Este sábado se disputa un trascendental derbi madrileño en LaLiga EA Sports. Real Madrid con 18 puntos, visita al Atlético de Madrid con 9 unidades, en un choque con muchos contrastes. Es un duelo que definirá el pulso en la parte alta de la clasificación este sábado 27 de septiembre, a partir de las 4:30 p.m. (horario peninsular) en el Estadio Riyahd Air Metropolitano , con arbitraje de Javier Alberola Rojas. Conoce en qué canales de TV transmiten el juego, dónde ver el partido en vivo online desde Estados Unidos, España, México y otros países de Sudamérica.

A lo largo de 240 duelos oficiales, el Real Madrid mantiene una superioridad contundente sobre el Atlético de Madrid. El balance es favorable a los blancos con 123 triunfos, en contraste con las 59 victorias rojiblancas y 58 empates. La diferencia de goles también es notable (235 para el Madrid y 123 para el Atlético), lo que ilustra la marcada dificultad que históricamente ha tenido el Atlético para doblegar a su rival de la capital.

A qué hora juega Real Madrid - Atlético por la Jornada 7 de LaLiga

Revisa la lista de horarios por país para ver el derbi madrileño entre Real Madrid vs. Atlético este sábado 27 de septiembre por la jornada 8 de LaLiga EA Sports 2025-2026.

PAÍS HORARIOS México 8:15 am Nicaragua 8:15 am Guatemala 8:15 am El Salvador 8:15 am Honduras 8:15 am Perú 9:15 am Colombia 9:15 am Ecuador 9:15 am Costa Rica 9:15 am Venezuela 10:15 am Bolivia 10:15 am Chile 10:15 am Puerto Rico 10:15 am República Dominicana 10:15 am Argentina 11:15 am Paraguay 11:15 am Uruguay 11:15 am Brasil 11:15 am Reino Unido 3:15 pm España 4:15 am

En qué canal TV ver Real Madrid - Atlético EN VIVO y ONLINE

La séptima jornada de LaLiga presenta el duelo entre Atlético de Madrid y Real Madrid. Este encuentro, que se disputará en el Metropolitano, será retransmitido en directo y en exclusiva por el canal Dazn en España, uno de los operadores que adquirió los derechos televisivos. Desde México, podrás ver el partido en directo online a través de la señal de Sky Sports y Sky+; finalmente desde Estados Unidos, puedes seguirlo vía ESPN Select, fuboTV, ESPN App y ESPN Deportes.

Cabe señalar que el partido será este sábado 27 de septiembre desde las 8:15 p.m. en Ciudad de México, 9:15 a.m. CT, 10:15 a.m. ET y 4:15 p.m. (horario local).

PAÍS CANALES TV / ONLINE España DAZN México Sky Sports y Sky+ Estados Unidos ESPN Select, fuboTV, ESPN App y ESPN Deportes Sudamérica ESPN, Disney+ y DirecTV (DGO)

Alineaciones posibles de Real Madrid y Atlético Madrid

Real Madrid: Courtois; Dani Carvajal, Eder Militao, Dean Huijsen, Álvaro Carreras; Aurelien Tchouameni, Fede Valverde, Arda Güler, Franco Mastantuono; Vinícius Jr y Kylian Mbappé.

Atlético de Madrid: Oblak; Llorente, Le Normand, Lenglet, Hancko; Giuliano, Barrios, Koke, Nico González; Griezmann y Julián Álvarez.