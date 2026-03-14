El Clásico Mundial de Béisbol (WBC) 2026 llega a su punto más atractivo con varias llaves que definirán a los cuatro mejores del mundo. Una de las parejas que paralizará el mundo del deporte será el enfrentamiento entre Venezuela vs. Japón este sábado 14 de marzo, a partir de las 9:00 p.m. ET en el icónico loanDepot park de Miami, Florida. Conoce los horarios por región, qué canales de TV pasan y dónde ver streaming online el partido en vivo y en directo en cualquier dispositivo móvil.
¿A qué hora juega Venezuela vs. Japón hoy?
El “Play Ball” está programado para las 9:00 p. m. ET (hora local de Miami). Debido a la relevancia del encuentro, aquí te presentamos la guía de horarios por país para que no te pierdas ni un lanzamiento:
- Venezuela: 9:00 p. m.
- Estados Unidos (Miami/Nueva York): 9:00 p. m.
- República Dominicana / Puerto Rico: 9:00 p. m.
- México (CDMX): 7:00 p. m.
- Panamá / Colombia: 8:00 p. m.
- Japón (Tokio): 10:00 a. m. (domingo 15 de marzo).
Qué canales TV pasan el partido Venezuela vs. Japón EN VIVO (TV y Online)
La transmisión oficial del WBC 2026 cuenta con derechos exclusivos por región. Para este choque de cuartos de final, estas son las opciones legales y oficiales:
|Región
|Cadena de TV (Abierta/Cable)
|Streaming Online
|Venezuela
|Televen, Venevisión, IVC
|Béisbol Play, Disney+
|Estados Unidos
|FOX (Señal principal), FOX Deportes
|FOX Sports App, fuboTV, FOX One
|México
|Imagen Televisión, FOX Sports
|App FOX Sports, Disney+
|Pan-Latinoamérica
|ESPN
|Disney+ (Premium)
|Japón
|JOLF Radio, Netflix (Streaming)
|Netflix Japan