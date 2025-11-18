Honduras y Costa Rica se enfrentan este martes 18 de noviembre (19:00 horas de Tegucigalpa; 8 p.m. ET / 5 p.m. PT) en el Estadio Nacional de San José por el cierre del Grupo C de las Eliminatorias de la Concacaf rumbo al Mundial 2026, en un duelo decisivo en el que ambos equipos buscan asegurar su clasificación directa a la cita continental

El ambiente en la selección hondureña llega cargado de tensión. El seleccionador Reinaldo Rueda denunció el lunes que jugadores y cuerpo técnico sufrieron insultos y agresiones verbales de algunos aficionados locales durante su estadía en Tegucigalpa, tras la derrota del pasado jueves ante Nicaragua (2-0), resultado que les complicó el camino hacia el Mundial.

“En estas 48 horas que vivimos en Tegucigalpa hubo momentos de agresión verbal, de ofensas cuando íbamos en el bus al entrenamiento, de denigrar a la persona, al ser humano”, lamentó Rueda en conferencia de prensa. “Ayer no más, en el estadio, los mismos obreros que estaban en la obra estaban ofendiendo a los jugadores”, añadió.

A pesar de la derrota, los catrachos llegan a la última jornada igualados con Haití en el liderato del grupo (8 puntos), mientras Costa Rica suma 6 y todavía mantiene vivas sus opciones. El formato clasificatorio otorga tres boletos directos —uno por grupo— y deja dos plazas extra para la repesca intercontinental entre los mejores segundos.

¿Dónde ver Canal 11 HD EN VIVO, Honduras vs. Costa Rica por las Eliminatorias Concacaf 2026?

Canal 11 HD está disponible en todo el territorio nacional de Honduras, de forma gratuita y en señal abierta. Además, también puedes sintonizarlo a través de los cableoperadores TiGo Star y Claro TV. Aquí podrás ver en vivo y en directo el partido de Honduras frente a la Selección de Costa Rica, correspondiente a la última fecha de las Eliminatorias Concacaf 2025.

Canal 11 en señal abierta

Canal 11 en Tigo Star Honduras

Canales 11 y 110 en Claro TV

¿Cómo ver Canal 11 HD EN VIVO GRATIS ONLINE por Internet?

Si deseas ver el partido entre Honduras y Costa Rica por las Eliminatorias Concacaf rumbo a la Copa del Mundo 2026 desde tu teléfono celular, PC, televisor Smart TV o Tablet, Canal 11 HD te ofrece la señal gratuita en su sitio web canal11.hn/en-vivo/.

Programación de Canal 11 HD (ONCE TV) hoy, martes 18 de noviembre 2025

05:30 — 11 Noticias Primera Hora

07:00 — La Entrevista

08:40 — Hoy Es Tu Dia

12:00 — 11 Noticias Meridiano

13:00 — Noticias y Denuncias

14:00 — Dios Sabe Como Hace Las Cosas

15:00 — El Bus

15:30 — OMG

16:30 — 11 Deportes

17:00 — 11 Noticias Vespertino

19:00 — Honduras vs. Costa Rica, por Eliminatorias Concacaf 2026 (EN VIVO)

21:50 — Deportes TV11

23:00 — La Entrevista (Repetición)

Horario, TV y dónde ver en vivo Honduras vs. Costa Rica GRATIS por las Eliminatorias Concacaf 2026

Fecha : Martes 18 de noviembre de 2025

: Martes 18 de noviembre de 2025 Partido : Honduras vs. Costa Rica, por fecha 6 de las Eliminatorias Concacaf 2026

: Honduras vs. Costa Rica, por fecha 6 de las Eliminatorias Concacaf 2026 Horario : 19:00 de Tegucigalpa

: 19:00 de Tegucigalpa TV : Canal 11 HD de Honduras

: Canal 11 HD de Honduras Lugar: Estadio Nacional de San José, Costa Rica