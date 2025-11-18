Las Eliminatorias de la Concacaf 2026 alcanzan su máxima tensión con el decisivo Clásico Centroamericano entre Costa Rica y Honduras, un enfrentamiento histórico que en esta ocasión tiene en juego un boleto directo al Mundial. Con el Grupo C completamente abierto, ambos equipos llegan al partido este martes 18 de noviembre a las 19:00 horas de San José (8 p.m. ET / 5 p.m. PT) en el Estadio Nacional de San José con la imperiosa necesidad de ganar para mantener vivas sus esperanzas de clasificación.

Los Ticos, ahora dirigidos por Miguel “Piojo” Herrera, enfrentan este crucial duelo bajo una intensa presión tras su reciente derrota ante Haití, un resultado que la dejó al borde de la eliminación. Sin embargo, en medio del ambiente de desilusión, la afición costarricense se aferra a la esperanza del posible regreso del icónico portero Keylor Navas, cuya presencia podría inyectar el impulso anímico y la experiencia necesaria para que la Tricolor consiga la victoria y un milagro clasificatorio.

¿Quieres ver el juego en tu televisor Smart TV, PC, Tablet o teléfono móvil? El público costarricense podrá disfrutar de la transmisión oficial del partido a través del Canal 7 de Teletica Deportes por señal abierta y cableoperadores.

Honduras lidera la tabla del Grupo I de las Eliminatorias CONCACAF para el Mundial 2026 con 8 puntos. | Crédito: Selección Nacional de Honduras - Fenafuth / Facebook

¿Cómo ver Teletica Deportes EN VIVO, Costa Rica — Honduras por las Eliminatorias Concacaf 2025?

La señal de Teletica se puede ver en vivo y en directo en los canales de Claro TV, Cabletica, Sky, TiGo Star, Telecable y Kölbi. Revisa la guía TV para ver las acciones del partido entre Costa Rica y Honduras por las Eliminatorias Concacaf 2026.

Canal 7 de UHF (Zona Norte y Zona Sur)

Canal 7.1 ( Teletica HD ), Canal 7.2 ( Teletica Radio ) y Canal 10.1 ( Xpertv HD ) de TDT

), Canal 7.2 ( ) y Canal 10.1 ( ) de TDT Canal 7 HD de Cabletica PlusTV

Canal 138 HD de Claro TV

Canal 187 HD de Sky

Canal 7 HD de TiGo Star

Canales 7 SD, 700 HD, 17 Dif. de Cabletica

Canales 7 SD y 707 HD de TiGo

Canales 7 SD y 707 HD de Telecable

Canales 7 A, 7 TVA y 40 D de Kölbi

¿Cómo escuchar Teletica Radio EN VIVO, Costa Rica — Honduras?

Escucha el partido entre Costa Rica y Honduras por las Eliminatorias Concacaf 2026 en Teletica Radio, disponible en la emisora 91.5 FM, o síguelo también desde la página web oficial: www.teletica.com.

Costa Rica se coloca en el tercer puesto del Grupo I de las Eliminatorias CONCACAF para el Mundial 2026 con 6 unidades. | Crédito: Federación Costarricense de Fútbol / Facebook

¿Cómo ver Teletica Deportes EN VIVO por Internet?

Si no te encuentras en casa y deseas ver la programación de Teletica. desde tu teléfono celular o la tabla, descargar las aplicaciones disponibles en Google Play Store y App Store.

¿Dónde ver TDMAX EN VIVO, Costa Rica vs. Haití por las Eliminatorias Concacaf 2025?

El contenido Teletica, TD+, TD+ 2 y Teletica Radio lo puedes ver con la app de TDMAX (www.tdmax.com) por el precio de 5.99 dólares, en el plan mensual, y 69.9, plan anual. De esta manera, podrás disfrutar del contenido de lo mejor de la televisión de Costa Rica desde dispositivos móviles, tablets y Smart TV (AppleTV, FireTV y AndroidT).

Horario, TV y dónde ver en vivo Costa Rica vs. Haití por las Eliminatorias Concacaf 2025

Fecha : Martes, 18 de noviembre del 2025

: Martes, 18 de noviembre del 2025 Partido : Costa Rica vs. Honduras, por la fecha 6 del Grupo C de las Eliminatorias Concacaf 2026

: Costa Rica vs. Honduras, por la fecha 6 del Grupo C de las Eliminatorias Concacaf 2026 Horario : 19:00 (San José); 8 p.m. ET / 5 p.m. PT

: 19:00 (San José); 8 p.m. ET / 5 p.m. PT TV : Teletica (Canal 7) | Streaming : TD+ (TDMas)

: Teletica (Canal 7) | : TD+ (TDMas) Estadio : Estadio Nacional de Costa Rica en San José