Los Premios The Best FIFA 2025 prometen estar muy emocionantes y, por ende, tú no te los puedes perder. Se llevarán a cabo este martes 16 de diciembre en Doha, Catar, y ahí se galardonará a muchas estrellas del balompié. Para que conozcas a qué hora exactamente comenzará el evento (según el país en el que te encuentres) y cómo verlo en directo online, sigue leyendo esta nota.
Por si no estabas enterado(a), la ceremonia se realizará en vísperas de la final de la Copa Intercontinental de la FIFA, instancia donde se enfrentarán Flamengo y PSG este miércoles 17 de diciembre en el Ahmad Bin Ali Stadium de la ciudad de Rayán, Catar.
¿Qué categorías se galardonarán en la gala de los Premios The Best FIFA 2025?
Si te interesa conocer las categorías que se galardonarán en la gala de los Premios The Best FIFA 2025, revisa la siguiente lista.
- Premio The Best al Jugador de la FIFA
- Premio The Best a la Jugadora de la FIFA
- Premio The Best al Guardameta de la FIFA
- Premio The Best a la Guardameta de la FIFA
- Premio The Best al Entrenador de Fútbol Masculino de la FIFA
- Premio The Best al Entrenador de Fútbol Femenino de la FIFA
- The Best FIFA Men’s 11
- The Best FIFA Women’s 11
- Premio Puskás de la FIFA
- Premio Marta de la FIFA
- Premio Fair Play de la FIFA
- Premio a la Afición de la FIFA
¿Quiénes son los nominados a los Premios The Best 2025?
Mejor jugador
- Ousmane Dembélé (Francia, París Saint-Germain)
- Achraf Hakimi (Marruecos, París Saint-Germain)
- Harry Kane (Inglaterra, FC Bayern Múnich)
- Kylian Mbappe (Francia, Real Madrid)
- Nuno Mendes (Portugal, París Saint-Germain)
- Cole Palmer (Inglaterra, Chelsea)
- Pedri (España, FC Barcelona)
- Raphinha (Brasil, FC Barcelona)
- Mohamed Salah (Egipto, Liverpool)
- Vitinha (Portugal, París Saint-Germain)
- Lamine Yamal (España, FC Barcelona)
Mejor jugadora
- Sandy Baltimor (Francia, Chelsea)
- Nathalie Bjorn (Suecia, Chelsea)
- Aitana Bonmati (España, FC Barcelona)
- Lucy Bronze (Inglaterra, Chelsea)
- Mariona Caldentey (España, Arsenal)
- Temwa Chawinga (Malawi, Kansas City Current)
- Diani Kadidiatou (Francia, Olympique Lyon)
- Melchie Dumornay (Haití, Olympique Lyon)
- Patri Guijarro (España, FC Barcelona)
- Lindsey Heaps (Estados Unidos, Olympique Lyon)
- Lauren James (Inglaterra, Chelsea)
- Chloe Kelly (Inglaterra, Manchester City/Arsenal)
- Ewa Pajor (Polonia, FC Barcelona)
- Claudia Pina (España, FC Barcelona)
- Alexia Putellas (España, FC Barcelona)
- Alessia Russo (Inglaterra, Arsenal)
- Leah Williamson (Inglaterra, Arsenal)
Mejor entrenador
- Javier Aguirre (México)
- Mikel Arteta (Arsenal)
- Luis Enrique (París Saint-Germain)
- Hansi Flick (FC Barcelona)
- Enzo Maresca (Chelsea)
- Roberto Martinez (Portugal)
- Arne Slot (Liverpool)
Mejor entrenadora
- Sonia Bompastor (Chelsea)
- Jonatan Giráldez (Washington Spirit/Olympique Lyon)
- Seb Hines (Orlando Pride)
