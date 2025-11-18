La noche costarricense vibra con la promesa del fuego y el destino. Sobre el verde escenario de La Sabana, Honduras y Costa Rica marchan hacia una cita que puede sellar su pasaje al Mundial 2026 o condenarlos al olvido. Las gradas rugen como un solo corazón: la tensión corta el aire y cada mirada se posa en los once guerreros de cada bandera. No hay margen para el error. Los catrachos buscan redención tras el tropiezo en Managua; los ticos, guiados por el orgullo local, invocan su historia para sobrevivir en la carrera final. TIGO SPORTS llevará al pueblo hondureño la señal de este enfrentamiento donde se juega mucho más que un partido: se juega la gloria.

La selección hondureña llega herida pero firme, con la piel marcada por la derrota y la voz del pueblo resonando como eco de dolor. Reinaldo Rueda, el viejo estratega del temple sereno, ha debido enfrentar no solo al rival, sino a la tormenta de su propia gente. “Son nuestros muchachos, pero la pasión nos traiciona”, sentenció, reclamando calma en medio del caos. En su mirada hay fuego contenido, conciencia de que los grandes equipos se forjan en la adversidad y que la esperanza, aunque tambalee, no muere jamás.

El tablero de la Concacaf muestra un equilibrio precario: Honduras y Haití comparten ocho puntos; Costa Rica, con seis, todavía respira el sueño. En el fragor del torneo, cada pase y cada error pesan como piedras en la balanza del destino. Rueda exige carácter; Alfaro, al otro lado, clama chispa y fe. Cuando el silbato marque el inicio, el Estadio Nacional será más que una cancha: será un coliseo donde dos naciones medirán su espíritu. Y al final, cuando se disipe el humo de la batalla, solo uno se levantará con el horizonte del Mundial en el puño.

¿Dónde ver TiGo Sports EN VIVO, Honduras vs. Costa Rica por Eliminatorias Concacaf 2025?

Sigue la cobertura exclusiva del canal TiGo Sports EN VIVO y EN DIRECTO para ver el partido entre Honduras y Costa Rica por la Jornada 6 del Grupo C de las Eliminatorias Concacaf 2025. Aquí tienes los números de los canales de TV.

Canal 10 de TiGo Sports Satelital

Canales 300 y 301 SD de TiGo Sports

Canales 715 y 716 HD de TiGo Sports HD

Horario, TV y cómo ver en vivo Honduras vs. Costa Rica GRATIS por las Eliminatorias Concacaf 2026

Fecha : Martes 18 de noviembre de 2025

: Martes 18 de noviembre de 2025 Partido : Honduras vs. Costa Rica, por fecha 6 de las Eliminatorias Concacaf 2026

: Honduras vs. Costa Rica, por fecha 6 de las Eliminatorias Concacaf 2026 Horario : 19:00 de Tegucigalpa (8 p.m. ET / 5 p.m. PT)

: 19:00 de Tegucigalpa (8 p.m. ET / 5 p.m. PT) TV : TiGo Sports (715 y 716 HD)

: TiGo Sports (715 y 716 HD) Lugar: Estadio Nacional de San José, Costa Rica