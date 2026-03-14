El Clásico Mundial de Béisbol (WBC) 2026 se prepara para su duelo más vibrante. Este sábado 14 de marzo, la Selección de Venezuela se enfrenta al actual campeón, Japón, a partir de las 9:00 p.m. (horario de Caracas) en el cierre de los cuartos de final. El loanDepot park de Miami será el epicentro de un enfrentamiento donde la “Vinotinto del Béisbol” busca una hazaña sin precedentes ante los reyes de Asia. Para todo el público venezolano, podrás seguir el partido en vivo y en directo a través de la señal de IVC por televisión y streaming online desde cualquier dispositivo móvil.

Conoce los horarios por región y qué canales de TV transmiten el partido entre Venezuela vs. Japón EN VIVO este sábado 14 de marzo por cuartos de final del CMb 2026. (Foto: Composición Mag)

Cómo ver el juego Venezuela vs. Japón EN VIVO vía IVC por TV y online

El canal IVC ofrece la transmisión en vivo del juego entre Venezuela y Japón EN VIVO por los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol 2026, disponible a través de Zapping y CANTV Televisión Satelital. Este canal de televisión por suscripción es conocido por su contenido de entretenimiento general y es propiedad de Ole Communications, operado por Ole Distribution. Los usuarios de CANTV Televisión Satelital pueden sintonizar IVC HD en el canal 307.

Dato Detalle Evento Venezuela vs República Dominicana – Ronda 4 del Grupo D, Clásico Mundial de Béisbol 2026 Canal que transmite IVC Tipo de canal Canal de televisión por suscripción Contenido principal Entretenimiento general Propietario Ole Communications Operador Ole Distribution Plataformas donde se ve Zapping, CANTV Televisión Satelital Señal en CANTV Satelital IVC HD – canal 307 Tipo de transmisión Transmisión en vivo del juego entre Venezuela y República Dominicana

¿Dónde ver IVC EN VIVO para el juego de la Vinotinto hoy?

El canal IVC, propiedad de Ole Communications, es el titular de los derechos de transmisión por suscripción en territorio venezolano. Puedes sintonizar el encuentro a través de las siguientes plataformas oficiales:

1. CANTV Televisión Satelital

Para los usuarios del servicio de televisión estatal, la señal de alta definición es la opción predilecta:

Canal: 307 (IVC HD)

Estado del servicio: Transmisión confirmada para todo el territorio nacional.

2. Zapping (Streaming Online)

Si prefieres ver el juego desde tu Smart TV, smartphone o tablet, la plataforma Zapping ofrece la señal de IVC en vivo con tecnología de retroceso (replay) por si te pierdes alguna jugada clave.

Disponibilidad: App disponible en iOS, Android y Android TV.

3. Otros operadores de cable confirmados

SimpleTV: Canales 235 (SD) y 1235 (HD).

Canales 235 (SD) y 1235 (HD). Inter: Canal 20.

Canal 20. Netuno: Canal 418.

Cómo y dónde ver Venezuela vs. Japón EN VIVO y Streaming Online

Partido : Venezuela vs. República Dominicana

: Venezuela vs. República Dominicana Instancia : Cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol

: Cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol Fecha: Sábado 14 de marzo de 2026

Sábado 14 de marzo de 2026 Lugar: loanDepot park de Miami, Florida (Estados Unidos)

loanDepot park de Miami, Florida (Estados Unidos) Hora: 9:00 p.m. ET / 6:00 p.m. PT / 9:00 p.m. (Caracas)

9:00 p.m. ET / 6:00 p.m. PT / 9:00 p.m. (Caracas) Canal TV / Streaming: IVC