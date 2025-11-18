Costa Rica y Honduras se miden hoy en un duelo clave por las Eliminatorias Concacaf (Foto: EFE)
Costa Rica y Honduras se miden hoy en un duelo clave por las Eliminatorias Concacaf (Foto: EFE)
Costa Rica enfrenta hoy, martes 18 de noviembre de 2025, un crucial encuentro ante Honduras, que representa su última oportunidad de clasificar directamente al Mundial 2026 o, en su defecto, asegurar un puesto en el Repechaje. La derrota sufrida frente a Haití ha dejado al conjunto dirigido por Miguel Herrera al borde del abismo. La situación es crítica, ya que los ticos han perdido la dependencia de sí mismos para alcanzar la Copa del Mundo que se celebrará el próximo año en Estados Unidos, México y Canadá.

Para la selección costarricense, el panorama es claro e innegociable: solo les sirve ganar el partido de esta noche en el Estadio Nacional de San José. Un resultado diferente a la victoria privará a la “Sele” de disputar su cuarta Copa del Mundo consecutiva.

Sin embargo, la mayor complicación no reside únicamente en la obligación de sumar los tres puntos ante Honduras, sino en la dependencia de otros resultados tanto en su zona como en el Grupo A. Esta situación de doble dependencia es la que define sus aspiraciones para avanzar al Mundial o, al menos, asegurar un lugar en la repesca.

A qué hora juega Costa Rica vs. Honduras en vivo hoy por las Eliminatorias

Esta es la lista de horarios por país para ver el partido Costa Rica vs. Honduras EN VIVO EN DIRECTO, por la sexta jornada de las Eliminatorias CONCACAF 2025.

  • Guatemala (Ciudad de Guatemala): 19:00 horas
  • Honduras (Tegucigalpa): 19:00 horas
  • El Salvador (San Salvador): 19:00 horas
  • Nicaragua (Managua): 19:00 horas
  • Costa Rica (San José): 19:00 horas
  • Panamá (Ciudad de Panamá): 20:00 horas
  • Colombia (Bogotá): 20:00 horas
  • Perú (Lima): 20:00 horas
  • Ecuador (Quito): 20:00 horas
  • Cuba (La Habana): 20:00 horas
  • Canadá (Ottawa): 20:00 horas
  • Puerto Rico (San Juan): 21:00 horas
  • República Dominicana (Santo Domingo): 21:00 horas
  • Venezuela (Caracas): 21:00 horas
  • Bolivia (Sucre): 21:00 horas
  • Chile (Santiago): 22:00 horas
  • Paraguay (Asunción): 22:00 horas
  • Argentina (Buenos Aires): 22:00 horas
  • Uruguay (Montevideo): 22:00 horas
  • Brasil (Brasilia): 22:00 horas
  • España (Madrid): 02:00 horas del miércoles 19 de noviembre

Dónde ver Costa Rica vs. Honduras EN VIVO por TV y ONLINE

Conoce los canales de TV y dónde ver online el partido Costa Rica vs. Honduras en vivo y en directo por la sexta jornada de las Eliminatorias CONCACAF.

PaísesCanales TV
Estados UnidosParamount+, Peacok TV y Telemundo Deportes Ahora
GuatemalaTiGo Sports
PanamáBluu, Medcom Go, RPC, Telemetro, TVN 2, TVMAX y TVN Radio
MéxicoConcacaf Go YouTube y VPN
Costa RicaConcacaf Go YouTube y VPN
El SalvadorConcacaf Go YouTube y VPN
NicaraguaConcacaf Go YouTube y VPN
HondurasConcacaf Go YouTube y VPN
PerúConcacaf Go YouTube y VPN
ColombiaConcacaf Go YouTube y VPN
EcuadorConcacaf Go YouTube y VPN
CanadáConcacaf Go YouTube y VPN
CubaConcacaf Go YouTube y VPN
República DominicanaConcacaf Go YouTube y VPN
Puerto RicoConcacaf Go YouTube y VPN
VenezuelaConcacaf Go YouTube y VPN
BoliviaConcacaf Go YouTube y VPN
ArgentinaConcacaf Go YouTube y VPN
ChileConcacaf Go YouTube y VPN
UruguayConcacaf Go YouTube y VPN
ParaguayConcacaf Go YouTube y VPN

Dónde, a qué hora, TV y online para ver Costa Rica vs. Honduras

  • Partido: Costa Rica vs. Honduras
  • Fecha: martes 18 de noviembre de 2025
  • Hora: 7:00 p.m. hora de Ciudad de Costa Rica
  • Estadio: Nacional de Costa Rica
  • Fecha: 6 de las Eliminatorias CONCACAF
