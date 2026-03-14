Lo que podría ser una final adelantada, el destino los juntó en los cuartos de final. Venezuela vs. Japón son protagonistas del partido más atractivo este sábado 14 de marzo , a partir de las 9:00 p.m. (horario de Caracas) en el cierre de los cuartos de final. El loanDepot park de Miami , en un choque de alto voltaje, lleno de estrellas, orgullo caribeño y sabor a previa de una final adelantada. ¿Quieres ver el juego en tu teléfono móvil, PC, Tablet o televisor Smart TV? La transmisión oficial para el público venezolano estará a cargo de Televen. Aquí te compartimos los canales de televisión que debes sintonizar.

IVC Newtwork transmite el partido entre Venezuela vs. Japón EN VIVO ONLINE por cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol 2026 este sábado 14 de marzo. (Foto: MLB / Composición Mag)

¿Dónde ver ver Televen EN VIVO, Venezuela vs. Japón por el Clásico Mundial de Béisbol 2026?

Televen es una cadena de televisión abierta venezolana fundada en 1988. Es la tercera cadena de televisión más grande de Venezuela, después de Venevisión y RCTV. También es conocida por sus transmisiones de eventos deportivos en vivo, como la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, la Serie del Caribe y la Copa América. Aquí te damos los números de los canales para poder ver el juego de la Vinotinto ante Japón por los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol 2026.

Televisión abierta

Señal abierta de Caracas – Canal 10 UHF

Televisión por cable

Canal 10 de Intercable

Canal 10 de NetUno

Canal 10 de SuperCable

Canal 110 de DirecTV

Resto del país:

Señal abierta: Canal 10 UHF (en algunas ciudades)

Televisión por cable: Varía según el operador. Consulta con tu proveedor local para obtener el canal específico.

También puedes ver Televen en línea a través de:

Más de Televen

App móvil: Televen Stream (disponible para Android e iOS)

(disponible para Android e iOS) Canal de YouTube de Televen

¿Cómo mirar Televen EN VIVO, Venezuela - Japón por el CMB 2026 desde los Estados Unidos?

Televen tiene una señal internacional que se puede ver en:

Estados Unidos : DirecTV, DishLATINO, Verizon FiOS

: DirecTV, DishLATINO, Verizon FiOS Latinoamérica: Algunos operadores de televisión por cable

¿Dónde ver app Televen en vivo online por Internet?

Si deseas ver Televen Stream deberás descargar la aplicación en el enlace app.televen.com, que es compatible con LG, Samsung TV, Roku, Apple TV, FireTV, Google Play y otros dispositivos móviles.

Venezuela vs. Japón: fecha, hora, TV y dónde verlo en vivo por el Clásico Mundial de Béisbol 2026

Día : Sábado 14 de marzo de 2026

: Sábado 14 de marzo de 2026 Partido : Venezuela vs. Japón, por los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol 2026

: Venezuela vs. Japón, por los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol 2026 Hora : 21:00 horas de Caracas (9 p.m. ET / 6 p.m. PT)

: 21:00 horas de Caracas (9 p.m. ET / 6 p.m. PT) Canal : Televen

: Televen Lugar: LoanDepot Park de Miami, Florida (Estados Unidos)