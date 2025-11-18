Este martes 18 de noviembre, Costa Rica y Honduras protagonizarán un choque decisivo en el Estadio Nacional de San José, por la sexta fecha del Grupo C de la eliminatoria Concacaf rumbo al Mundial 2026. Los ticos, dirigidos por Miguel Herrera y golpeados tras su última derrota, necesitan vencer y esperar que Haití no supere a Nicaragua para mantener vivo el sueño de una cuarta clasificación consecutiva. El partido comenzará a las 19:00 horas locales (10:00 p. m. ET / 9:00 p. m. CT / 7:00 p. m. PT) , bajo el arbitraje del canadiense Drew Fischer

¿Quieres ver el juego de La Sele en tu televisor Smart TV, PC, Tablet? La transmisión oficial para el público tico estará garantizada por el Canal 6 de Repretel en abierto y a través de los principales cableoperadores —Cabletica, Telecable, Movistar TV, Claro TV y SKY— para que nadie se pierda un cruce con aroma a eliminatoria y puntos de oro.

Los catrachos, dirigidos por Reinaldo Rueda, llegan como líderes y podrían asegurar su regreso a la Copa del Mundo dependiendo de la combinación de resultados y la diferencia de goles.

¿Cómo ver Repretel (Canal 6) EN VIVO, Costa Rica vs. Honduras por las Eliminatorias Concacaf 2026?

Repretel es el canal oficial de los partidos de la selección de Costa Rica en las Eliminatorias Concacaf rumbo a la Copa del Mundo 2026. Aquí te comparto los números de los canales.

Canal 6 en VHF - UHF

Canal 6.1 HD en TDT

Canal 6 en Movistar TV

Canal 6 en Cabletica PlusTV

Canal 6 en SuperCable

Canal 137 en Claro TV

Canal 191 en SKY

Canales 6 SD, 86.2 ATSC y 701 HD en Cabletica

Canales 6 SD, 134.706 ATSC y 706 HD en Telecable

¿Dónde ver Repretel (Canal 6) EN VIVO GRATIS por Internet?

Accede al sitio web de repretel.com/envivo-canal6 y disfruta en línea, gratis y en tiempo real de la transmisión en vivo del partido entre Costa Rica y Honduras por las Eliminatorias de la Concacaf 2026.

Horario, TV y dónde ver en vivo Costa Rica vs. Honduras por las Eliminatorias Concacaf 2026

Fecha : Martes 18 de noviembre de 2025

: Martes 18 de noviembre de 2025 Partido : Costa Rica vs. Honduras, por fecha 6 de las Eliminatorias Concacaf 2026

: Costa Rica vs. Honduras, por fecha 6 de las Eliminatorias Concacaf 2026 Horario : 19:00 de San José

: 19:00 de San José TV : Repretel (Canal 6)

: Repretel (Canal 6) Lugar : Estadio Nacional de San José, Costa Rica