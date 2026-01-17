La selección canadiense, como anfitriona, estará participando de la Copa del Mundo 2026 y empieza sus amistosos de preparación de cara a la cita mundialista. Este sábado 17 de enero, Canadá vs. Guatemala chocarán en el BMO Stadium de Los Angeles, California. Lastimosamente, la selección guatemalteca se quedó a un punto de lograr el cupo al repechaje, por lo que no acudirá al Mundial. Aquí te cuento qué canales transmiten el juego y a qué hora inicia desde USA, México y Centroamérica.
¿A qué hora juega Guatemala vs. Canadá EN VIVO por amistoso?
La transmisión del juego de Guatemala vs. Canadá iniciará a partir de las 9:00 p.m. hora Ciudad de Guatemala o desde las 10:00 p.m. hora Montreal. Aquí te dejo con diferentes horarios para que puedas seguir el minuto a minuto de este duelo amistoso.
|País
|Horario
|Estados Unidos
|10:00 p.m. ET / 7:00 p.m. PT
|Honduras
|9:00 p.m.
|El Salvador
|9:00 p.m.
|Costa Rica
|9:00 p.m.
|Nicaragua
|9:00 p.m.
|Panamá
|10:00 p.m.
¿Qué canal transmite Guatemala vs. Canadá EN VIVO por amistoso para el Mundial 2026?
Este amistoso de preparación para la Copa del Mundo 2026 entre Guatemala vs. Canadá se vivirá a través de la señal de TiGO Sports Guatemala o OneSoccer en Canadá.
Si te encuentras en Estados Unidos, la señal para poder ver este duelo amistoso será FOX One, FOX Deportes o FuboTV. Lastimosamente para aquellos que se encuentran en México, no habrá transmisión oficial de este duelo amistoso entre Guatemala vs. Canadá.
Guatemala vs. Canadá EN VIVO: hora, TV y dónde ver
- Fecha: sábado 17 de enero de 2026
- Lugar: BMO Stadium de Los Angeles, California
- Horario: 9:00 p.m. Guatemala / 10:00 p.m. ET
- Canal TV: TiGO Sports Guatemala / OneSoccer Canadá / FOX Deportes USA
- Streaming: TiGO Sports Play Guatemala / FOX ONE en USA