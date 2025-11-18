Las Eliminatorias Concacaf 2026 llegan a su jornada final al rojo vivo, con Costa Rica y Honduras jugándose su destino en un duelo directo por la clasificación al Mundial. El partido decisivo se disputará este martes 18 de noviembre en el Estadio Nacional de San José a las 19:00 hora local (20:00 horas ET / 17:00 horas PT) de Estados Unidos y 19:00 horas de México . Ambos equipos llegan con la obligación de ganar tras sus tropiezos en la última fecha, pero con escenarios clasificatorios dramáticamente distintos.

Honduras, líder del Grupo C, tiene el panorama más claro: necesita una victoria y esperar que Haití empate o pierda en su partido contra Nicaragua para sellar su pase directo al Mundial 2026. Por su parte, la situación de Costa Rica, dirigida por Miguel “Piojo” Herrera, es crítica tras su reciente derrota, que complicó inesperadamente sus opciones. Un triunfo ante Honduras no garantiza nada; solo les daría una remota opción de jugar la repesca, siempre y cuando Haití no gane su partido.

El escenario se complica aún más para Los Ticos si tanto ellos como Haití ganan sus respectivos encuentros. En ese caso, Costa Rica deberá esperar que Panamá pierda por cualquier resultado o que Surinam caiga por al menos tres goles. Esto se debe a que Panamá y Surinam, con nueve puntos en el Grupo A, tienen una diferencia de gol significativamente mayor, lo que domina las posibilidades de repechaje.

A pesar del clima de descontento que rodea a la selección tica, una minoría de aficionados aún sueña con la séptima clasificación de su país al máximo torneo de selecciones. Es importante destacar que, de no conseguir el pase al Mundial 2026, Costa Rica cortaría una racha de tres participaciones consecutivas, iniciada en Brasil 2014, lo que subraya la enorme presión y el significado histórico de este partido en San José.

Costa Rica se coloca en el tercer puesto del Grupo I de las Eliminatorias CONCACAF para el Mundial 2026 con 6 unidades. | Crédito: Federación Costarricense de Fútbol / Facebook

¿Dónde ver Costa Rica — Honduras EN VIVO GRATIS por Eliminatorias Concacaf 2026 en TV abierta? Horarios del partido

País / Región Hora Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay 10:00 p.m. Colombia, Ecuador y Perú 8:00 p.m. Costa Rica, El Salvador, Honduras, México y Nicaragua 7:00 p.m. Venezuela y Bolivia 9:00 p.m. Estados Unidos (ET y PT) 8:00 p.m. / 5:00 p.m.

Honduras lidera la tabla del Grupo I de las Eliminatorias CONCACAF para el Mundial 2026 con 8 puntos. | Crédito: Selección Nacional de Honduras - Fenafuth / Facebook

¿Dónde ver Costa Rica — Honduras EN VIVO GRATIS por Eliminatorias Concacaf 2026 en TV abierta? Canales del partido

País / Región Canal / Plataforma Costa Rica Teletica Canal 7, Repretel Canal 6, TD +, TD7 y Teletica Radio 91.5 Honduras Tigo Sports, Canal 11 y Canal Deportes TVC Guatemala YouTube, Bet365 y Concacaf Go El Salvador YouTube, Bet365 y Concacaf Go Panamá Bluu Puerto Rico NAICOM y Telemundo Estados Unidos Paramount+, FuboTV y Telemundo