo clasificar al Mundial 2026, a diferencia de su próximo rival, que lo hizo al ser uno de los países anfitriones (junto a México y Estados Unidos).

¿Dónde ver TiGo Sports EN VIVO, Canadá vs. Guatemala?

TiGo Sports transmitirá el amistoso internacional Canadá vs. Guatemala, que se disputará previo al Mundial 2026. Aquí te comparto los números de los canales para que puedas ver el partido EN VIVO y EN DIRECTO por dicha señal.

Canal 6: señal estándar incluida en los planes Básico y Digital de Tigo (en Guatemala).

Canal 706: señal HD de Tigo Sports para suscriptores con decodificador HD (en Guatemala).

¿Cómo ver TiGo Sports Online?

Para ver Tigo Sports Guatemala en línea, necesitas la aplicación Tigo Sports App para móvil o tablet (que está disponible en Google Play y App Store). Puedes acceder a dichas aplicaciones utilizando tu cuenta Tigo (correo/contraseña) o comprando un PIN, disfrutando de partidos de fútbol nacional en vivo y otros contenidos deportivos.