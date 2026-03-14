El Clásico Mundial de Béisbol (WBC) 2026 llega a su punto más atractivo con varias llaves que definirán a los cuatro mejores del mundo. Una de las parejas que paralizará el mundo del deporte será el enfrentamiento entre Venezuela vs. Japón este sábado 14 de marzo, a partir de las 9:00 p.m. ET en el icónico loanDepot park de Miami, Florida . Conoce los horarios por región, qué canales de TV pasan y dónde ver streaming online el partido en vivo y en directo en cualquier dispositivo móvil.

IVC Newtwork transmite el partido entre Venezuela vs. Japón EN VIVO ONLINE por cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol 2026 este sábado 14 de marzo. (Foto: MLB / Composición Mag)

¿A qué hora juega Venezuela vs. Japón hoy?

El “Play Ball” está programado para las 9:00 p. m. ET (hora local de Miami). Debido a la relevancia del encuentro, aquí te presentamos la guía de horarios por país para que no te pierdas ni un lanzamiento:

Venezuela: 9:00 p. m.

9:00 p. m. Estados Unidos (Miami/Nueva York): 9:00 p. m.

9:00 p. m. República Dominicana / Puerto Rico: 9:00 p. m.

9:00 p. m. México (CDMX): 7:00 p. m.

7:00 p. m. Panamá / Colombia: 8:00 p. m.

8:00 p. m. Japón (Tokio): 10:00 a. m. (domingo 15 de marzo).

Qué canales TV pasan el partido Venezuela vs. Japón EN VIVO (TV y Online)

La transmisión oficial del WBC 2026 cuenta con derechos exclusivos por región. Para este choque de cuartos de final, estas son las opciones legales y oficiales:

Región Cadena de TV (Abierta/Cable) Streaming Online Venezuela Televen, Venevisión, IVC Béisbol Play, Disney+ Estados Unidos FOX (Señal principal), FOX Deportes FOX Sports App, fuboTV, FOX One México Imagen Televisión, FOX Sports App FOX Sports, Disney+ Pan-Latinoamérica ESPN Disney+ (Premium) Japón JOLF Radio, Netflix (Streaming) Netflix Japan