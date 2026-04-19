Este domingo 19 de abril, desde el Estadio Monumental de Buenos Aires, no te pierdas la transmisión del partido Boca vs. River por la Jornada 15 del Torneo Apertura 2026. Este Superclásico será la edición 266, donde millonarios y xeneizes estarán cara a cara en un duelo clave por los primeros lugares de sus respectivas zonas. La transmisión del partido Boca-River estará a cargo de ESPN Premium, a partir de las 17:00 horas, señal que está disponible únicamente en territorio argentino .

Señal de ESPN Premium desde la Argentina para ver el partido de River vs. Boca, por el Superclásico 2026, este domingo 19 de abril. (Foto: Imagen creada por Depor utilizando la IA de Chat GPT)

¿Dónde ver el superclásico River vs. Boca EN VIVO?

La transmisión EN VIVO del superclásico estará disponible en ESPN Premium, señal exclusiva para suscriptores del pack fútbol en Argentina. El canal forma parte de la oferta premium de los principales operadores de TV por cable y satélite, y es la vía oficial para seguir todos los encuentros de Primera División.

Canales por país (resumen principal):

Argentina: Disney+ Premium Argentina, ESPN Premium Argentina

Disney+ Premium Argentina, Chile: Disney+ Premium Chile, ESPN Chile

Disney+ Premium Chile, ESPN Chile Perú: Disney+ Premium Chile, ESPN Colombia

Disney+ Premium Chile, ESPN Colombia México: Disney+ Premium Mexico, ESPN Mexico

Disney+ Premium Mexico, ESPN Mexico Brasil: Disney+ Premium Brazil, ESPN Brazil

¿Cómo ver ESPN Premium EN VIVO?

Para ver ESPN Premium en Argentina, necesitas contratar el Pack Fútbol a través de tu operador de TV. Según la información disponible en los portales oficiales:

Cablevisión / Flow : disponible en el Pack Fútbol, activación inmediata desde la app.

: disponible en el Pack Fútbol, activación inmediata desde la app. DirecTV / DGO : acceso mediante suscripción al paquete deportivo que incluye ESPN Premium.

: acceso mediante suscripción al paquete deportivo que incluye ESPN Premium. Telecentro: se activa desde el área de clientes con cargo adicional mensual.

Una vez contratado, puedes mirarlo tanto por TV tradicional como por streaming mediante las apps oficiales del operador.

¿Cómo ver Disney Plus (Disney+) EN VIVO con el fútbol argentino?

Desde la integración del fútbol argentino a la plataforma, Disney+ Premium permite ver eventos deportivos en vivo según tu país. Para acceder:

Suscríbete al plan Disney+ Premium desde la web oficial. Inicia sesión en la app desde tu Smart TV, celular o navegador. Busca la sección “ESPN” o “Eventos en vivo”, donde se habilita el superclásico según tu región.

Este servicio está disponible en Argentina, Chile, México, Perú, Colombia y varios países de Latinoamérica con variaciones de catálogo.