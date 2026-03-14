La “Final Adelantada” ya tiene fecha y sede. Este sábado 14 de marzo, el loanDepot park de Miami se convertirá en el epicentro del béisbol mundial cuando Venezuela y Japón se enfrenten en el cierre de los cuartos de final, a partir de las 9:00 p.m. (horario de Caracas) , en el duelo más atractivo de los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol 2026. ¿Quieres ver el juego en tu teléfono móvil, PC, Tablet o televisor Smart TV? La transmisión oficial para el público venezolano estará a cargo de Venevisión por TV y Venevisión Play Online. Aquí te compartimos los canales de televisión que debes sintonizar.

IVC Newtwork transmite el partido entre Venezuela vs. Japón EN VIVO ONLINE por cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol 2026 este sábado 14 de marzo. (Foto: MLB / Composición Mag)

¿Dónde ver Venevisión EN VIVO, Venezuela vs. Japón por Clásico Mundial de Béisbol?

Venevisión se puede ver por el Canal 4 de Señal Abierta en Venezuela y, también, en los cableoperadores de Cabel Visión, Intercable y DIRECTV (Simple TV). Aquí podrás mirar el juego de Venezuela vs. Japón por lso cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol 2026 .

Canal 4 de señal abierta

Canal 6 de Cabel Visión

Canal 21 de Intercable

Canal 273 de Simple TV en DIRECTV

¿Cómo ver Venevisión Play EN VIVO, Venezuela vs. República Dominicana GRATIS por Streaming?

Para seguir la transmisión en vivo y sin costo, acceda a la plataforma oficial en venevisionplay.com. La aplicación Venevisión Play está disponible para iOS y Android. Una vez dentro, podrás ver la programación de Venevisión EN VIVO desde teléfono móvil, PC, Smart TV o tablet, de acuerdo con la disponibilidad del servicio en tu región.

Si en caso te encuentres en el extranjero, posiblemente, necesitas una VPN legal y segura para poder ver la transmisión completa de Venevisión con el partido entre Venezuela vs. Japón por cuartos de final del CMB 2026 .

Fecha, hora y dónde ver Venezuela vs. Japón por el Clásico Mundial de Béisbol 2026

Partido: Venezuela vs. Japón por Clásico Mundial de Béisbol 2026

Venezuela vs. Japón por Clásico Mundial de Béisbol 2026 Fecha: Sábado 14 de marzo de 2026

Sábado 14 de marzo de 2026 Hora: 9:00 p.m. de Caracas; 8:00 p.m. ET / 5:00 p.m. PT

9:00 p.m. de Caracas; 8:00 p.m. ET / 5:00 p.m. PT TV: Venevisión

Venevisión Streaming: Venevisión Play