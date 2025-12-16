The Best FIFA Football Awards 2025 se podrá ver EN DIRECTO y GRATIS este martes 16 de diciembre, en el Fairmont Katara Hall de Doha, Qatar desde todo el mundo a través de FIFA+ y de la web oficial de FIFA, sin necesidad de suscripción ni login, incluido USA, México y España. Además, algunos medios deportivos locales podrán ofrecer cobertura complementaria (programas previos, resúmenes y análisis), pero la ceremonia oficial solo se emite íntegra por las plataformas digitales de FIFA.

Conoce quién ganó el premio The Best FIFA 2025 a mejor jugador de la temporada. Además, repasada a todos los ganadores de la gala en Qatar.

La entrega de los Premios The Best FIFA 2025 tendrá lugar este martes 16 de diciembre en Doha (Foto: AFP)

Horario global para ver los Premios The Best FIFA 2025 HOY

La gala The Best FIFA Football Awards 2025 se celebra hoy, martes 16 de diciembre, en el Fairmont Katara Hall de Doha, Qatar . El inicio de la transmisión está previsto alrededor de las 20:00 horas locales (Doha), equivalente a las 18:00 CET y las 17:00 GMT, con cobertura en vivo desde unos minutos antes en FIFA+ y FIFA.com.​

Para Latinoamérica, la premiación comienza a las 12:00 p.m. (hora Perú), 2:00 p.m. en Argentina/Chile/Paraguay y 11:00 a.m. en México, mientras que en España arranca a las 7:00 p.m., lo que permite un consumo prime time apto para Google Discover y audiencias de tarde/noche.

¿Cómo ver los Premios The Best FIFA 2025 EN VIVO y EN DIRECTO?

FIFA ha confirmado que la ceremonia completa se podrá seguir en directo y de forma gratuita desde cualquier país a través de FIFA.com y de la plataforma FIFA+, sin coste de suscripción ni registro obligatorio. El acceso se realiza ingresando a plus.fifa.com o a la sección específica del evento, donde ya aparece programado el streaming “The Best FIFA Football Awards 2025” con inicio alrededor de las 16:50–17:00 GMT como previa oficial.​

La transmisión estará optimizada para móviles, tablets y smart TV, con señal HD y realización propia de FIFA, lo que la convierte en la opción recomendada para ver la gala legalmente y sin cortes, frente a webs no oficiales que varios medios advierten evitar.

¿Dónde ver Los Premios The Best FIFA 2025 EN VIVO EN DIRECTO y ONLINE?

En Estados Unidos, The Best FIFA 2025 se ve en directo y gratis por streaming en FIFA+ y en la web oficial de FIFA, con inicio previsto sobre las 12:00 p.m. ET; algunos medios como ESPN ofrecerán seguimiento editorial, pero el live oficial es exclusivo de FIFA. En México, la ceremonia arranca a las 11:00 a.m. (hora CDMX) y también se emite sin costo por FIFA+ y FIFA.com, siendo la plataforma recomendada para usuarios que buscan una alternativa gratuita y legal.​

En España, el evento comienza a las 19:00 horas y se puede ver íntegro y en abierto a través de las plataformas digitales de FIFA; algunos portales deportivos españoles y globales (como medios internacionales de referencia) indican igualmente que la señal oficial está disponible a nivel mundial solo vía web y aplicación de FIFA.

País / Región Canal TV principal Streaming oficial / recomendado Global (todos los países) — FIFA.com / FIFA+​ USA Cobertura editorial ESPN

espn+2​ FIFA.com / FIFA+​ México — (cobertura en medios deportivos online)

espn+1​ FIFA.com / FIFA+ ​ España — (seguimiento desde medios deportivos)

espn+1​ FIFA.com / FIFA+​ Argentina / Chile / Paraguay — (portales y señales deportivas locales con previa)

espn+1​ FIFA.com / FIFA+​ Resto de Europa — FIFA.com / FIFA+​ Asia y Oceanía — FIFA.com / FIFA+​ África — FIFA.com / FIFA+​ Mundo árabe / Medio Oriente — FIFA.com / FIFA+​ Latinoamérica (resto) — FIFA.com / FIFA+​

Paso a paso para conectarte a FIFA+

Entra unos minutos antes al horario de inicio desde navegador (móvil o desktop) en plus.fifa.com o fifa.com, donde la portada destacará el evento de The Best FIFA Football Awards 2025.​

Localiza el carrusel de “FIFA Events” o la pieza con el título del evento (en FIFA+ figura como “The Best FIFA Football Awards 2025”, con aviso de “Streaming starts on 16 Dec 2025”).​

Haz clic en “Watch live” o el botón equivalente cuando el contador llegue a cero; la reproducción se abrirá dentro del player nativo de FIFA+, disponible en la mayoría de navegadores actuales.​

Si usas smart TV, comprueba si tu modelo tiene app oficial de FIFA+; en caso afirmativo, repite el flujo desde la sección de eventos en directo para ver la gala en pantalla grande sin necesidad de cable.