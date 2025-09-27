Este sábado 27 de septiembre a las 16:15 (horario de la península española), el club rojiblanco será anfitrión de su acérrimo adversario en el Riyadh Metropolitano. El partido Real Madrid vs. Atlético Madrid será este este sábado 27 a las 10:15 a.m. ET (7:15 a.m. PT) por la Jornada 7 de LaLiga EA Sports 2025-2026. Si estás en Estados Unidos, podrás seguir el partido en vivo online a través de las plataformas de ESPN Select (EE.UU. / en inglés) y ESPN Deportes (EE.UU. / en español) por televisión, celular, tablet y otros dispositivos móviles.
Sus presentes deportivos difieren: los de Chamartín aspiran a ratificar su posición como líderes y extender el prometedor arranque con Xabi Alonso, en contraste, el equipo de Simeone tiene la necesidad perentoria de mejorar su rendimiento tras un inicio titubeante que lo ha alejado de los puestos de cabeza.
Dónde ver ESPN Deportes, el derbi Real Madrid vs. Atlético EN VIVO ONLINE
Para todo el público en Estados Unidos, podrás seguir el partido Real Madrid vs. Atlético Madrid en vivo online por la señal de ESPN Deportes en idioma español se encuentra disponible en los cableoperadores de DIRECTV, Dish Network, AT&T, Spectrum y Xfinity/Comcast. Estos son los números de los siguientes canales de TV.
- Canal 466 de DIRECTV
- Canal 854 de Dish Network
- Canales 3113 SD y 3313 HD de AT&T
Debes recordar que ESPN Deportes también puede verse en varios servicios streaming como DirecTV Stream, Fubo, Hulu + Live TV, Sling, YouTube TV y Vidgo, dependiendo del plan en español elegido.
Cómo ver ESPN Select (inglés) el partido Real Madrid vs. Atlético EN VIVO
Si quieres ver el derbi Real Madrid - Atlético Madrid en idioma inglés, puedes seguir ESPN Select, anteriormente conocido como ESPN+. Esta plataforma transmite una variedad de deportes como boxeo, UFC, NFL, partidos de fútbol, NBA, MLB, NHL, golf de la PGA, baloncesto de la NCAA, WWE. entre otros.
Cuál es el precio de ESPN Select en Estados Unidos
|Planes ESPN Select (antes ESPN Plus)
|Precio
|ESPN Select (Mensual)
|$12.99
|ESPN Select (Anual)
|$129.99
¿En qué dispositivos puedes ver ESPN Select en EE.UU.?
Estos son todos los dispositivos móviles para poder disfrutar del partido entre Real Madrid vs. Atlético Madrid en vivo online desde Estados Unidos.
- iPhones de Apple
- iPads de Apple
- Teléfonos Android
- Tabletas Android
- Tabletas Amazon Fire
- Amazon Fire TV
- Dispositivos Android TV
- Apple TV
- Chromecast
- Televisión Cox Contour
- Reproductor de streaming Contour
- Televisores inteligentes LG
- Estación de juegos
- Roku
- Televisores inteligentes Samsung Tizen
- Xbox
- Decodificador Xfinity Flex y X1 TV
- Xumo TV y decodificador XiOne