El Real Madrid y el Atlético de Madrid se medirán en el duelo más esperado de la jornada 7 de LaLiga 2025-26. El clásico madrileño se jugará este sábado 27 de septiembre en el estadio Riyadh Air Metropolitano, desde las 11:15 horas en Buenos Aires (16:15 en España) . Si quieres seguir el partido desde tu Smart TV, tablet, celular o PC, la transmisión oficial para Sudamérica estará disponible en DIRECTV Sports (DSports) y DIRECTV Go (DGO). El encuentro enfrentará a los equipos de Xabi Alonso y Diego Simeone, y reunirá sobre el césped a figuras de primer nivel como Franco Mastantuono, Kylian Mbappé, Vinicius Jr., Julián Álvarez y Antoine Griezmann

¿Dónde ver DIRECTV EN VIVO, Real Madrid vs. Atlético Madrid por LaLiga 2025-26?

Solicita el servicio en www.directvsports.com en los países de Perú, Argentina, Uruguay, Chile, Colombia, Ecuador y Venezuela. De esta manera, podrás ver todas las incidencias del partido entre Real Madrid y Atlético Madrid por la fecha 7 de LaLiga 2025-26.

Canales 610 SD y 1610 HD de DSports

Canales 612 SD y 1612 HD de DSports 2

Canales 613 SD y 1613 HD de DSports 3

Canales 614 SD y 1614 HD de DSports 4k

¿Cómo ver DGO ONLINE por Internet, Real Madrid vs. Atlético Madrid por LaLiga 2025-26?

A través de DIRECTV GO (DGO) es posible ver los partidos más importantes del fútbol español, entre ellos el encuentro entre Real Madrid y Atlético Madrid correspondiente a la jornada 7 de LaLiga 2025-26. El servicio puede utilizarse en dispositivos como teléfono móvil, computadora, tablet o Smart TV. Para acceder, se requiere una suscripción (el precio varía según el país) y la descarga de la aplicación DGO desde la Google Play Store para Android o la App Store para Apple TV.

Real Madrid vs. Atlético Madrid: horario, TV y dónde ver en vivo por LaLiga 2025

Horario : 11:15 horas de Buenos Aires; 16:15 del horario peninsular (15:15en Islas Canarias)

: 11:15 horas de Buenos Aires; 16:15 del horario peninsular (15:15en Islas Canarias) Fecha : Sábado 27 de septiembre de 2025

: Sábado 27 de septiembre de 2025 TV : DIRECTV Sports (DSports)

: DIRECTV Sports (DSports) Streaming : DIRECTV Go (DGO)

: DIRECTV Go (DGO) Estadio: Riyadh Air Metropolitano de Madrid, España