The Best FIFA Football Awards 2025 se puede ver HOY 16 de diciembre EN VIVO y GRATIS en todo el mundo a través de FIFA.com y la plataforma FIFA+ , sin necesidad de suscripción ni login, incluidos España, Estados Unidos, México y el resto de Latinoamérica. La retransmisión oficial arranca alrededor de las 20:00 hora local de Doha (18:00 CET / 17:00 GMT / 12:00 p.m. ET) , con señal íntegra y global en la web y app de FIFA.​

¿A qué hora es The Best FIFA 2025 por país?

La gala se celebra hoy martes 16 de diciembre en el Fairmont Katara Hall de Doha, Qatar, con inicio de ceremonia previsto a las 20:00 hora local. En términos de franja horaria internacional, FIFA y medios globales sitúan el arranque del streaming en torno a las 17:00 GMT (18:00 CET / 12:00 p.m. ET).​

España (Península): 19:00 h (CET)

Estados Unidos: 12:00 p.m. ET / 9:00 a.m. PT, con señal accesible directamente desde navegador o móvil vía FIFA.com y FIFA+.

México y Centroamérica: 11:00 a.m. (CDMX)​

Cono Sur (Argentina/Chile/Paraguay): 14:00 h aproximadamente favoreciendo un pico de interés orgánico a primera hora de la tarde.

Descubre el horario de inicio de los Premios The Best FIFA 2025 EN VIVO hoy, 16 de diciembre, con las horas confirmadas para España, México, Estados Unidos y más países. | Crédito: fifa.com

¿Cómo ver FIFA Plus EN VIVO ONLINE The Best 2025?

FIFA+ es la plataforma de streaming oficial y gratuita de la FIFA, disponible globalmente con modelo free with ads y accesible desde web, apps móviles y dispositivos conectados. Para ver hoy The Best FIFA 2025 en directo, el flujo recomendado es muy sencillo y apto para usuarios poco familiarizados con OTT:​

Entrar a FIFA+ o FIFA.com

Desde navegador (móvil, PC o tablet) accede a plus.fifa.com o fifa.com unos minutos antes de la hora de inicio.​

En portada o en la sección de eventos aparecerá la tarjeta “The Best FIFA Football Awards 2025” con la hora local ajustada a tu zona.​

Seleccionar el directo

Haz clic en el contenido del evento: el player mostrará un mensaje del tipo “Streaming starts on 16 Dec 2025, 16:50” que marca el arranque de la previa.​

Cuando el contador llegue a cero, pulsa “Watch live” y el directo comenzará de forma automática, sin que tengas que crear cuenta ni iniciar sesión.​

Ver en Smart TV u otros dispositivos

Si cuentas con Smart TV compatible, consola o dispositivo de streaming, busca la app oficial de FIFA+ en la tienda y accede con el mismo flujo desde la sección de eventos en vivo.​

La señal es en abierto y gratuita; el único requisito es conexión estable a internet para disfrutar del stream en HD.​

¿Dónde ver los Premios The Best 2025 en España, Estados Unidos y México?

En España, la referencia oficial para seguir la gala en directo es FIFA.com y FIFA+, donde la retransmisión global comienza sobre las 19:00 h CET, con opción de seguir la ceremonia completa y la alfombra verde. Medios deportivos españoles y generalistas amplifican el evento con previas, análisis y resúmenes, pero remiten a la web de FIFA como señal principal.​

En Estados Unidos, el streaming se inicia a las 12:00 p.m. ET y está disponible gratis para todo el territorio a través de FIFA.com y FIFA+, sin bloqueo regional ni necesidad de cable. ESPN y otros medios especializados explican que la gala se ve “worldwide for free” en la web de FIFA, reforzando la idea de un único hub de visionado.​

En México y el resto de Latinoamérica, la opción oficial es la misma: entrar a FIFA.com o FIFA+ en el horario correspondiente (11:00 a.m. en CDMX, 12:00 p.m. en Colombia/Perú, 14:00 h en Argentina/Chile). Portales deportivos de la región destacan igualmente que la ceremonia será gratuita y global vía plataformas digitales de FIFA.​

Disponibilidad de FIFA+ en Latinoamérica y el resto del mundo

FIFA+ fue lanzada como servicio gratuito y global, disponible en prácticamente todos los países y regiones (África, Américas, Asia, Europa, Oceanía e incluso territorios polares) con compatibilidad para Android, iOS y dispositivos conectados. Informes de la propia plataforma y análisis de mercado apuntan que el servicio opera con modelo “free with ads” y tiene fuerte presencia de tráfico en Estados Unidos, Indonesia, Japón y mercados futboleros de América Latina.​

Para The Best FIFA 2025, FIFA ha reiterado que los aficionados podrán ver “la ceremonia completa en directo y gratis” desde cualquier parte del mundo tanto en FIFA.com como en FIFA+, con arranque de la emisión a las 20:00 hora local de Doha.