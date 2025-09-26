El Estadio Riyahd Air Metropolitano será escenario del primer derbi de la temporada, Real Madrid vs. Atlético este sábado 27 de septiembre, por la jornada 7 de LaLiga. (Foto: Composición Mix)
El Estadio Riyahd Air Metropolitano será escenario del primer derbi de la temporada, Real Madrid vs. Atlético este sábado 27 de septiembre, por la jornada 7 de LaLiga. (Foto: Composición Mix)
Jairo Rúa
mailJairo Rúa

Este sábado se disputa un trascendental derbi madrileño en LaLiga EA Sports. Real Madrid con 18 puntos, visita al Atlético de Madrid con 9 unidades, en un choque con muchos contrastes. Es un duelo que definirá el pulso en la parte alta de la clasificación este sábado 27 de septiembre, a partir de las 4:30 p.m. (horario peninsular) en el Estadio Riyahd Air Metropolitano, con arbitraje de Javier Alberola Rojas. Conoce en qué canales de TV transmiten el juego, dónde ver el partido en vivo online desde Estados Unidos, España, México y otros países de Sudamérica.

A lo largo de 240 duelos oficiales, el Real Madrid mantiene una superioridad contundente sobre el Atlético de Madrid. El balance es favorable a los blancos con 123 triunfos, en contraste con las 59 victorias rojiblancas y 58 empates. La diferencia de goles también es notable (235 para el Madrid y 123 para el Atlético), lo que ilustra la marcada dificultad que históricamente ha tenido el Atlético para doblegar a su rival de la capital.

A qué hora juega Real Madrid - Atlético por la Jornada 7 de LaLiga

Revisa la lista de horarios por país para ver el derbi madrileño entre Real Madrid vs. Atlético este sábado 27 de septiembre por la jornada 8 de LaLiga EA Sports 2025-2026.

PAÍSHORARIOS
México 8:15 am
Nicaragua8:15 am
Guatemala8:15 am
El Salvador8:15 am
Honduras8:15 am
Perú 9:15 am
Colombia9:15 am
Ecuador9:15 am
Costa Rica9:15 am
Venezuela 10:15 am
Bolivia10:15 am
Chile10:15 am
Puerto Rico10:15 am
República Dominicana10:15 am
Argentina 11:15 am
Paraguay11:15 am
Uruguay11:15 am
Brasil11:15 am
Reino Unido 3:15 pm
España 4:15 am

En qué canal TV ver Real Madrid - Atlético EN VIVO y ONLINE

La séptima jornada de LaLiga presenta el duelo entre Atlético de Madrid y Real Madrid. Este encuentro, que se disputará en el Metropolitano, será retransmitido en directo y en exclusiva por el canal Dazn en España, uno de los operadores que adquirió los derechos televisivos. Desde México, podrás ver el partido en directo online a través de la señal de Sky Sports y Sky+; finalmente desde Estados Unidos, puedes seguirlo vía ESPN Select, fuboTV, ESPN App y ESPN Deportes.

Cabe señalar que el partido será este sábado 27 de septiembre desde las 8:15 p.m. en Ciudad de México, 9:15 a.m. CT, 10:15 a.m. ET y 4:15 p.m. (horario local).

PAÍSCANALES TV / ONLINE
EspañaDAZN
MéxicoSky Sports y Sky+
Estados UnidosESPN Select, fuboTV, ESPN App y ESPN Deportes
SudaméricaESPN, Disney+ y DirecTV (DGO)

Alineaciones posibles de Real Madrid y Atlético Madrid

Real Madrid: Courtois; Dani Carvajal, Eder Militao, Dean Huijsen, Álvaro Carreras; Aurelien Tchouameni, Fede Valverde, Arda Güler, Franco Mastantuono; Vinícius Jr y Kylian Mbappé.

Atlético de Madrid: Oblak; Llorente, Le Normand, Lenglet, Hancko; Giuliano, Barrios, Koke, Nico González; Griezmann y Julián Álvarez.

SOBRE EL AUTOR

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

TAGS