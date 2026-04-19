¡Se viene el Superclásico Argentino 2026! Por la Fecha 15 del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol de Argentina, Boca Juniors y River Plate chocarán este domingo 19 de abril en el Estadio Más Monumental. Para que puedas ver el partido EN VIVO y EN DIRECTO, consulta aquí los horarios y los canales de TV que transmitirán el encuentro, según el país en el que estés.

Pero antes de brindarte la información prometida, te comento que el cuadro Xeneize afrontará el compromiso tras igualar 1-1 con Independiente en la jornada anterior del certamen. El Millonario, por otro lado, llega al duelo tras ganar 2-0 a Racing por la misma competición.

El partido Boca Juniors vs. River Plate por el Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol de Argentina ha generado mucha expectativa entre los amantes del fútbol. (Foto: Composición Gestión Mix)

¿A qué hora ver EN VIVO el Boca Juniors vs. River Plate en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego Boca Juniors vs. River Plate por el Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol de Argentina este domingo 19 de abril, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Estados Unidos (ET): 4:00 pm

Estados Unidos (CT): 3:00 pm

Estados Unidos (MT): 2:00 pm

Estados Unidos (PT): 1:00 pm

España: 10:00 pm

México (CDMX): 2:00 pm

Puerto Rico: 4:00 pm

República Dominicana: 4:00 pm

Panamá: 3:00 pm

Costa Rica: 2:00 pm

El Salvador: 2:00 pm

Guatemala: 2:00 pm

Honduras: 2:00 pm

Nicaragua: 2:00 pm

Argentina: 5:00 pm

Brasil (Brasilia): 5:00 pm

Uruguay: 5:00 pm

Chile (Santiago): 5:00 pm

Paraguay: 5:00 pm

Bolivia: 4:00 pm

Venezuela: 4:00 pm

Ecuador: 3:00 pm

Perú: 3:00 pm

Colombia: 3:00 pm

¿Qué canal transmite EN VIVO el Boca Juniors vs. River Plate?

Este domingo 19 de abril se podrá ver el Boca Juniors vs. River Plate por el Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol de Argentina a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

Estados Unidos: Fanatiz

México: ESPN3 México, Disney+ Premium México

España: Movistar+, Movistar Plus+, Movistar Liga de Campeones

Alemania: DAZN Deutschland, Sportdigital FUSSBALL

Argentina: TNT Sports Argentina, ESPN Premium Argentina, Disney+ Premium Argentina, Max Argentina

Brasil: ESPN4 Brasil, Disney+ Premium Brazil, Zapping, Claro TV+, Sky+, Vivo Play

Colombia: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur, Disney+ Premium Colombia

Uruguay: ESPN Colombia, Disney+ Premium Argentina

Perú: ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile

Ecuador: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur

Bolivia: ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile

Venezuela: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur

Costa Rica: Disney+ Premium Norte

El Salvador: Disney+ Premium Norte

Nicaragua: Disney+ Premium Norte

República Dominicana: Disney+ Premium Norte