El Superclásico del fútbol argentino ya se juega en el imponente Estadio Monumental, donde River Plate recibe a Boca Juniors por una nueva jornada de la Liga Profesional 2026 . Con un estadio repleto y un ambiente electrizante, el partido más esperado del continente ha comenzado y concentra la atención de millones de hinchas.

Desde el pitazo inicial, ambos equipos han salido con intensidad en busca de imponer condiciones en este duelo clave. El “Millonario” intenta hacer valer su localía y su buen momento, mientras que el “Xeneize” apuesta por mantener su racha positiva y dar el golpe como visitante en un escenario siempre exigente.

Las emociones no se hacen esperar en este enfrentamiento histórico que paraliza a toda Sudamérica, con jugadas de peligro y máxima tensión en cada sector del campo. Si quieres conocer quién ganó el Superclásico entre Boca Juniors y River Plate y seguir el resultado EN VIVO, debes continuar leyendo esta nota.

Horarios del Boca vs. River en el mundo

España: 22:00 horas

22:00 horas Estados Unidos (ET): 16:00 horas

16:00 horas Estados Unidos (CT): 15:00 horas

15:00 horas Estados Unidos (MT): 14:00 horas

14:00 horas Estados Unidos (PT): 13:00 horas

13:00 horas México: 14:00 horas

14:00 horas Perú / Colombia / Ecuador: 15:00 horas

15:00 horas Chile / Bolivia / Venezuela: 16:00 horas

16:00 horas Argentina / Uruguay / Paraguay: 17:00 horas

Cómo ver el superclásico Boca vs. River hoy 19 de abril de 2026

El Superclásico entre River Plate y Boca Juniors cuenta con transmisión oficial a través de TNT Sports y ESPN Premium en Argentina, donde ambos canales poseen los derechos televisivos de la Liga Profesional. Para acceder a la transmisión, es necesario contar con el Pack Fútbol contratado a través de un operador de cable o plataforma habilitada.

Además, los usuarios pueden seguir el partido en vivo vía streaming mediante las aplicaciones digitales de estos servicios, lo que permite ver el encuentro desde dispositivos móviles, computadoras o Smart TV. De esta manera, los hinchas pueden disfrutar del Superclásico en tiempo real, sin importar dónde se encuentren.