Costa Rica enfrenta hoy, martes 18 de noviembre de 2025, un crucial encuentro ante Honduras, que representa su última oportunidad de clasificar directamente al Mundial 2026 o, en su defecto, asegurar un puesto en el Repechaje. La derrota sufrida frente a Haití ha dejado al conjunto dirigido por Miguel Herrera al borde del abismo. La situación es crítica, ya que los ticos han perdido la dependencia de sí mismos para alcanzar la Copa del Mundo que se celebrará el próximo año en Estados Unidos, México y Canadá.

Para la selección costarricense, el panorama es claro e innegociable: solo les sirve ganar el partido de esta noche en el Estadio Nacional de San José. Un resultado diferente a la victoria privará a la “Sele” de disputar su cuarta Copa del Mundo consecutiva.

Sin embargo, la mayor complicación no reside únicamente en la obligación de sumar los tres puntos ante Honduras, sino en la dependencia de otros resultados tanto en su zona como en el Grupo A. Esta situación de doble dependencia es la que define sus aspiraciones para avanzar al Mundial o, al menos, asegurar un lugar en la repesca.

Costa Rica está obligado a ganarle a Honduras porque cualquier otro resultado lo deja eliminado del Mundial 2026 (Foto: AFP)

A qué hora juega Costa Rica vs. Honduras en vivo hoy por las Eliminatorias

Esta es la lista de horarios por país para ver el partido Costa Rica vs. Honduras EN VIVO EN DIRECTO, por la sexta jornada de las Eliminatorias CONCACAF 2025.

Guatemala (Ciudad de Guatemala) : 19:00 horas

: 19:00 horas Honduras (Tegucigalpa) : 19:00 horas

: 19:00 horas El Salvador (San Salvador) : 19:00 horas

: 19:00 horas Nicaragua (Managua) : 19:00 horas

: 19:00 horas Costa Rica (San José) : 19:00 horas

: 19:00 horas Panamá (Ciudad de Panamá) : 20:00 horas

: 20:00 horas Colombia (Bogotá) : 20:00 horas

: 20:00 horas Perú (Lima) : 20:00 horas

: 20:00 horas Ecuador (Quito) : 20:00 horas

: 20:00 horas Cuba (La Habana) : 20:00 horas

: 20:00 horas Canadá (Ottawa) : 20:00 horas

: 20:00 horas Puerto Rico (San Juan) : 21:00 horas

: 21:00 horas República Dominicana (Santo Domingo) : 21:00 horas

: 21:00 horas Venezuela (Caracas) : 21:00 horas

: 21:00 horas Bolivia (Sucre) : 21:00 horas

: 21:00 horas Chile (Santiago) : 22:00 horas

: 22:00 horas Paraguay (Asunción) : 22:00 horas

: 22:00 horas Argentina (Buenos Aires) : 22:00 horas

: 22:00 horas Uruguay (Montevideo) : 22:00 horas

: 22:00 horas Brasil (Brasilia) : 22:00 horas

: 22:00 horas España (Madrid): 02:00 horas del miércoles 19 de noviembre

Dónde ver Costa Rica vs. Honduras EN VIVO por TV y ONLINE

Conoce los canales de TV y dónde ver online el partido Costa Rica vs. Honduras en vivo y en directo por la sexta jornada de las Eliminatorias CONCACAF.

Países Canales TV Estados Unidos Paramount+, Peacok TV y Telemundo Deportes Ahora Guatemala TiGo Sports Panamá Bluu, Medcom Go, RPC, Telemetro, TVN 2, TVMAX y TVN Radio México Concacaf Go YouTube y VPN Costa Rica Concacaf Go YouTube y VPN El Salvador Concacaf Go YouTube y VPN Nicaragua Concacaf Go YouTube y VPN Honduras Concacaf Go YouTube y VPN Perú Concacaf Go YouTube y VPN Colombia Concacaf Go YouTube y VPN Ecuador Concacaf Go YouTube y VPN Canadá Concacaf Go YouTube y VPN Cuba Concacaf Go YouTube y VPN República Dominicana Concacaf Go YouTube y VPN Puerto Rico Concacaf Go YouTube y VPN Venezuela Concacaf Go YouTube y VPN Bolivia Concacaf Go YouTube y VPN Argentina Concacaf Go YouTube y VPN Chile Concacaf Go YouTube y VPN Uruguay Concacaf Go YouTube y VPN Paraguay Concacaf Go YouTube y VPN

Dónde, a qué hora, TV y online para ver Costa Rica vs. Honduras

Partido: Costa Rica vs. Honduras

Fecha: martes 18 de noviembre de 2025

Hora: 7:00 p.m. hora de Ciudad de Costa Rica

Estadio: Nacional de Costa Rica

Fecha: 6 de las Eliminatorias CONCACAF