El Superclásico Argentino paraliza al mundo este domingo 19 de abril (17:00 horas de Buenos Aires) con el esperado choque entre River Plate y Boca Juniors, un episodio más de la máxima rivalidad sudamericana con una intensidad que traspasa todas las fronteras. El Estadio Monumental será el escenario de este vibrante duelo correspondiente a la jornada 15 del Torneo Apertura 2026. Este partido marca el debut oficial de Eduardo ‘Chacho’ Coudet en un Superclásico, liderando al conjunto “Millonario” en casa. ¿Quieres ver el partidazo por Smart TV, PC, Tablet o teléfono móvil? La transmisión oficial del duelo estará a cargo de TNT Sports Premium del paquete Pack Fútbol en los cableoperadores de Cablevisión Flow, DIRECTV y Telecentro.

River Plate llega en un momento envidiable tras su reciente victoria 1-0 ante Carabobo en la fase de grupos de Sudamericana. Bajo el mando de Coudet, el equipo suma cinco triunfos consecutivos, asegurando ya su lugar en los octavos de final locales. La gran duda para hoy es la presencia del talentoso Juan Fernando Quintero, quien se recupera de una reciente lesión. Junto a él, el colombiano Kevin Castaño espera ser protagonista en el mediocampo para mantener la racha ganadora del club.

Por su parte, Boca Juniors aterriza en Núñez con el ánimo a tope tras golear 3-0 al Barcelona de Ecuador recientemente. Los dirigidos por Claudio Úbeda marchan con paso perfecto en la Copa Libertadores, demostrando un poder ofensivo que intimida a cualquiera. Sin embargo, en el torneo doméstico necesitan sumar de a tres para sellar su clasificación definitiva a los ansiados “play-offs”. Con 21 unidades en la Zona A, el “Xeneize” busca silenciar el Monumental y recuperar terreno en la tabla general.

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¿Dónde ver TNT Sports Premium EN VIVO, River vs. Boca por Superclásico 2026?

Puedes obtener TNT Sports Premium en el paquete Pack Fútbol por un precio de 5300 pesos argentino en el servicio de cable de tu preferencia. De esta manera, podrás seguir el superclásico entre River Plate y Boca Juniors en Argentina (no disponible en el extranjero). Aquí te decimos los canales que debes sintonizar en Cablevisión Flow, DIRECTV y Telecentro.

Canales 124 de Flow

Canales 603 (SD) y 1603 (HD) de DirecTV

Canales 112 (SD) y 1018 (HD) de Telecentro

¿Cómo ver Boca Juniors vs. River Plate EN VIVO ONLINE por Streaming?

También puedes ver la señal de TNT Sports Premium en streaming desde tu teléfono móvil, PC, Tabelt o Smart TV en las apps de Flow, DIRECTV Go (DGO), Telecentro Play y TNT Sports Go, previo registro. Esta otra opción para que puedas mirar el partido completo entre River Plate y Boca Juniors.

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¿Cómo contratar TNT Sports con el paquete “Pack Fútbol” para ver Superclásico Argentino?

Necesitas consultar los precios de cada uno de los siguientes cableoperadores que cuentan con TNT Sports:

DirecTV

Flow

Telecentro

Movistar TV

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Super

TeleRed

Colsecor

Antina

Gigared

express

Claro TV

CCC

Cablevideo

BVC HD

CTC

2H Fiber Way

Cabletel

El Cuatro

inTV

Playcom

TVCOA

Del Viento TV

Wiltel Next

Horario, TV y dónde ver en vivo River vs. Boca por Superclásico 2026

Instancia : Fecha 15 del Torneo Apertura Betano 2026 de la Liga Profesional de Fútbol de Argentina

: Fecha 15 del Torneo Apertura Betano 2026 de la Liga Profesional de Fútbol de Argentina Día : Domingo, 19 de abril de 2026

: Domingo, 19 de abril de 2026 Horario : 17:00 (Buenos Aires)

: 17:00 (Buenos Aires) TV : TNT Sports | Streaming : DGO, Telecentro Play, TNT Sports Go y Flow

: TNT Sports | : DGO, Telecentro Play, TNT Sports Go y Flow Lugar: Estadio Mâs Monumental de Buenos Aires, Argentina.