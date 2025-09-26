Este sábado se disputa un trascendental derbi madrileño en LaLiga EA Sports. Real Madrid con 18 puntos, visita al Atlético de Madrid con 9 unidades, en un choque con muchos contrastes. Es un duelo que definirá el pulso en la parte alta de la clasificación este sábado 27 de septiembre, a partir de las 4:30 p.m. (horario peninsular) en el Estadio Riyahd Air Metropolitano, con arbitraje de Javier Alberola Rojas. Conoce en qué canales de TV transmiten el juego, dónde ver el partido en vivo online desde Estados Unidos, España, México y otros países de Sudamérica.
A lo largo de 240 duelos oficiales, el Real Madrid mantiene una superioridad contundente sobre el Atlético de Madrid. El balance es favorable a los blancos con 123 triunfos, en contraste con las 59 victorias rojiblancas y 58 empates. La diferencia de goles también es notable (235 para el Madrid y 123 para el Atlético), lo que ilustra la marcada dificultad que históricamente ha tenido el Atlético para doblegar a su rival de la capital.
A qué hora juega Real Madrid - Atlético por la Jornada 7 de LaLiga
Revisa la lista de horarios por país para ver el derbi madrileño entre Real Madrid vs. Atlético este sábado 27 de septiembre por la jornada 8 de LaLiga EA Sports 2025-2026.
|PAÍS
|HORARIOS
|México
|8:15 am
|Nicaragua
|8:15 am
|Guatemala
|8:15 am
|El Salvador
|8:15 am
|Honduras
|8:15 am
|Perú
|9:15 am
|Colombia
|9:15 am
|Ecuador
|9:15 am
|Costa Rica
|9:15 am
|Venezuela
|10:15 am
|Bolivia
|10:15 am
|Chile
|10:15 am
|Puerto Rico
|10:15 am
|República Dominicana
|10:15 am
|Argentina
|11:15 am
|Paraguay
|11:15 am
|Uruguay
|11:15 am
|Brasil
|11:15 am
|Reino Unido
|3:15 pm
|España
|4:15 am
En qué canal TV ver Real Madrid - Atlético EN VIVO y ONLINE
La séptima jornada de LaLiga presenta el duelo entre Atlético de Madrid y Real Madrid. Este encuentro, que se disputará en el Metropolitano, será retransmitido en directo y en exclusiva por el canal Dazn en España, uno de los operadores que adquirió los derechos televisivos. Desde México, podrás ver el partido en directo online a través de la señal de Sky Sports y Sky+; finalmente desde Estados Unidos, puedes seguirlo vía ESPN Select, fuboTV, ESPN App y ESPN Deportes.
Cabe señalar que el partido será este sábado 27 de septiembre desde las 8:15 p.m. en Ciudad de México, 9:15 a.m. CT, 10:15 a.m. ET y 4:15 p.m. (horario local).
|PAÍS
|CANALES TV / ONLINE
|España
|DAZN
|México
|Sky Sports y Sky+
|Estados Unidos
|ESPN Select, fuboTV, ESPN App y ESPN Deportes
|Sudamérica
|ESPN, Disney+ y DirecTV (DGO)
Alineaciones posibles de Real Madrid y Atlético Madrid
Real Madrid: Courtois; Dani Carvajal, Eder Militao, Dean Huijsen, Álvaro Carreras; Aurelien Tchouameni, Fede Valverde, Arda Güler, Franco Mastantuono; Vinícius Jr y Kylian Mbappé.
Atlético de Madrid: Oblak; Llorente, Le Normand, Lenglet, Hancko; Giuliano, Barrios, Koke, Nico González; Griezmann y Julián Álvarez.