Conoce los horarios por país y qué canales de TV pasan el partido entre Venezuela vs. Japón EN VIVO EN DIRECTO este sábado 14 de marzo por 4tos de final del CMB 2026. (Foto: Composición Gestión Mix)
Conoce los horarios por país y qué canales de TV pasan el partido entre Venezuela vs. Japón EN VIVO EN DIRECTO este sábado 14 de marzo por 4tos de final del CMB 2026. (Foto: Composición Gestión Mix)
Jairo Rúa
mailJairo Rúa

El Clásico Mundial de Béisbol (WBC) 2026 llega a su punto más atractivo con varias llaves que definirán a los cuatro mejores del mundo. Una de las parejas que paralizará el mundo del deporte será el enfrentamiento entre Venezuela vs. Japón este sábado 14 de marzo, a partir de las 9:00 p.m. ET en el icónico loanDepot park de Miami, Florida. Conoce los horarios por región, qué canales de TV pasan y dónde ver streaming online el partido en vivo y en directo en cualquier dispositivo móvil.

IVC Newtwork transmite el partido entre Venezuela vs. Japón EN VIVO ONLINE por cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol 2026 este sábado 14 de marzo. (Foto: MLB / Composición Mag)
IVC Newtwork transmite el partido entre Venezuela vs. Japón EN VIVO ONLINE por cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol 2026 este sábado 14 de marzo. (Foto: MLB / Composición Mag)

¿A qué hora juega Venezuela vs. Japón hoy?

El “Play Ball” está programado para las 9:00 p. m. ET (hora local de Miami). Debido a la relevancia del encuentro, aquí te presentamos la guía de horarios por país para que no te pierdas ni un lanzamiento:

  • Venezuela: 9:00 p. m.
  • Estados Unidos (Miami/Nueva York): 9:00 p. m.
  • República Dominicana / Puerto Rico: 9:00 p. m.
  • México (CDMX): 7:00 p. m.
  • Panamá / Colombia: 8:00 p. m.
  • Japón (Tokio): 10:00 a. m. (domingo 15 de marzo).

Qué canales TV pasan el partido Venezuela vs. Japón EN VIVO (TV y Online)

La transmisión oficial del WBC 2026 cuenta con derechos exclusivos por región. Para este choque de cuartos de final, estas son las opciones legales y oficiales:

RegiónCadena de TV (Abierta/Cable)Streaming Online
VenezuelaTeleven, Venevisión, IVCBéisbol Play, Disney+
Estados UnidosFOX (Señal principal), FOX DeportesFOX Sports App, fuboTV, FOX One
MéxicoImagen Televisión, FOX SportsApp FOX Sports, Disney+
Pan-LatinoaméricaESPNDisney+ (Premium)
JapónJOLF Radio, Netflix (Streaming)Netflix Japan
SOBRE EL AUTOR

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

TAGS