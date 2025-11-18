La emoción y el orgullo regional alcanzarán su punto máximo este martes 18 de noviembre (8 p.m. ET / 5 p.m. PT), cuando Costa Rica reciba a Honduras en el Estadio Nacional de San José por la última jornada de las Eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026. Ambos equipos se juegan la vida: la Sele necesita ganar para mantener viva su esperanza mundialista, mientras que los catrachos llegan como líderes del grupo y buscarán asegurar su boleto directo en territorio rival.
¿Quieres ver el partido en tu Smart TV, PC, tablet o teléfono móvil desde Estados Unidos? La transmisión oficial del Costa Rica-Honduras para el público hispano estará a cargo de Telemundo Deportes. A continuación, se detallan los canales de TV y los servicios de streaming habilitados para seguir el encuentro.
La selección tica está obligada a ganar y esperar una ayuda de Nicaragua para quedarse con la clasificación directa, tras una dolorosa derrota ante los haitianos que cortó su histórica racha de quince partidos invictos en eliminatorias.
Los catrachos llegan con ventaja en la clasificación y con la posibilidad de asegurar su boleto directo si logran sumar una victoria y una mejor diferencia de goles sobre Haití.
En este ambiente de máxima presión, ambos equipos darán todo desde el inicio en un duelo cargado de historia, urgencia y aspiraciones mundialistas, donde sólo habrá lugar para la grandeza.
¿Cómo ver Telemundo Deportes Ahora EN VIVO, Costa Rica vs. Honduras por streaming desde Estados Unidos?
Se puede ver Telemundo en streaming mediante su app oficial con acceso de proveedor de TV y a través de plataformas OTT como Peacock, Hulu Live TV, YouTube TV y Fubo, con disponibilidad sujeta a región y derechos de transmisión. En las siguientes opciones para seguir la transmisión del partido entre Costa Rica y Honduras por las Eliminatorias Concacaf 2026 en los Estados Unidos.
- App Telemundo (iOS/Android): permite ver TV en vivo 24/7 iniciando sesión con el proveedor de TV; ofrece episodios al día siguiente y algunos créditos gratis sin login, compatible con Chromecast.
- Peacock: incluye muchas series y catálogos de Telemundo bajo demanda; no transmite simultáneo en el horario de emisión inicial, pero permite ponerse al día con temporadas recientes y clásicos.
- Hulu + Live TV: integra la señal de Telemundo en mercados compatibles dentro de Estados Unidos, con prueba para nuevos usuarios en algunos casos.
- YouTube TV: ofrece canales locales incluyendo Telemundo en áreas disponibles, con DVR en la nube y prueba gratuita según promociones vigentes.
- Fubo: incluye Telemundo en planes con enfoque especial.
¿Dónde ver Telemundo Deportes EN VIVO, Costa Rica — Honduras por Eliminatorias Concacaf 2026 en Estados Unidos?
Si deseas encontrar la señal de Telemundo en tu servicio de cable o cableoperador de preferencia en los Estados Unidos, aquí te dejo la lista de los canales disponibles, según el estado donde te encuentres, en Xfinity, Spectrum, Optimum, Cox, Dish y DIRECTV. Estas son las alternativas que tiene para mirar el Costa Rica-Honduras por las Eliminatorias Concacaf 2026.
- Partido: Costa Rica vs. Honduras, por las Eliminatorias Concacaf rumbo al Mundial 2026
- Canal de TV: Telemundo (Telemundo Deportes)
- VER Telemundo en Streaming: Roku, YouTube Samsung TV Plus y Fire TV
- Horario: 20:00 de Ciudad de Guatemala; 8 p.m. ET / 5 p.m. PT
- Estadio: Estadio Nacional
- Lugar: Ciudad de San José, Costa Rica