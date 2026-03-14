El loanDepot park de Miami se prepara para ser el epicentro del béisbol mundial este sábado 14 de marzo. En un choque de pronóstico reservado, Venezuela y Japón se verán las caras en los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol (WBC) 2026, a partir de las 9:00 p.m. (horario de Caracas) , en la llave más atractiva de los cuartos de final. ¿Quieres ver el juego en tu teléfono móvil, PC, Tablet o televisor Smart TV? Para ver el partido en vivo, en directo y en exclusiva puedes hacerlo a través de BeisbolPlay.com y la app 1BN+ y por televisión por la señal de 1 Baseball Network.

La transmisión oficial para el público venezolano estará a cargo de Venevisión por TV y Venevisión Play Online. Aquí te compartimos los canales de televisión que debes sintonizar.

El “Clásico del Caribe” no solo entregó emociones, sino que definió el destino de la fase de eliminación directa. Tras caer ante República Dominicana con marcador de 7-5 en el cierre del Pool D, la Selección de Venezuela ha quedado sentenciada a tomar el camino más desafiante: enfrentar al vigente campeón y máximo favorito, Japón, en los cuartos de final.

Este duelo de titanes, que enfrentará el poderío ofensivo sudamericano contra la precisión técnica del equipo de Shohei Ohtani, es el plato fuerte de la ronda de “muerte súbita”. A continuación, te presentamos todos los detalles oficiales confirmados por la WBSC y MLB.

Conoce qué canales de TV y dónde ver el partido entre Venezuela vs. Japón este sábado 14 de marzo, a partir de las 9:00 p.m. ET desde el loanDepot park, Miami, Florida. (Foto: Composición Mag)

¿Dónde ver Béisbol Play EN VIVO, Venezuela vs. Japón por el Clásico Mundial de Béisbol 2026?

La transmisión por streaming del Venezuela vs. República Dominicana, por la Jornada 6 del Grupo D del Clásico Mundial de Béisbol 2026, estará a cargo de Béisbol Play, servicio especializado en contenidos de béisbol profesional para la región.

Cuenta con derechos digitales para emitir juegos de la LVBP y otras competencias de pelota.

Está disponible a nivel internacional, con suscripción que se puede contratar desde distintos países con tarjeta de crédito, débito internacional, PayPal, Zelle y otros métodos (según el territorio).

Permite disfrutar los encuentros en múltiples dispositivos: navegador web, aplicaciones móviles y apps para TV como Fire TV, Android TV, Google TV y Roku.

Durante el Clásico Mundial de Béisbol 2026, ofrece partidos en video en vivo mediante la señal de 1Baseball Network para usuarios del continente americano, con algunas restricciones geográficas por derechos locales.

Conoce los horarios por región y qué canales de TV transmiten el partido entre Venezuela vs. Japón EN VIVO este sábado 14 de marzo por cuartos de final del CMb 2026. (Foto: Composición Mag)

¿Cómo suscribirse a Béisbol Play para ver el juego?

Para seguir el choque por Béisbol Play, debes crear una cuenta y activar un plan:

Entra a la web de suscripción oficial y elige el paquete disponible para la competencia (pase mensual, de torneo u oferta vigente).

Regístrate con tu correo electrónico y configura una contraseña.

Completa el pago con uno de los métodos aceptados (tarjeta, PayPal u opciones indicadas en la página).

Una vez confirmada la compra, tendrás acceso al contenido en vivo desde el sitio o las apps oficiales.

Con la membresía activa, además del duelo ante Israel podrás disfrutar otros encuentros y materiales especiales relacionados con el campeonato.

¿En qué dispositivos se puede ver el Venezuela vs. República Dominicana?

El encuentro puede verse en Béisbol Play desde:

Computadoras y laptops, utilizando un navegador compatible.

Teléfonos y tablets, mediante las aplicaciones móviles.

Smart TVs y dispositivos de streaming, con la app “BeisbolPlay TV” disponible en Fire TV, Android TV, Google TV y Roku.

Fecha, hora y dónde ver Venezuela vs. Japón por el Clásico Mundial de Béisbol 2026

Fecha: Sábado 14 de marzo de 2026

Sábado 14 de marzo de 2026 Lugar: Estadio loanDepot Park de Miami, Florida

Estadio loanDepot Park de Miami, Florida Horario: 9:00 p.m. ET / 9:00 p.m. Caracas

9:00 p.m. ET / 9:00 p.m. Caracas Canal TV: Venevisión y Televen (Venezuela) / FS1 (USA)

Venevisión y Televen (Venezuela) / FS1 (USA) Streaming: Béisbol Play en Venezuela / Fox Sports App (USA)