Este sábado 27 de septiembre a las 16:15 (horario de la península española), el club rojiblanco será anfitrión de su acérrimo adversario en el Riyadh Metropolitano. El partido Real Madrid vs. Atlético Madrid será este este sábado 27 a las 10:15 a.m. ET (7:15 a.m. PT) por la Jornada 7 de LaLiga EA Sports 2025-2026. Si estás en Estados Unidos, podrás seguir el partido en vivo online a través de las plataformas de ESPN Select (EE.UU. / en inglés) y ESPN Deportes (EE.UU. / en español) por televisión, celular, tablet y otros dispositivos móviles.

Sus presentes deportivos difieren: los de Chamartín aspiran a ratificar su posición como líderes y extender el prometedor arranque con Xabi Alonso, en contraste, el equipo de Simeone tiene la necesidad perentoria de mejorar su rendimiento tras un inicio titubeante que lo ha alejado de los puestos de cabeza.

Dónde ver ESPN Deportes, el derbi Real Madrid vs. Atlético EN VIVO ONLINE

Para todo el público en Estados Unidos, podrás seguir el partido Real Madrid vs. Atlético Madrid en vivo online por la señal de ESPN Deportes en idioma español se encuentra disponible en los cableoperadores de DIRECTV, Dish Network, AT&T, Spectrum y Xfinity/Comcast. Estos son los números de los siguientes canales de TV.

Canal 466 de DIRECTV

Canal 854 de Dish Network

Canales 3113 SD y 3313 HD de AT&T

Debes recordar que ESPN Deportes también puede verse en varios servicios streaming como DirecTV Stream, Fubo, Hulu + Live TV, Sling, YouTube TV y Vidgo, dependiendo del plan en español elegido.

Cómo ver ESPN Select (inglés) el partido Real Madrid vs. Atlético EN VIVO

Si quieres ver el derbi Real Madrid - Atlético Madrid en idioma inglés, puedes seguir ESPN Select, anteriormente conocido como ESPN+. Esta plataforma transmite una variedad de deportes como boxeo, UFC, NFL, partidos de fútbol, NBA, MLB, NHL, golf de la PGA, baloncesto de la NCAA, WWE. entre otros.

Cuál es el precio de ESPN Select en Estados Unidos

Planes ESPN Select (antes ESPN Plus) Precio ESPN Select (Mensual) $12.99 ESPN Select (Anual) $129.99

¿En qué dispositivos puedes ver ESPN Select en EE.UU.?

Estos son todos los dispositivos móviles para poder disfrutar del partido entre Real Madrid vs. Atlético Madrid en vivo online desde Estados Unidos.

iPhones de Apple

iPads de Apple

Teléfonos Android

Tabletas Android

Tabletas Amazon Fire

Amazon Fire TV

Dispositivos Android TV

Apple TV

Chromecast

Televisión Cox Contour

Reproductor de streaming Contour

Televisores inteligentes LG

Estación de juegos

Roku

Televisores inteligentes Samsung Tizen

Xbox

Decodificador Xfinity Flex y X1 TV

Xumo TV y decodificador XiOne