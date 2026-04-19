¡Se viene el Superclásico Argentino 2026! Por la Fecha 15 del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol de Argentina, Boca Juniors y River Plate chocarán este domingo 19 de abril en el Estadio Más Monumental. Para que puedas ver el partido EN VIVO y EN DIRECTO, consulta aquí los horarios y los canales de TV que transmitirán el encuentro, según el país en el que estés.
Pero antes de brindarte la información prometida, te comento que el cuadro Xeneize afrontará el compromiso tras igualar 1-1 con Independiente en la jornada anterior del certamen. El Millonario, por otro lado, llega al duelo tras ganar 2-0 a Racing por la misma competición.
¿A qué hora ver EN VIVO el Boca Juniors vs. River Plate en distintos países del mundo?
Para que no te pierdas el juego Boca Juniors vs. River Plate por el Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol de Argentina este domingo 19 de abril, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.
- Estados Unidos (ET): 4:00 pm
- Estados Unidos (CT): 3:00 pm
- Estados Unidos (MT): 2:00 pm
- Estados Unidos (PT): 1:00 pm
- España: 10:00 pm
- México (CDMX): 2:00 pm
- Puerto Rico: 4:00 pm
- República Dominicana: 4:00 pm
- Panamá: 3:00 pm
- Costa Rica: 2:00 pm
- El Salvador: 2:00 pm
- Guatemala: 2:00 pm
- Honduras: 2:00 pm
- Nicaragua: 2:00 pm
- Argentina: 5:00 pm
- Brasil (Brasilia): 5:00 pm
- Uruguay: 5:00 pm
- Chile (Santiago): 5:00 pm
- Paraguay: 5:00 pm
- Bolivia: 4:00 pm
- Venezuela: 4:00 pm
- Ecuador: 3:00 pm
- Perú: 3:00 pm
- Colombia: 3:00 pm
¿Qué canal transmite EN VIVO el Boca Juniors vs. River Plate?
Este domingo 19 de abril se podrá ver el Boca Juniors vs. River Plate por el Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol de Argentina a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.
- Estados Unidos: Fanatiz
- México: ESPN3 México, Disney+ Premium México
- España: Movistar+, Movistar Plus+, Movistar Liga de Campeones
- Alemania: DAZN Deutschland, Sportdigital FUSSBALL
- Argentina: TNT Sports Argentina, ESPN Premium Argentina, Disney+ Premium Argentina, Max Argentina
- Brasil: ESPN4 Brasil, Disney+ Premium Brazil, Zapping, Claro TV+, Sky+, Vivo Play
- Colombia: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur, Disney+ Premium Colombia
- Uruguay: ESPN Colombia, Disney+ Premium Argentina
- Perú: ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile
- Ecuador: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur
- Bolivia: ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile
- Venezuela: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur
- Costa Rica: Disney+ Premium Norte
- El Salvador: Disney+ Premium Norte
- Nicaragua: Disney+ Premium Norte
- República Dominicana: Disney+ Premium Norte