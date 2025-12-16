Los Premios The Best FIFA 2025 son el centro de atención este martes 16 de diciembre, pues la gala en cuestión se está desarrollando ahora mismo en Doha, Catar (desde las 8:00 pm hora local y 12:00 pm ET). Hay bastante expectativa por quiénes acabarán levantando el galardón correspondiente a cada categoría. Aquí iremos actualizando la información en tiempo real durante el evento.
¿Qué categorías se galardonarán en la gala de los Premios The Best FIFA 2025?
Si te interesa conocer las categorías que se galardonarán en la gala de los Premios The Best FIFA 2025, revisa la siguiente lista.
- Premio The Best al Jugador de la FIFA
- Premio The Best a la Jugadora de la FIFA
- Premio The Best al Guardameta de la FIFA
- Premio The Best a la Guardameta de la FIFA
- Premio The Best al Entrenador de Fútbol Masculino de la FIFA
- Premio The Best al Entrenador de Fútbol Femenino de la FIFA
- The Best FIFA Men’s 11
- The Best FIFA Women’s 11
- Premio Puskás de la FIFA
- Premio Marta de la FIFA
- Premio Fair Play de la FIFA
- Premio a la Afición de la FIFA
¿Quiénes son los nominados a los Premios The Best 2025?
Mejor jugador
- Ousmane Dembélé (Francia, París Saint-Germain)
- Achraf Hakimi (Marruecos, París Saint-Germain)
- Harry Kane (Inglaterra, FC Bayern Múnich)
- Kylian Mbappe (Francia, Real Madrid)
- Nuno Mendes (Portugal, París Saint-Germain)
- Cole Palmer (Inglaterra, Chelsea)
- Pedri (España, FC Barcelona)
- Raphinha (Brasil, FC Barcelona)
- Mohamed Salah (Egipto, Liverpool)
- Vitinha (Portugal, París Saint-Germain)
- Lamine Yamal (España, FC Barcelona)
Mejor jugadora
- Sandy Baltimor (Francia, Chelsea)
- Nathalie Bjorn (Suecia, Chelsea)
- Aitana Bonmatí (España, FC Barcelona)
- Lucy Bronze (Inglaterra, Chelsea)
- Mariona Caldentey (España, Arsenal)
- Temwa Chawinga (Malawi, Kansas City Current)
- Diani Kadidiatou (Francia, Olympique Lyon)
- Melchie Dumornay (Haití, Olympique Lyon)
- Patri Guijarro (España, FC Barcelona)
- Lindsey Heaps (Estados Unidos, Olympique Lyon)
- Lauren James (Inglaterra, Chelsea)
- Chloe Kelly (Inglaterra, Manchester City/Arsenal)
- Ewa Pajor (Polonia, FC Barcelona)
- Claudia Pina (España, FC Barcelona)
- Alexia Putellas (España, FC Barcelona)
- Alessia Russo (Inglaterra, Arsenal)
- Leah Williamson (Inglaterra, Arsenal)
Mejor entrenador
- Javier Aguirre (México)
- Mikel Arteta (Arsenal)
- Luis Enrique (París Saint-Germain)
- Hansi Flick (FC Barcelona)
- Enzo Maresca (Chelsea)
- Roberto Martinez (Portugal)
- Arne Slot (Liverpool)
Mejor entrenadora
- Sonia Bompastor (Chelsea)
- Jonatan Giráldez (Washington Spirit/Olympique Lyon)
- Seb Hines (Orlando Pride)
- Renee Slegers (Arsenal)
- Sarina Wiegman (Inglaterra)
Mejor arquero
- Alisson Becker (Brasil, Liverpool)
- Thibaut Courtois (Bélgica, Real Madrid)
- Gianluigi Donnarumma (Italia, París Saint-Germain/Manchester City)
- Emiliano Martínez (Argentina, Aston Villa)
- Manuel Neuer (Alemania, FC Bayern Munich)
- David Raya (España, Arsenal)
- Yann Sommer (Suiza, Inter de Milán)
- Wojciech Szczęsny (Polonia, FC Barcelona)
Mejor arquera
- Ann-Katrin Berger (Alemania, Gotham FC)
- Cata Coll (España, FC Barcelona)
- Christiane Endler (Chile, Olympique Lyon)
- Hannah Hampton (Inglaterra, Chelsea)
- Anna Moorhouse (Inglaterra, Orlando Pride)
- Chiamaka Nnadozie (Nigeria, París FC/Brighton & Hove Albion)
- Phallon Tullis-Joyce (Estados Unidos, Manchester United)
Premio Puskás
- Alerrandro (Brasil, Vitória)
- Alessandro Deiola (Italia, Cagliari)
- Pedro de la Vega (Argentina, Seattle Sounders)
- Santiago Montiel (Argentina, Independiente)
- Amr Nasser (Egipto, Al Ahly)
- Carlos Orrantía (México, Atlas)
- Lucas Ribeiro (Brasil, Mamelodi Sundowns)
- Declan Rice (Inglaterra, Arsenal)
- Rizky Ridho (Indonesia, Persija Jakarta)
- Kévin Rodrigues (Portugal, Kasımpaşa)
- Lamine Yamal (España, FC Barcelona)
Premio Marta
- Jordyn Bugg (Estados Unidos, Seattle Reign)
- Mariona Caldentey (España, Arsenal)
- Ashley Cheatley (Inglaterra, Brentford)
- Kyra Cooney-Cross (Australia)
- Jon Ryong-jong (RPD de Corea)
- Marta (Brasil, Orlando Pride)
- Vivianne Miedema (Países Bajos)
- Kishi Núñez (Argentina)
- Lizbeth Ovalle (México, Tigres Femenil)
- Ally Sentnor (Estados Unidos)
- Khadija Shaw (Jamaica, Manchester City)
Premio a la afición
- Alejandro Ciganotto (Argentina)
- Manolo el del Bombo -póstumo- (España)
- Zakho fans (Irak)
Lista de ganadores de la gala de los Premios The Best 2025
La ceremonia de los Premios The Best 2025 es tema de conversación en este preciso momento. A continuación, te comparto la lista de ganadores de la gala.
|Categoría
|Galardonado
|Mejor jugador
|Ousmane Dembélé
|Mejor jugadora
|Aitana Bonmatí
|Mejor entrenador
|Por confirmar
|Mejor entrenadora
|Por confirmar
|Mejor arquero
|Gianluigi Donnarumma
|Mejor arquera
|Hannah Hampton
|Premio Puskás
|Santiago Montiel
|Premio Marta
|Lizbeth Ovalle
|Premio a la afición
|Fans del Zakho SC
|Premio Fair Play
|Andreas Harlass-Neuking
Hay que recalcar que la ceremonia de los Premios The Best FIFA 2025 se lleva a cabo en vísperas de la final de la Copa Intercontinental de la FIFA, instancia donde medirán fuerzas Flamengo y PSG este miércoles 17 de diciembre en el Ahmad Bin Ali Stadium de la ciudad de Rayán, Catar.