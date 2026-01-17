Conoce la hora y los canales que transmiten Guatemala vs. Canadá, este sábado 17 de enero, como amistoso de preparación para el Mundial 2026. (Fotos: @CANMNT / @Fepafut / Composición Mix)
Piero Hatto
La selección canadiense, como anfitriona, estará participando de la Copa del Mundo 2026 y empieza sus amistosos de preparación de cara a la cita mundialista. Este sábado 17 de enero, Canadá vs. Guatemala chocarán en el BMO Stadium de Los Angeles, California. Lastimosamente, la selección guatemalteca se quedó a un punto de lograr el cupo al repechaje, por lo que no acudirá al Mundial. Aquí te cuento qué canales transmiten el juego y a qué hora inicia desde USA, México y Centroamérica.

LOS ÁNGELES, CALIFORNIA (ESTADOS UNIDOS), 17/01/2026.- Partido Canadá vs. Guatemala EN VIVO por amistoso previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026: fecha, hora por país, canales TV, streaming y posibles alineaciones desde Los Ángeles, California. FOTO DE KEREM YUCEL PARA AFP
¿A qué hora juega Guatemala vs. Canadá EN VIVO por amistoso?

La transmisión del juego de Guatemala vs. Canadá iniciará a partir de las 9:00 p.m. hora Ciudad de Guatemala o desde las 10:00 p.m. hora Montreal. Aquí te dejo con diferentes horarios para que puedas seguir el minuto a minuto de este duelo amistoso.

PaísHorario
Estados Unidos10:00 p.m. ET / 7:00 p.m. PT
Honduras9:00 p.m.
El Salvador9:00 p.m.
Costa Rica9:00 p.m.
Nicaragua9:00 p.m.
Panamá10:00 p.m.

¿Qué canal transmite Guatemala vs. Canadá EN VIVO por amistoso para el Mundial 2026?

Este amistoso de preparación para la Copa del Mundo 2026 entre Guatemala vs. Canadá se vivirá a través de la señal de TiGO Sports Guatemala o OneSoccer en Canadá.

Si te encuentras en Estados Unidos, la señal para poder ver este duelo amistoso será FOX One, FOX Deportes o FuboTV. Lastimosamente para aquellos que se encuentran en México, no habrá transmisión oficial de este duelo amistoso entre Guatemala vs. Canadá.

Guatemala vs. Canadá EN VIVO: hora, TV y dónde ver

  • Fecha: sábado 17 de enero de 2026
  • Lugar: BMO Stadium de Los Angeles, California
  • Horario: 9:00 p.m. Guatemala / 10:00 p.m. ET
  • Canal TV: TiGO Sports Guatemala / OneSoccer Canadá / FOX Deportes USA
  • Streaming: TiGO Sports Play Guatemala / FOX ONE en USA
