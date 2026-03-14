IVC transmite para todo el público vinotinto el partido entre Venezuela vs. Japón EN VIVO ONLINE este sábado 14 de marzo por los 4tos de final del CMB 2026. (Foto: Composición Gestión Mix)
IVC transmite para todo el público vinotinto el partido entre Venezuela vs. Japón EN VIVO ONLINE este sábado 14 de marzo por los 4tos de final del CMB 2026. (Foto: Composición Gestión Mix)
Jairo Rúa
mailJairo Rúa

El Clásico Mundial de Béisbol (WBC) 2026 se prepara para su duelo más vibrante. Este sábado 14 de marzo, la Selección de Venezuela se enfrenta al actual campeón, Japón, a partir de las 9:00 p.m. (horario de Caracas) en el cierre de los cuartos de final. El loanDepot park de Miami será el epicentro de un enfrentamiento donde la “Vinotinto del Béisbol” busca una hazaña sin precedentes ante los reyes de Asia. Para todo el público venezolano, podrás seguir el partido en vivo y en directo a través de la señal de IVC por televisión y streaming online desde cualquier dispositivo móvil.

Conoce los horarios por región y qué canales de TV transmiten el partido entre Venezuela vs. Japón EN VIVO este sábado 14 de marzo por cuartos de final del CMb 2026. (Foto: Composición Mag)
Conoce los horarios por región y qué canales de TV transmiten el partido entre Venezuela vs. Japón EN VIVO este sábado 14 de marzo por cuartos de final del CMb 2026. (Foto: Composición Mag)

Cómo ver el juego Venezuela vs. Japón EN VIVO vía IVC por TV y online

El canal IVC ofrece la transmisión en vivo del juego entre Venezuela y Japón EN VIVO por los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol 2026, disponible a través de Zapping y CANTV Televisión Satelital. Este canal de televisión por suscripción es conocido por su contenido de entretenimiento general y es propiedad de Ole Communications, operado por Ole Distribution. Los usuarios de CANTV Televisión Satelital pueden sintonizar IVC HD en el canal 307.

DatoDetalle
EventoVenezuela vs República Dominicana – Ronda 4 del Grupo D, Clásico Mundial de Béisbol 2026
Canal que transmiteIVC
Tipo de canalCanal de televisión por suscripción
Contenido principalEntretenimiento general
PropietarioOle Communications
OperadorOle Distribution
Plataformas donde se veZapping, CANTV Televisión Satelital
Señal en CANTV SatelitalIVC HD – canal 307
Tipo de transmisiónTransmisión en vivo del juego entre Venezuela y República Dominicana

¿Dónde ver IVC EN VIVO para el juego de la Vinotinto hoy?

El canal IVC, propiedad de Ole Communications, es el titular de los derechos de transmisión por suscripción en territorio venezolano. Puedes sintonizar el encuentro a través de las siguientes plataformas oficiales:

1. CANTV Televisión Satelital

Para los usuarios del servicio de televisión estatal, la señal de alta definición es la opción predilecta:

  • Canal: 307 (IVC HD)
  • Estado del servicio: Transmisión confirmada para todo el territorio nacional.

2. Zapping (Streaming Online)

Si prefieres ver el juego desde tu Smart TV, smartphone o tablet, la plataforma Zapping ofrece la señal de IVC en vivo con tecnología de retroceso (replay) por si te pierdes alguna jugada clave.

  • Disponibilidad: App disponible en iOS, Android y Android TV.

3. Otros operadores de cable confirmados

  • SimpleTV: Canales 235 (SD) y 1235 (HD).
  • Inter: Canal 20.
  • Netuno: Canal 418.

Cómo y dónde ver Venezuela vs. Japón EN VIVO y Streaming Online

  • Partido: Venezuela vs. República Dominicana
  • Instancia: Cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol
  • Fecha: Sábado 14 de marzo de 2026
  • Lugar: loanDepot park de Miami, Florida (Estados Unidos)
  • Hora: 9:00 p.m. ET / 6:00 p.m. PT / 9:00 p.m. (Caracas)
  • Canal TV / Streaming: IVC
SOBRE EL AUTOR

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

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