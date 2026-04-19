Este domingo 19 de abril, el Estadio Mâs Monumental se convertirá en escenario de una edición más del Superclásico Argentino. Mira el partido de Boca Juniors vs. River Plate por la Fecha 15 del Apertura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol de Argentina. Aquí te dejo con las opciones en TV y Streaming, así como los horarios, para seguir este gran partido .

Cabe destacar que Boca Juniors llega al Superclásico Argentino 2026 en la cuarta posición del Grupo A con 21 unidades, 4 por debajo del líder Vélez Sarsfield. Por su parte, River Plate marcha segundo en el Grupo B con 26 puntos, aunque tendrá que sacar un triunfo y esperar a que Independiente Rivadavia sufra un tropiezo para arrebatarle la punta.

¡Vibra con el Superclásico! Mira dónde ver el River vs. Boca EN DIRECTO por TNT Sports EN VIVO por Internet. Sigue la transmisión por Fútbol TV y online en EE. UU. para no perderte ni un gol de este choque histórico hoy. | Crédito: ligaprofesional.ar / Composición Gestión Mix

¿Cómo mirar Boca Juniors vs. River Plate EN VIVO por Superclásico Argentino 2026?

La transmisión del partido de Boca Juniors vs. River Plate EN VIVO desde Argentina será a través de TNT Sports y HBO Max. Estas son todas las opciones que tendrás disponible en territorio argentino para seguir el enfrentamiento.

Además, si te encuentras en México podrás seguir el juego de Boca Juniors vs. River Plate a través de ESPN3 y Disney+ Premium; desde Estados Unidos será a través de Fanatiz; mientras que en Latinoamérica se podrá ver por la señal de ESPN y Disney Plus Premium.

Elige el canal acorde a tu país y disfruta de la transmisión minuto a minuto de este partidazo imperdible desde el Monumental de Buenos Aires.

Horarios para ver Boca Juniors vs. River Plate por Superclásico Argentino 2026

País Horario Argentina 5:00 p.m. Bolivia 4:00 p.m. Chile 5:00 p.m. Colombia 3:00 p.m. Ecuador 3:00 p.m. México 2:00 p.m. Centroamérica 2:00 p.m. España 10:00 p.m. Paraguay 5:00 p.m. Perú 3:00 p.m. Uruguay 5:00 p.m. Venezuela 4:00 p.m.

Conoce qué canales de TV y dónde ver el partido River Plate vs. Boca Juniors en vivo online este domingo 19 de abril por el superclásico argentino. (Foto: Mag)

Boca Juniors vs. River Plate: alineaciones probables

Boca Juniors: Agustín Marchesín; Lautaro Di Lollo, Lautaro Blanco, Marcelo Weigandt, Ayrton Costa; Ander Herrera, Milton Delgado, Leandro Paredes, Tomás Belmonte; Adam Bareiro, Miguel Merentiel.

Agustín Marchesín; Lautaro Di Lollo, Lautaro Blanco, Marcelo Weigandt, Ayrton Costa; Ander Herrera, Milton Delgado, Leandro Paredes, Tomás Belmonte; Adam Bareiro, Miguel Merentiel. River Plate: Santiago Beltrán; Lautaro Rivero, Lucas Martínez Quarta, Gonzalo Montiel, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván, Ian Subiabre; Sebastián Driussi, Facundo Colidio.