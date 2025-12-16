Este martes 16 de diciembre se realizarán los Premios The Best FIFA 2025 en Doha, Catar, donde se galardonará a varias destacadas figuras del fútbol mundial. Jugadores como Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé y Lamine Yamal son los grandes favoritos a pararse en el escenario para sostener su distinción. Si te interesa conocer a qué hora exactamente iniciará la gala en EE.UU., México, España y otros países del mundo, esta nota es para ti.

Hay que recalcar que la ceremonia se llevará a cabo en vísperas de la final de la Copa Intercontinental de la FIFA, instancia donde chocarán Flamengo y PSG el miércoles 17 de diciembre en el Ahmad Bin Ali Stadium de la ciudad de Rayán, Catar.

Además, es importante que sepas que entre las categorías que se galardonarán hoy destacan los reconocimientos a mejor jugador, a la mejor jugadora, entrenador de Futbol Femenino, entrenador de Futbol Masculino, mejor guardameta para cada rama y algunos premios como el Marta, el Puskas, mejor afición y Fair Play.

Los Premios The Best FIFA son galardones organizados por la FIFA para reconocer a los futbolistas, entrenadores, guardametas y otros protagonistas más destacados del año en el fútbol mundial. (Foto: Valeriano Di Domenico / POOL / AFP)

Horarios para ver los Premios The Best FIFA 2025 EN VIVO

La ceremonia de los Premios The Best FIFA 2025 comenzará a las 8:00 pm (hora local) y aproximadamente en los siguientes horarios:

Estados Unidos (ET): 12:00 pm

Estados Unidos (CT): 11:00 am

Estados Unidos (MT): 10:00 am

Estados Unidos (PT): 9:00 am

México (CDMX): 11:00 am

España: 6:00 pm

Puerto Rico: 1:00 pm

República Dominicana: 1:00 pm

Panamá: 12:00 pm

Costa Rica: 11:00 am

El Salvador: 11:00 am

Guatemala: 11:00 am

Honduras: 11:00 am

Nicaragua: 11:00 am

Argentina: 2:00 pm

Brasil (Brasilia): 2:00 pm

Uruguay: 2:00 pm

Chile (Santiago): 2:00 pm

Paraguay: 2:00 pm

Bolivia: 1:00 pm

Venezuela: 1:00 pm

Ecuador: 12:00 pm

Perú: 12:00 pm

Colombia: 12:00 pm

¿Cómo ver EN DIRECTO ONLINE los Premios The Best FIFA 2025?

La gala de los Premios The Best FIFA 2025 estará disponible única y exclusivamente a través de FIFA.com, siendo la plataforma oficial para no perderse a ningún ganador de la noche. Por lo tanto, si quieres disfrutar de la ceremonia y la entrega de cada distinción, sigue la transmisión del máximo ente rector del fútbol a nivel mundial.