El amistoso internacional entre Canadá y Guatemala se perfila como una noche especial en el BMO Stadium de Los Ángeles, con dos selecciones que afinan detalles rumbo a sus próximos retos y un ambiente impulsado por la numerosa comunidad chapina en California. Con un estadio moderno, cercano al campo y con más de 22 mil asientos, se espera un marco electrizante en un duelo programado para este sábado 17 de enero, ideal para que ambas escuadras prueben variantes tácticas y den rodaje a nuevas figuras. El compromiso se presenta como una prueba de carácter para Canadá en su “camino al 2026” y como una vitrina de lujo para Guatemala frente a un rival mundialista.​

¿A qué hora juegan Canadá vs. Guatemala?

El choque entre Canadá y Guatemala se disputará este sábado 17 de enero en el BMO Stadium de Los Ángeles, California, con inicio pactado para las 10 p.m. ET de la costa Este de Estados Unidos y las 7 p.m. PT de la costa Oeste. Esta ventana de fecha no FIFA se ha convertido en una oportunidad estratégica para ambos seleccionados, que aprovecharán la jornada para evaluar esquemas, sociedades y la respuesta competitiva ante un rival de distinto perfil al que enfrentan habitualmente en su confederación.​

Fecha : sábado 17 de enero de 2026.​

: sábado 17 de enero de 2026.​ Estadio : BMO Stadium, Los Ángeles, California.​

: BMO Stadium, Los Ángeles, California.​ Hora : 10 p.m. ET / 7 p.m. PT.​

: 10 p.m. ET / 7 p.m. PT.​ Carácter del partido: amistoso internacional.​

¿En qué canal ver Canadá vs. Guatemala?

En Estados Unidos, el duelo podrá disfrutarse en señal de televisión y plataformas digitales a través de FOX Sports, FOX Deportes, FOX Sports One (FS1) y la aplicación FOX Sports App, lo que asegura una cobertura amplia tanto en inglés como en español para los aficionados repartidos por todo el país. En territorio guatemalteco, la transmisión estará a cargo de TiGo Sports, cadena que llevará las incidencias del encuentro por TV y servicios digitales, permitiendo que la afición chapina siga de cerca a su selección desde cualquier dispositivo con conexión a internet.​

Región / país Canales y plataformas Idioma principal Tipo de acceso Estados Unidos FOX Sports, FOX Deportes, FOX Sports One (FS1), FOX Sports App Inglés / Español TV por cable/satélite y streaming en app. Guatemala TiGo Sports Español TV y plataformas digitales para suscriptores.

¿Cuáles son las alineaciones probables?

El encuentro servirá como laboratorio táctico para los seleccionadores, que apostarían por onces iniciales con mezcla de jerarquía y talento emergente, buscando mantener intensidad alta desde el pitazo inicial. Canadá quiere reafirmar su identidad ofensiva aprovechando la movilidad de sus atacantes, mientras que Guatemala intentará equilibrar solidez defensiva con transiciones rápidas que le permitan sorprender en campo rival.​

Canadá (probable):

Crépeau

Laryea

Jones

Cornelius

Sigur

Eustáquio

Koné

Buchanan

Nelson

Oluwaseyi

David

Guatemala (probable):

Hagen

Morales

Samayoa

Pinto

Herrera

Rosales

Franco

Muñoz

Altán

Santis

Lom

Preguntas frecuentes del Canadá vs. Guatemala

¿Qué representa este amistoso para Canadá?

El duelo forma parte del proyecto de preparación rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, que Canadá organizará junto a Estados Unidos y México, y en el que cada amistoso es clave para pulir su estructura colectiva y ampliar la competencia interna. Para varios futbolistas, esta cita en Los Ángeles puede significar un paso importante en la consolidación de su lugar en futuras convocatorias oficiales.​

¿Por qué el BMO Stadium es un escenario especial?

El BMO Stadium es un recinto moderno, diseñado específicamente para fútbol, con una capacidad cercana a los 22 mil espectadores y una disposición de gradas que genera un ambiente cercano e intenso, ideal para partidos internacionales de alta exigencia emocional. La fuerte presencia de comunidades latinoamericanas en Los Ángeles, especialmente guatemaltecas, hace prever que Guatemala se sentirá casi local, añadiendo un condimento extra a la noche futbolera en California.