- Renee Slegers (Arsenal)
- Sarina Wiegman (Inglaterra)
Mejor arquero
- Alisson Becker (Brasil, Liverpool)
- Thibaut Courtois (Bélgica, Real Madrid)
- Gianluigi Donnarumma (Italia, París Saint-Germain/Manchester City)
- Emiliano Martínez (Argentina, Aston Villa)
- Manuel Neuer (Alemania, FC Bayern Munich)
- David Raya (España, Arsenal)
- Yann Sommer (Suiza, Inter de Milán)
- Wojciech Szczęsny (Polonia, FC Barcelona)
Mejor arquera
- Ann-Katrin Berger (Alemania, Gotham FC)
- Cata Coll (España, FC Barcelona)
- Christiane Endler (Chile, Olympique Lyon)
- Hannah Hampton (Inglaterra, Chelsea)
- Anna Moorhouse (Inglaterra, Orlando Pride)
- Chiamaka Nnadozie (Nigeria, París FC/Brighton & Hove Albion)
- Phallon Tullis-Joyce (Estados Unidos, Manchester United)
Premio Puskás
- Alerrandro (Brasil, Vitória)
- Alessandro Deiola (Italia, Cagliari)
- Pedro de la Vega (Argentina, Seattle Sounders)
- Santiago Montiel (Argentina, Independiente)
- Amr Nasser (Egipto, Al Ahly)
- Carlos Orrantía (México, Atlas)
- Lucas Ribeiro (Brasil, Mamelodi Sundowns)
- Declan Rice (Inglaterra, Arsenal)
- Rizky Ridho (Indonesia, Persija Jakarta)
- Kévin Rodrigues (Portugal, Kasımpaşa)
- Lamine Yamal (España, FC Barcelona)
Premio Marta
- Jordyn Bugg (Estados Unidos, Seattle Reign)
- Mariona Caldentey (España, Arsenal)
- Ashley Cheatley (Inglaterra, Brentford)
- Kyra Cooney-Cross (Australia)
- Jon Ryong-jong (RPD de Corea)
- Marta (Brasil, Orlando Pride)
- Vivianne Miedema (Países Bajos)
- Kishi Núñez (Argentina)
- Lizbeth Ovalle (México, Tigres Femenil)
- Ally Sentnor (Estados Unidos)
- Khadija Shaw (Jamaica, Manchester City)
Premio a la afición
- Alejandro Ciganotto (Argentina)
- Manolo el del Bombo -póstumo- (España)
- Zakho fans (Irak)
Horarios para ver los Premios The Best FIFA 2025 EN VIVO
La ceremonia de los Premios The Best FIFA 2025 comenzará a las 8:00 pm (hora local) y aproximadamente en los siguientes horarios:
- Estados Unidos (ET): 12:00 pm
- Estados Unidos (CT): 11:00 am
- Estados Unidos (MT): 10:00 am
- Estados Unidos (PT): 9:00 am
- México (CDMX): 11:00 am
- España: 6:00 pm
- Puerto Rico: 1:00 pm
- República Dominicana: 1:00 pm
- Panamá: 12:00 pm
- Costa Rica: 11:00 am
- El Salvador: 11:00 am
- Guatemala: 11:00 am
- Honduras: 11:00 am
- Nicaragua: 11:00 am
- Argentina: 2:00 pm
- Brasil (Brasilia): 2:00 pm
- Uruguay: 2:00 pm
- Chile (Santiago): 2:00 pm
- Paraguay: 2:00 pm
- Bolivia: 1:00 pm
- Venezuela: 1:00 pm
- Ecuador: 12:00 pm
- Perú: 12:00 pm
- Colombia: 12:00 pm
¿Cómo ver EN DIRECTO ONLINE los Premios The Best FIFA 2025?
La gala de los Premios The Best FIFA 2025 estará disponible única y exclusivamente a través de FIFA.com, siendo la plataforma oficial para no perderse a ningún ganador de la noche. Por lo tanto, si quieres disfrutar de la ceremonia y la entrega de cada distinción, sigue la transmisión del máximo ente rector del fútbol a nivel mundial.